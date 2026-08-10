À deux jours de la présentation officielle de la gamme Pixel 11, Google continue de voir ses prochains smartphones fuiter sous tous les angles. Cette fois, c’est le Pixel 11 Pro XL qui fait parler de lui après son apparition sur Geekbench, révélant les premières performances du processeur Tensor G6 ainsi que plusieurs caractéristiques techniques déjà évoquées par les précédentes rumeurs.

Si ces premiers chiffres permettent de mieux cerner les ambitions de Google, ils suggèrent également que le véritable progrès du Tensor G6 pourrait se situer ailleurs que dans la puissance brute.

Le Pixel 11 Pro XL passe sur Geekbench

Le benchmark repéré sur Geekbench met en scène un Google Pixel 11 Pro XL équipé du nouveau Tensor G6. L’appareil obtient un score de 2 112 points en monocœur et 5 196 points en multicœur. À première vue, ces résultats restent relativement proches des performances observées sur le Tensor G5. Ils ne traduisent donc pas une évolution spectaculaire de la puissance CPU, même s’il convient de rester prudent.

Les unités testées avant commercialisation utilisent souvent des logiciels encore en développement et des profils d’optimisation incomplets. Les performances finales pourraient donc légèrement évoluer au moment du lancement officiel.

Un Tensor G6 à sept cœurs confirmé

Cette nouvelle fuite confirme également l’architecture du Tensor G6, déjà évoquée par plusieurs rapports précédents. Le processeur adopterait une configuration à sept cœurs, répartis comme suit :

1 cœur haute performance cadencé à 4,11 GHz

4 cœurs à 3,38 GHz

2 cœurs à 2,65 GHz

Cette architecture diffère des configurations traditionnelles à huit cœurs utilisées par la majorité des SoC Android premium. Google semble poursuivre son approche consistant à privilégier un équilibre entre performances, consommation énergétique et traitements dédiés à l’intelligence artificielle.

Des performances qui ne racontent pas toute l’histoire

Le Tensor G6 avait déjà fait une apparition sur Geekbench au début de l’année, mais les résultats étaient nettement plus faibles : 845 points en monocœur et 2 657 points en multicœur. Ces chiffres provenaient vraisemblablement d’un prototype très précoce, encore loin d’un produit final.

Les nouveaux scores témoignent donc d’une progression importante par rapport aux premiers essais, même si l’écart avec le Tensor G5 reste relativement limité.

Cette stratégie ne serait pas surprenante. Depuis plusieurs générations, Google ne cherche pas à rivaliser directement avec les puces Snapdragon ou Apple Silicon sur les benchmarks. La priorité du constructeur est davantage orientée vers les traitements IA, la photographie computationnelle, la reconnaissance vocale ou encore les fonctionnalités exclusives de Gemini.

Android 17 et 16 Go de RAM au programme

Le benchmark confirme également plusieurs éléments techniques attendus sur le Pixel 11 Pro XL. L’appareil embarque 16 Go de mémoire vive, conformément aux précédentes fuites, un GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 et Android 17 dès sa sortie.

Ces caractéristiques devraient permettre au futur flagship de Google d’accompagner les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle qui seront au cœur de l’expérience Pixel cette année.

Google mise davantage sur l’expérience que sur la puissance brute

À mesure que l’annonce officielle approche, une tendance se dessine clairement : le Tensor G6 ne semble pas conçu pour battre des records de performances. Google poursuit une stratégie différente de celle de Qualcomm, MediaTek ou Apple. Plutôt que de viser les meilleurs scores sur Geekbench, le constructeur privilégie une intégration étroite entre matériel, intelligence artificielle et logiciel.

L’efficacité énergétique, les traitements locaux de Gemini, la photographie assistée par IA et les nouvelles fonctions exclusives des Pixel pourraient ainsi représenter les véritables arguments du Tensor G6.

La conférence Made by Google, prévue dans quelques jours, permettra de vérifier si cette approche suffit à convaincre face à une concurrence toujours plus agressive sur le segment des smartphones premium.