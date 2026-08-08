L’arrivée de HyperOS 4 semble désormais imminente. Alors que Xiaomi prépare activement sa prochaine interface basée sur Android 17, une nouvelle fuite révèle un calendrier très précis pour le lancement du programme bêta en Chine. Si ces informations se confirment, les premiers testeurs pourraient découvrir HyperOS 4 dès le 7 août, plusieurs mois avant le déploiement public.

Une feuille de route qui se précise

Selon des informations partagées par le leaker chinois CoolAPK, relayées par Ximitime, Xiaomi aurait planifié plusieurs étapes successives pour annoncer HyperOS 4. Le calendrier évoqué est le suivant :

5 août : premiers teasers officiels et ouverture des candidatures au programme bêta

6 août : présentation officielle de HyperOS 4

7 août : début du déploiement de la première version bêta auprès des utilisateurs sélectionnés

À ce stade, Xiaomi n’a toutefois confirmé aucune de ces informations. Il convient donc de les considérer comme des rumeurs jusqu’à une annonce officielle.

Une bêta d’abord réservée à la Chine

Même si cette fuite s’avère exacte, le calendrier concernerait uniquement le marché chinois. Comme lors des précédentes versions de HyperOS, les utilisateurs internationaux devraient patienter plusieurs semaines avant de pouvoir accéder au programme bêta, voire davantage selon les régions et les modèles compatibles.

Le déploiement mondial devrait intervenir progressivement avant la sortie stable prévue plus tard dans l’année.

HyperOS 4 miserait sur une refonte visuelle

Au-delà du calendrier, plusieurs indiscrétions dressent déjà le portrait d’une mise à jour davantage axée sur l’expérience utilisateur que sur une révolution fonctionnelle. HyperOS 4 introduirait notamment une évolution du design Liquid Glass, avec un rendu lumineux en temps réel destiné à renforcer les effets de profondeur et de transparence dans l’interface.

Parmi les changements attendus figurent également de nouvelles icônes 2.5D avec davantage de relief et d’ombres, des animations système retravaillées, un Centre de contrôle modernisé et des notifications utilisant des couches translucides à effet givré.

L’ensemble devrait offrir une interface plus cohérente et plus fluide, dans la continuité de l’identité visuelle inaugurée avec HyperOS.

Une intégration encore plus poussée de Leica

Xiaomi poursuivrait également sa collaboration avec Leica au-delà de la photographie. Selon les rumeurs, HyperOS 4 proposerait plusieurs éléments visuels inspirés de la célèbre marque allemande : des thèmes d’icônes dédiés, de nouveaux effets lumineux et des sons système personnalisés.

Une manière pour Xiaomi d’étendre l’identité Leica à l’ensemble de son écosystème logiciel.

Une interface plus intelligente grâce à l’IA

L’intelligence artificielle occuperait une place plus importante dans HyperOS 4. Les premières informations évoquent notamment un nouvel élément dynamique situé en haut de l’écran, proche du concept de la Dynamic Island, qui afficherait en temps réel les interactions avec l’assistant IA ainsi que diverses notifications contextuelles.

La mise à jour pourrait également introduire des widgets empilables, une nouvelle présentation des notifications sur l’écran verrouillé et une organisation plus claire des alertes système.

Une évolution plus qu’une révolution

Si les fuites se confirment, HyperOS 4 ne cherchera pas à bouleverser l’expérience Xiaomi, mais plutôt à la raffiner. L’accent semble être mis sur l’esthétique, la fluidité des animations et une intégration plus discrète de l’intelligence artificielle au quotidien.

Reste désormais à savoir si Xiaomi officialisera réellement cette feuille de route dans les prochains jours. Si le calendrier évoqué est respecté, les premiers utilisateurs chinois pourraient découvrir HyperOS 4 dès cette semaine, tandis que le reste du monde devra probablement patienter encore quelques semaines avant d’y accéder.