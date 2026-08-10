La bataille des caméras 360° s’annonce particulièrement intense cette semaine. À quelques heures d’intervalle, Insta360 et DJI s’apprêtent à dévoiler leurs nouveaux modèles haut de gamme. Si la Insta360 X6 doit être présentée le 12 août, la DJI Osmo 360 II prendra le relais dès le lendemain.

Avant même son annonce officielle, une vidéo de déballage offre déjà un premier aperçu concret de cette nouvelle génération, révélant plusieurs améliorations qui pourraient faire la différence.

Une fuite qui confirme le design de la DJI Osmo 360 II

Partagée sur X par Igor Bogdanov, la vidéo montre un exemplaire complet de la future DJI Osmo 360 II, accompagné de ses accessoires. Le vidéaste place également la nouvelle caméra aux côtés de la Osmo 360 de première génération, ce qui permet de distinguer immédiatement les évolutions apportées par DJI.

Sans surprise, le constructeur conserve son design carré caractéristique, devenu la signature de cette gamme. Une approche qui tranche avec celle d’Insta360, tout en préservant une ergonomie pensée pour la capture immersive.

Une batterie plus généreuse pour filmer plus longtemps

La principale amélioration visible concerne l’autonomie. DJI équipe désormais sa nouvelle caméra d’une batterie de 2 150 mAh, contre 1 950 mAh sur le modèle précédent. Cette augmentation d’environ 10 % devrait permettre des sessions d’enregistrement plus longues, notamment lors de captures en très haute définition, particulièrement énergivores sur ce type d’appareil.

Pour les créateurs de contenu, cette évolution pourrait limiter le nombre d’interruptions liées aux changements de batterie, un point souvent crucial lors des tournages en extérieur.

Des caractéristiques techniques très prometteuses

Les différentes fuites publiées ces dernières semaines dressent déjà le portrait technique de cette nouvelle caméra. La DJI Osmo 360 II devrait notamment proposer un capteur CMOS d’environ 1/1,1 pouce, un enregistrement vidéo 8K à 50 images par seconde en mode 360°, une recharge plus rapide via USB-C et, selon plusieurs indiscrétions, des lentilles remplaçables par l’utilisateur.

Si cette dernière fonctionnalité se confirme, elle constituerait un argument particulièrement intéressant pour les créateurs de contenu, les objectifs étant souvent les premiers éléments endommagés sur les caméras 360°.

Un duel très attendu face à la Insta360 X6

Le calendrier ne laisse rien au hasard. La Insta360 X6 sera officiellement dévoilée le 12 août, tandis que DJI présentera son Osmo 360 II seulement quelques heures plus tard. Sur le papier, les deux modèles semblent extrêmement proches : capteurs de taille similaire, vidéo 8K et orientation clairement tournée vers les créateurs de contenu.

La différence pourrait donc se jouer sur plusieurs aspects : l’autonomie, la qualité du traitement logiciel, les performances de stabilisation ainsi que les fonctionnalités proposées dans les applications mobiles respectives.

Une commercialisation qui se précise

Les précommandes auraient déjà débuté sur le marché chinois, tandis que DJI a confirmé une présentation officielle le 13 août. En revanche, le constructeur n’a pas encore communiqué la disponibilité internationale ni le tarif de cette nouvelle caméra.

Ces informations devraient être dévoilées lors de l’événement de lancement.

DJI veut consolider sa place sur le marché des caméras à 360°

Avec cette deuxième génération, DJI ne cherche pas à révolutionner sa formule, mais plutôt à corriger les principaux points faibles du premier modèle. Une batterie plus endurante, une recharge accélérée et des composants potentiellement plus faciles à remplacer constituent des améliorations concrètes pour les utilisateurs réguliers.

Reste désormais à savoir si ces évolutions suffiront à prendre l’avantage sur l’Insta360 X6, référence incontournable du segment. Une chose est certaine : rarement le marché des caméras 360° n’aura été aussi compétitif, et cette confrontation promet de redéfinir les standards pour les créateurs de contenu.