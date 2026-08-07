Après avoir conquis presque toutes les plateformes du marché, Minecraft s’apprête à exploiter pleinement les capacités de la Nintendo Switch 2. Mojang a confirmé que la version native du célèbre jeu de construction sera disponible le 27 octobre 2026, avec une amélioration visuelle majeure grâce à la technologie Vibrant Visuals.

Cette nouvelle édition ne bouleverse pas l’identité du jeu, mais elle modernise son rendu graphique tout en conservant le style cubique qui a fait son succès depuis plus de quinze ans.

Une version pensée pour la Nintendo Switch 2

Jusqu’à présent, les joueurs Switch profitaient essentiellement d’une version rétrocompatible sur la nouvelle console de Nintendo. À partir du 27 octobre, Minecraft bénéficiera d’une véritable édition optimisée pour la Switch 2, capable de tirer parti de sa puissance supplémentaire.

La principale nouveauté sera l’activation par défaut de Vibrant Visuals, le plus important lifting graphique officiel jamais proposé sur Minecraft.

Les possesseurs de la version Nintendo Switch actuelle pourront également profiter d’une mise à niveau numérique. Mojang précise toutefois que les modalités et le tarif de cette transition seront communiqués ultérieurement.

Vibrant Visuals transforme l’Overworld

Introduite progressivement sur certaines plateformes Bedrock Edition en 2025, la technologie Vibrant Visuals apporte une série d’améliorations graphiques sans modifier l’ADN du jeu. Parmi les évolutions annoncées figurent un éclairage directionnel plus réaliste, des ombres dynamiques plus détaillées, une meilleure gestion de la lumière naturelle et des effets visuels modernisés sur les environnements.

L’objectif n’est pas de transformer Minecraft en démonstration photoréaliste, mais d’offrir un monde plus vivant et plus immersif tout en conservant son esthétique emblématique basée sur les blocs.

Le pack Super Mario profite lui aussi de cette mise à jour

Nintendo ne sera pas oubliée. Le célèbre Super Mario Mash-Up Pack, exclusif aux consoles de la firme japonaise, bénéficiera également de Vibrant Visuals. Les environnements inspirés de l’univers Mario, comme le Château de Peach ou Delfino Plaza, profiteront eux aussi du nouvel éclairage, tandis que les skins, musiques et textures recevront les ajustements nécessaires pour s’intégrer à cette nouvelle présentation visuelle.

Quelques limitations subsistent néanmoins.

Le mode Vibrant Visuals ne sera pas disponible en écran partagé (split-screen) et pourra être désactivé dans certains mondes issus du Marketplace ou utilisant des contenus spécifiques.

Le support du mode souris des Joy-Con 2 reste un mystère

Un point continue d’alimenter les interrogations de la communauté. Mojang n’a toujours pas confirmé si Minecraft prendra en charge le mode souris des Joy-Con 2, l’une des principales nouveautés matérielles de la Nintendo Switch 2.

Une telle fonctionnalité semblerait pourtant parfaitement adaptée à Minecraft, où la précision est essentielle pour placer, retirer ou modifier des blocs, notamment lors de la construction de structures complexes.

Le studio garde également le silence sur plusieurs aspects techniques importants, notamment la définition d’affichage, les performances visées et la fréquence d’images. Ces précisions devraient être dévoilées d’ici le lancement officiel.

Une évolution logique pour accompagner la nouvelle génération

Cette version native illustre la volonté de Mojang d’adapter progressivement Minecraft aux capacités des consoles les plus récentes, sans rompre avec l’expérience qui rassemble des centaines de millions de joueurs.

Plutôt que de réinventer son gameplay, le studio privilégie une amélioration progressive de son moteur graphique afin de prolonger la durée de vie du jeu tout en répondant aux attentes des nouvelles plateformes.

Avec la Switch 2, Nintendo dispose enfin d’un matériel capable d’offrir une expérience Minecraft plus ambitieuse visuellement. Reste désormais à découvrir si Mojang exploitera également les nouvelles possibilités matérielles de la console, notamment les contrôles enrichis et les performances accrues, pour aller au-delà d’un simple rafraîchissement graphique.