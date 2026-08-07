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Windows 11 : Microsoft utilise l’IA pour détecter les causes des ralentissements des PC

Windows 11 : Microsoft utilise l'IA pour détecter les causes des ralentissements des PC

Après avoir multiplié les intégrations de Copilot dans Windows 11, Microsoft explore désormais un usage de l’intelligence artificielle bien plus concret. Cette fois, l’IA ne cherche pas à rédiger un texte ou résumer un document, mais à aider les ingénieurs à comprendre pourquoi un PC ralentit.

L’entreprise teste actuellement une intégration de l’IA dans Windows Performance Analyzer (WPA), un outil utilisé en interne par Microsoft, les fabricants de matériel et les développeurs pour analyser les performances du système. Une évolution qui pourrait considérablement accélérer le diagnostic des problèmes les plus complexes.

Une IA capable d’interpréter les données de performance

Windows Performance Analyzer est l’un des outils les plus puissants de l’écosystème Windows. Il permet d’examiner des milliers d’événements système afin d’identifier l’origine d’une consommation excessive de ressources, d’un ralentissement ou d’un comportement anormal.

Jusqu’à présent, cette analyse nécessitait une expertise importante. Les ingénieurs devaient parcourir manuellement une multitude de graphiques, de tableaux et de journaux système pour reconstituer la chaîne des événements.

Avec cette nouvelle intégration, l’approche change complètement.

Les utilisateurs pourront interroger l’outil en langage naturel. Des questions comme « Qu’est-ce qui a provoqué ce pic d’utilisation du processeur ? », « Le disque est-il responsable du ralentissement ? » ou « Quel processus crée le goulet d’étranglement ? » permettront à l’IA d’analyser automatiquement les traces de performances avant de produire une synthèse accompagnée des éléments techniques correspondants.

Copilot s’appuie sur le protocole MCP

Cette fonctionnalité repose sur le Model Context Protocol (MCP), un protocole conçu pour permettre aux assistants IA, comme GitHub Copilot, d’interagir directement avec des outils spécialisés.

Dans ce scénario, Copilot ne remplace pas Windows Performance Analyzer. Il agit plutôt comme une couche d’interprétation capable de relier les graphiques, statistiques et tableaux de l’application à des explications compréhensibles.

L’objectif est de réduire le temps nécessaire pour identifier une anomalie tout en facilitant l’exploitation d’un volume considérable de données techniques.

Microsoft souligne que l’analyse des performances repose aujourd’hui sur des compétences très spécialisées. Même des utilisateurs expérimentés peuvent passer plusieurs heures à croiser différentes vues avant d’isoler la véritable cause d’un problème.

Une technologie pensée avant tout pour les ingénieurs

Contrairement à certaines fonctionnalités de Copilot destinées au grand public, cette évolution vise essentiellement les développeurs, les constructeurs de PC et les équipes responsables du développement de Windows.

Il ne s’agit donc pas d’un outil qui réparera automatiquement un ordinateur lent.

Microsoft développe en parallèle PC Insights, une fonctionnalité plus accessible intégrée à Copilot capable d’expliquer à un utilisateur classique l’état de son processeur, de sa mémoire vive, de son stockage ou encore de sa batterie.

L’intégration de WPA intervient à un tout autre niveau, avec des analyses bien plus profondes destinées aux professionnels.

Une technologie encore en phase expérimentale

Cette nouvelle fonction reste toutefois au stade de préversion.

Selon les premières informations, elle nécessite actuellement GitHub Copilot ainsi qu’un abonnement actif. Microsoft rappelle également que les réponses générées par l’intelligence artificielle peuvent être incomplètes ou contenir des erreurs.

Les ingénieurs devront donc systématiquement vérifier les conclusions de l’IA en consultant les données brutes issues des traces système.

Cette approche reflète une tendance de plus en plus présente dans les outils professionnels : l’IA n’est pas destinée à remplacer l’expertise humaine, mais à accélérer l’analyse et à réduire le temps nécessaire pour parvenir à un diagnostic fiable.

L’une des utilisations les plus pertinentes de Copilot

Depuis l’arrivée de Copilot dans Windows, Microsoft a parfois été critiqué pour avoir multiplié les fonctionnalités d’intelligence artificielle sans véritable valeur ajoutée pour les utilisateurs.

Cette expérimentation adopte une logique différente.

En aidant les ingénieurs à identifier plus rapidement des pilotes défaillants, des applications gourmandes en ressources ou des problèmes de performances avant qu’ils n’affectent des millions d’ordinateurs, Microsoft exploite enfin l’IA là où elle peut réellement faire gagner du temps.

Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait transformer la manière dont Windows est testé, optimisé et débogué, bien avant que les utilisateurs ne rencontrent le moindre ralentissement sur leur propre machine.