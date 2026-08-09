Meta affiche désormais une ambition qui dépasse largement le simple assistant conversationnel. Dans une tribune publiée dans The Wall Street Journal, Mark Zuckerberg présente sa vision d’une « superintelligence personnelle », une intelligence artificielle capable d’accompagner chaque individu dans son travail, sa santé ou ses projets du quotidien.

Si cette stratégie pouvait permettre à Meta de diffuser une IA avancée auprès de plusieurs milliards d’utilisateurs, elle relance également le débat sur la gouvernance de ces technologies et sur le pouvoir concentré entre les mains de quelques géants du numérique.

Une IA personnelle accessible à tous

Dans son texte, Mark Zuckerberg oppose deux visions de l’intelligence artificielle. D’un côté, des modèles extrêmement puissants contrôlés par un nombre limité d’institutions. De l’autre, une superintelligence personnelle, directement intégrée dans les outils utilisés chaque jour par le grand public.

Selon le dirigeant de Meta, cette IA pourrait notamment accompagner les utilisateurs dans leur travail, améliorer leur organisation quotidienne, contribuer à certaines tâches liées à la santé et au bien-être et devenir un assistant personnel omniprésent.

L’objectif affiché consiste à mettre cette technologie entre les mains du plus grand nombre plutôt qu’à la réserver à quelques acteurs spécialisés.

Meta dispose déjà d’un avantage considérable

Contrairement à de nombreux concurrents, Meta n’a pas besoin de créer un nouvel écosystème. Le groupe dispose déjà d’une audience sans équivalent. Au premier trimestre 2026, les différentes applications de Meta totalisaient environ 3,56 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens. Par ailleurs, Meta AI serait déjà utilisé chaque mois par plus d’un milliard de personnes.

Cette base installée permettrait à l’entreprise de déployer progressivement de nouvelles capacités d’intelligence artificielle via une simple mise à jour de ses applications.

Autrement dit, la superintelligence imaginée par Zuckerberg pourrait arriver dans les usages quotidiens sans que les utilisateurs aient besoin d’adopter un nouveau produit.

Une technologie largement contrôlée par les grandes entreprises

Cette vision soulève toutefois plusieurs interrogations. Même si l’accès à l’IA devient plus démocratique, sa conception reste concentrée entre les mains d’un nombre limité d’acteurs. Selon le rapport AI Index 2026 de Stanford, plus de 90 % des principaux modèles d’intelligence artificielle de pointe développés en 2025 provenaient d’entreprises privées.

Le développement de ces systèmes nécessite en effet des infrastructures massives, des capacités de calcul considérables et des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Meta prévoit d’ailleurs d’investir entre 125 et 145 milliards de dollars dans ses infrastructures au cours de l’année 2026. Les utilisateurs bénéficieraient donc d’une IA largement accessible, mais sans participer aux choix concernant son fonctionnement, ses limites ou ses mécanismes de sécurité.

Une confiance encore fragile du grand public

L’autre défi concerne l’acceptation de ces technologies. Une étude publiée par le Pew Research Center en juin 2026 montre que 63 % des Américains estiment que le développement de l’intelligence artificielle progresse trop rapidement. Seuls 8 % déclarent avoir une forte confiance dans la capacité des entreprises américaines à développer ces systèmes de manière responsable.

Ces chiffres illustrent le décalage qui peut exister entre l’accélération des innovations technologiques et les attentes du grand public en matière de transparence, de protection des données et de contrôle.

Meta joue une nouvelle bataille stratégique dans l’IA

Avec cette vision de la superintelligence personnelle, Meta cherche clairement à dépasser le rôle de simple fournisseur de réseaux sociaux pour devenir un acteur central de l’intelligence artificielle grand public. En s’appuyant sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, l’entreprise dispose d’un levier de diffusion qu’aucun autre concurrent ne peut égaler à cette échelle.

Mais cette puissance de distribution pose également une question essentielle : démocratiser l’accès à une technologie ne signifie pas nécessairement en démocratiser le contrôle. À mesure que les modèles d’IA gagnent en autonomie et en influence dans les usages quotidiens, les enjeux de gouvernance, de transparence et de responsabilité deviennent aussi importants que les performances elles-mêmes. C’est probablement sur cet équilibre que se jouera l’avenir de la stratégie de Meta dans les prochaines années.