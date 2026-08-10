À quelques jours de la présentation officielle des Pixel 11, les fuites franchissent un nouveau cap. Après les rendus, les fiches techniques et les accessoires, ce sont désormais ce qui semblent être de véritables boîtes commerciales du Google Pixel 11 Pro XL qui circulent sur les réseaux sociaux. Une apparition intrigante… mais qui soulève aussi de nombreuses questions.

Si les Pixel ont souvent fait l’objet de fuites avant leur lancement, voir plusieurs unités supposément destinées à la vente apparaître sur le marché gris reste une situation inhabituelle.

Sept boîtes de Pixel 11 Pro XL photographiées

Sur X, l’utilisateur @erenylmaz075 a partagé une photo montrant sept boîtes scellées portant clairement la mention Google Pixel 11 Pro XL. Les étiquettes semblent authentiques, même si les numéros IMEI, les codes-barres et les informations de suivi ont été volontairement masqués.

Selon la publication, ces appareils seraient déjà proposés en précommande sur le marché gris en Turquie, à un tarif avoisinant 1 700 dollars. À ce stade, il est toutefois impossible de confirmer l’authenticité des unités photographiées.

Comme souvent avec ce type de fuite, plusieurs scénarios restent envisageables : prototypes de préproduction, appareils destinés aux tests internes, unités régionales ou, dans le pire des cas, simple mise en scène.

Un lancement qui approche

Cette apparition intervient alors que Google devrait officiellement dévoiler la série Pixel 11 dans les prochains jours, conformément à son calendrier habituel du mois d’août. Les informations ayant fuité ces derniers mois dessinent déjà un portrait relativement précis du Pixel 11 Pro XL.

Le smartphone conserverait notamment un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, une luminosité maximale pouvant atteindre 3 600 nits, le nouveau processeur Google Tensor G6, gravé en 2 nm par TSMC et un modem plus efficace énergétiquement.

L’objectif principal de cette nouvelle plateforme serait moins de gagner en puissance brute que d’améliorer l’efficacité énergétique et les performances liées à l’intelligence artificielle.

Une fiche technique qui évolue par petites touches

Les premières indiscrétions indiquent également quelques changements plus discrets. La batterie passerait à environ 5 115 mAh, contre 5 200 mAh sur la génération précédente. Une légère baisse qui devrait être compensée par le rendement supérieur du Tensor G6 et du nouveau modem.

Google travaillerait aussi sur un châssis plus léger, avec un poids estimé autour de 226 grammes, tout en conservant un format similaire.

À l’arrière, le capteur de température pourrait disparaître au profit d’un nouveau système de notifications lumineuses RGB, baptisé selon plusieurs rumeurs HiLight. Ce module LED serait capable d’afficher différentes couleurs selon les appels, les notifications ou certaines fonctions liées à Gemini.

Du côté de la photographie, peu de changements majeurs sont attendus. Google miserait principalement sur des améliorations logicielles, même si le zoom numérique pourrait désormais atteindre 120x.

Le marché gris reste un pari risqué

L’apparition de ces boîtes ne signifie pas que les appareils sont prêts à être commercialisés. Les précommandes proposées via des circuits parallèles présentent plusieurs risques : appareils non finalisés, modèles verrouillés pour certains marchés, logiciels de préproduction, absence de garantie constructeur et voire absence totale de livraison.

Autrement dit, même si les boîtes semblent authentiques, rien ne garantit que les smartphones qu’elles contiennent correspondent aux modèles qui seront officiellement annoncés.

Google garde encore quelques cartes en main

Les Pixel sont probablement les smartphones Android les plus victimes des fuites avant leur lancement. Pourtant, Google parvient régulièrement à réserver quelques surprises lors de ses conférences, notamment autour de Gemini, de la photographie computationnelle ou des nouvelles fonctions exclusives à Pixel.

Cette nouvelle fuite confirme surtout une chose : la production de la gamme Pixel 11 semble désormais bien engagée.

Pour les futurs acheteurs, le meilleur choix reste néanmoins d’attendre l’annonce officielle, qui permettra de connaître les prix définitifs, les configurations disponibles et les marchés concernés. À quelques jours seulement du lancement, la patience est probablement le meilleur investissement.