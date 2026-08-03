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Xiaomi lance le SkyNomad N90 Max : un SUV électrique à prolongateur d’autonomie qui se transforme en véritable maison roulante

Xiaomi lance le SkyNomad N90 Max : un SUV électrique à prolongateur d’autonomie qui se transforme en véritable maison roulante

Xiaomi continue de bousculer le marché automobile avec une proposition hors norme. Après avoir surpris avec ses premières voitures électriques, le constructeur chinois dévoile officiellement le SkyNomad N90 Max, un SUV familial qui mise autant sur le confort que sur l’autonomie. Avec un habitacle modulable, une version pensée pour le camping et une autonomie annoncée dépassant les 1 700 kilomètres, le véhicule affiche des ambitions inédites.

Commercialisé en Chine à partir de 299 900 yuans (environ 33 500 euros au taux de change actuel), le SkyNomad N90 Max sera livré à partir de septembre. Reste désormais à savoir si cette vision très chinoise du véhicule familial séduira également les marchés internationaux.

Un habitacle conçu comme un véritable espace de vie

Xiaomi ne présente pas le SkyNomad N90 Max comme un simple SUV, mais comme une « maison que l’on peut déplacer ». Une promesse qui prend tout son sens en découvrant l’intérieur.

Les sièges avant peuvent pivoter à 180 degrés afin de faire face aux passagers arrière. L’accoudoir central coulisse pour devenir une véritable table, tandis que la deuxième rangée accueille des sièges « zéro gravité » avec repose-jambes extensibles. Selon les versions, les occupants bénéficient également de plusieurs équipements premium : un réfrigérateur intégré, des haut-parleurs installés au plafond ou encore un vaste plancher plat favorisant les déplacements dans l’habitacle.

Grâce à cette architecture, Xiaomi imagine plusieurs usages pour son SUV : bureau mobile, salon, espace familial ou encore café improvisé lors des pauses sur la route.

Une version Camping qui pousse le concept encore plus loin

Le constructeur va encore plus loin avec le SkyNomad N90 Max Camping Edition. Cette déclinaison reçoit un toit relevable offrant un espace de couchage, une fixation destinée à accueillir une tente latérale, des rangements supplémentaires ainsi qu’une table amovible. Un vidéoprojecteur embarqué peut également transformer le véhicule en véritable salle de cinéma à ciel ouvert, renforçant son orientation vers le voyage et les activités en plein air.

Xiaomi semble ainsi vouloir séduire une clientèle adepte du vanlife, sans pour autant renoncer au confort d’un grand SUV moderne.

Plus de 1 700 km d’autonomie annoncée

Sous sa carrosserie, le SkyNomad N90 Max adopte une architecture EREV (Extended Range Electric Vehicle). Le véhicule associe une batterie de 76 kWh, deux moteurs électriques, un moteur essence 1,5 litre turbocompressé utilisé uniquement comme générateur et un réservoir de 60 litres. Selon le cycle d’homologation chinois CLTC, cette combinaison permettrait d’atteindre jusqu’à 1 705 kilomètres d’autonomie.

En mode 100 % électrique, Xiaomi annonce jusqu’à 505 kilomètres d’autonomie CLTC avant que le moteur thermique ne prenne le relais pour recharger la batterie.

Les versions à transmission intégrale développent une puissance cumulée de 310 kW, soit environ 416 chevaux, de quoi offrir des performances cohérentes malgré le gabarit imposant du véhicule.

Xiaomi construit un véritable écosystème automobile

Le SkyNomad N90 Max ne sera pas seul. Le constructeur a également officialisé les SkyNomad N70 et N70 Max, deux variantes cinq places qui viendront compléter la gamme. Leurs tarifs définitifs n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Cette stratégie illustre la montée en puissance de Xiaomi sur le marché automobile. Après avoir rapidement gagné en crédibilité dans le segment des berlines électriques, l’entreprise s’attaque désormais au marché très porteur des SUV familiaux, tout en conservant sa philosophie : proposer une fiche technique ambitieuse à un prix particulièrement agressif.

Une arrivée en Europe encore incertaine

Pour le moment, la gamme SkyNomad reste exclusivement destinée au marché chinois. Xiaomi prévoit officiellement de lancer ses véhicules en Europe à partir de 2027, mais la marque n’a pas confirmé si le SkyNomad N90 Max fera partie de cette offensive internationale.

Si tel était le cas, ce SUV pourrait attirer l’attention grâce à une approche différente de celle des constructeurs traditionnels. Là où beaucoup misent avant tout sur les performances ou l’autonomie, Xiaomi cherche à transformer l’automobile en véritable espace de vie connecté.

Cette vision reflète parfaitement la stratégie du groupe : bâtir un écosystème complet où smartphone, maison intelligente et voiture dialoguent naturellement. Avec le SkyNomad N90 Max, Xiaomi ne vend plus seulement un moyen de transport, mais une nouvelle façon de voyager.