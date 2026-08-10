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ASUS Googlebook : de nouvelles fuites dévoilent le futur PC IA de Google avant l’IFA 2026

ASUS Googlebook : de nouvelles fuites dévoilent le futur PC IA de Google avant l'IFA 2026

Le projet Googlebook prend progressivement forme. Après les premières fuites concernant Lenovo et Dell, c’est désormais ASUS qui laisse entrevoir sa vision de la nouvelle génération d’ordinateurs portables imaginée autour de l’écosystème Google.

De nouveaux rendus publiés avant l’IFA 2026 révèlent un ordinateur portable au design épuré, mais doté d’un élément visuel inédit qui pourrait devenir la signature de cette nouvelle plateforme.

Les Googlebook continuent de se dévoiler

Depuis l’annonce du projet Googlebook, les indiscrétions se multiplient. Google prépare une nouvelle catégorie de PC combinant les atouts d’Android, de ChromeOS et de Gemini dans une plateforme unifiée. Plusieurs constructeurs majeurs devraient participer à cette première vague de lancement, notamment Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo.

Après les images du Lenovo Googlebook 15 et les premiers indices concernant un futur Dell XPS sous Googlebook, ASUS devient le troisième constructeur à voir son modèle apparaître avant l’heure.

Selon des rendus publiés par Digital Citizen, la présentation officielle pourrait intervenir lors de l’IFA de Berlin, début septembre.

Une barre lumineuse qui attire immédiatement le regard

Visuellement, le futur ordinateur d’ASUS adopte un design sobre et très proche des ultraportables actuels. La véritable nouveauté se trouve sur le capot. Une large Glow Bar traverse la partie supérieure de la coque, donnant immédiatement une identité visuelle au produit.

ASUS n’a évidemment rien confirmé, mais plusieurs hypothèses circulent.

Cette barre pourrait servir à afficher des notifications, l’état de charge de la batterie, des indicateurs liés à Gemini ou encore des alertes similaires au futur système HiLight attendu sur les Pixel 11. Il est également possible que cette signature lumineuse ait simplement pour objectif de rendre les Googlebook instantanément reconnaissables.

Un châssis plus léger et plus résistant

ASUS miserait également sur son matériau propriétaire Ultra-Ceramic Light Alloy. Selon les documents promotionnels ayant accompagné la fuite, cette conception permettrait une réduction du poids de 34 % et une amélioration de la résistance de 13 %.

Le modèle présenté apparaît dans une finition gris carbone particulièrement sobre, fidèle au positionnement premium de la marque.

Une connectique qui ne fait aucun compromis

L’un des points les plus intéressants concerne la connectique. Alors que de nombreux ultraportables réduisent progressivement le nombre de ports, ASUS semble adopter une approche beaucoup plus pragmatique. Les rendus montrent notamment deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMI pleine taille et une prise casque 3,5 mm.

Une philosophie qui rejoint celle du Lenovo Googlebook 15 aperçu récemment, lui aussi doté d’une connectique particulièrement complète.

Encore beaucoup de mystères

Malgré ces nouvelles images, plusieurs informations importantes restent inconnues. Impossible, pour l’instant, de connaître le processeur retenu, la capacité de la batterie, les caractéristiques de l’écran ou encore le prix de lancement.

De précédentes fuites indiquent toutefois que la plateforme Googlebook pourrait prendre en charge plusieurs architectures matérielles, sans se limiter aux processeurs Intel.

Google prépare une nouvelle génération de PC

Plus qu’un simple successeur des Chromebooks, Googlebook semble représenter une évolution stratégique majeure. L’objectif serait de réunir dans une même plateforme les applications Android, les technologies héritées de ChromeOS, une intégration étroite avec les smartphones Android et surtout Gemini, appelé à devenir le centre de l’expérience utilisateur.

Cette approche place l’intelligence artificielle au cœur du PC, dans une logique proche de ce que Microsoft développe avec les Copilot+ PC ou Apple avec Apple Intelligence.

L’IFA 2026 pourrait marquer le véritable lancement

Avec Lenovo, Dell et désormais ASUS qui multiplient les fuites, tout indique que Google prépare une offensive coordonnée. L’IFA de Berlin, qui ouvrira ses portes le 4 septembre 2026, pourrait servir de scène de lancement pour cette nouvelle famille d’ordinateurs portables.

Si les promesses sont tenues, Googlebook pourrait représenter bien plus qu’un simple changement de nom : une tentative de redéfinir l’ordinateur portable autour de l’intelligence artificielle, des services Google et d’une intégration toujours plus poussée entre tous les appareils de son écosystème.