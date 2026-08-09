Face à la montée des cyberattaques alimentées par l’intelligence artificielle, Microsoft accélère sa stratégie dans la cybersécurité autonome. L’entreprise vient de présenter Project Perception, une nouvelle plateforme reposant sur des agents d’IA capables de détecter, analyser et corriger les menaces en continu. L’objectif est de transformer les millions de signaux de sécurité générés chaque jour en actions concrètes, tout en laissant les décisions critiques entre les mains des équipes humaines.

Avec cette annonce, Microsoft confirme son ambition de faire évoluer les solutions de cybersécurité vers des systèmes capables de collaborer, de raisonner et d’agir de manière coordonnée plutôt que de se limiter à générer des alertes.

Une équipe d’agents IA spécialisés pour défendre les entreprises

Au cœur de Project Perception se trouve un ensemble d’agents d’intelligence artificielle spécialisés, chacun chargé d’une mission précise dans le cycle de défense.

Microsoft distingue trois catégories principales :

Red Team : ces agents reproduisent les techniques utilisées par les cybercriminels afin d’identifier les failles de sécurité et les chemins d’attaque avant qu’ils ne soient exploités.

Blue Team : ils analysent les incidents, croisent les informations disponibles et évaluent les risques qui nécessitent une intervention.

Green Team : ces agents appliquent automatiquement des mesures correctives afin de réduire les vulnérabilités détectées et renforcer la posture de sécurité.

Selon Microsoft, ces trois groupes fonctionnent comme une boucle continue, capable d’identifier, d’évaluer puis de corriger les risques sans attendre qu’une menace soit déjà active.

Cyber Stack, la nouvelle architecture de sécurité pilotée par l’IA

Project Perception repose sur une nouvelle infrastructure baptisée Cyber Stack, conçue pour faire collaborer plusieurs couches technologiques. Cette architecture rassemble des capteurs collectant des données provenant des identités, des terminaux, des applications, des données, du cloud et des systèmes d’IA, un moteur de contexte de sécurité reliant utilisateurs, ressources, activités et niveaux de risque afin de fournir une vision cohérente de l’environnement, une architecture multi-modèles combinant des modèles d’IA généralistes et des modèles spécialisés en cybersécurité, un moteur d’orchestration coordonnant les différents agents IA et des mécanismes d’exécution capables de transformer automatiquement les décisions des agents en actions au sein des solutions Microsoft Security.

L’objectif est de permettre au système de comprendre en permanence l’état de sécurité d’une organisation, de s’adapter aux évolutions de son infrastructure et d’automatiser un nombre croissant de tâches auparavant réalisées manuellement.

Microsoft présente également le modèle MAI-Cyber-1-Flash

En parallèle, Microsoft annonce MAI-Cyber-1-Flash, un modèle d’intelligence artificielle spécialement conçu pour les usages en cybersécurité. Dans un premier temps, il sera intégré à MDASH, la plateforme de gestion des vulnérabilités logicielles développée par Microsoft.

Selon l’entreprise, cette nouvelle configuration obtient 96 % sur le benchmark CyberGym, un score supérieur de 12 points à celui du modèle Mythos et une réduction d’environ 50 % des coûts d’exploitation par rapport à la configuration actuelle de MDASH.

Microsoft précise que MAI-Cyber-1-Flash sera progressivement déployé dans d’autres scénarios liés à la sécurité informatique.

Un lancement progressif avec une tarification à l’usage

Project Perception entrera en préversion publique le 3 août. Dans un premier temps, la plateforme sera accessible via Microsoft Defender, avant une intégration progressive avec d’autres produits de l’écosystème Microsoft Security.

Côté tarification, Microsoft adopte un modèle pay-as-you-go. La consommation sera mesurée à l’aide de Security Compute Units (SCU), chaque agent utilisant un nombre variable d’unités en fonction de la complexité des tâches qu’il exécute.

Microsoft prépare une nouvelle génération de cybersécurité autonome

Avec Project Perception, Microsoft illustre l’évolution rapide de la cybersécurité vers des plateformes capables de dépasser le simple rôle de surveillance. Les systèmes de défense ne se contentent plus d’alerter les équipes informatiques : ils analysent les événements, hiérarchisent les priorités et peuvent désormais intervenir de manière coordonnée pour limiter les risques en temps réel.

Cette approche reflète une tendance de fond du secteur. Face à des attaques de plus en plus automatisées et alimentées par l’intelligence artificielle, les éditeurs de solutions de sécurité misent à leur tour sur des agents IA capables de travailler en continu. Pour Microsoft, l’enjeu est double : réduire la charge opérationnelle des équipes de cybersécurité tout en proposant une protection plus réactive. Reste à voir si cette nouvelle génération d’agents saura convaincre les entreprises, qui devront trouver le juste équilibre entre automatisation, contrôle humain et confiance dans les décisions prises par l’IA.