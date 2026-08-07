Google ne veut plus que Google Maps se contente de vous indiquer un itinéraire. Avec une importante mise à jour de Ask Maps, son moteur de recherche conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle, l’application évolue vers un véritable assistant capable de planifier une sortie, réserver un hôtel ou encore commander un repas.

En parallèle, Google introduit Personal Intelligence, une couche d’IA personnalisée qui exploite, avec l’accord de l’utilisateur, les informations issues de Gmail et Google Agenda pour proposer des recommandations contextualisées.

Ask Maps passe de la recherche à l’action

Depuis son lancement, Google Maps aide des milliards d’utilisateurs à trouver un restaurant, un commerce ou un lieu d’intérêt. Désormais, l’objectif est d’aller bien au-delà de la simple découverte.

Grâce aux nouvelles capacités agentiques d’Ask Maps, il devient possible d’effectuer des recherches en langage naturel. Plus besoin de filtrer manuellement des dizaines d’établissements : il suffit de décrire ce que l’on recherche.

Vous pouvez par exemple demander un restaurant proposant une cuisine précise, une ambiance particulière ou situé dans un quartier spécifique. L’IA sélectionne les établissements correspondants et peut ensuite transmettre automatiquement votre commande à des services partenaires comme Uber Eats, Toast ou Square, en préparant même le panier avant la validation finale.

Google applique la même logique aux voyages.

Plutôt que de parcourir une longue liste d’hôtels, l’utilisateur décrit simplement ses besoins : un établissement proche d’un centre de conférence, d’une salle de sport ou des principaux restaurants. Ask Maps compare alors les offres disponibles, les tarifs et les critères recherchés avant de proposer les options les plus pertinentes.

Personal Intelligence personnalise les recommandations

La nouveauté la plus stratégique reste sans doute Personal Intelligence. Avec l’autorisation de l’utilisateur, Google Maps peut désormais consulter certaines informations présentes dans Gmail et Google Agenda afin de mieux comprendre le contexte d’une recherche.

Si un déplacement professionnel est déjà enregistré dans votre calendrier ou si une réservation figure dans votre boîte mail, Ask Maps peut automatiquement adapter ses suggestions. L’application est ainsi capable de recommander des hôtels proches du lieu d’un événement, de proposer des restaurants correspondant à votre emploi du temps ou d’anticiper certains besoins sans que vous ayez à fournir tous les détails.

Google insiste toutefois sur le fait que cette personnalisation repose entièrement sur le consentement de l’utilisateur, qui reste libre de connecter — ou non — ses services Google.

Des sorties, des spectacles… et même l’achat des billets

L’IA s’étend également au divertissement. Les utilisateurs pourront interroger Ask Maps sur les concerts, spectacles humoristiques ou événements organisés à proximité le soir même. L’assistant affichera les différentes options disponibles ainsi que des liens permettant d’acheter directement les billets via les plateformes partenaires.

L’objectif est clair : limiter les allers-retours entre plusieurs applications et centraliser l’ensemble du parcours utilisateur directement dans Google Maps.

Google transforme progressivement Maps en plateforme intelligente

Cette évolution illustre une tendance de fond chez Google. Après avoir intégré Gemini dans son écosystème, l’entreprise cherche désormais à rendre chacune de ses applications plus proactive. Maps ne devient plus seulement un GPS, mais une plateforme capable de comprendre les intentions de l’utilisateur, de contextualiser ses recherches et d’exécuter certaines tâches à sa place.

Cette stratégie rapproche Google Maps des nouveaux assistants IA capables d’agir plutôt que de simplement répondre à une question. À terme, la frontière entre moteur de recherche, assistant personnel et application de navigation pourrait devenir de plus en plus floue.

Pour l’instant, ces nouvelles fonctionnalités sont déployées progressivement aux États-Unis. Google n’a pas encore communiqué de calendrier concernant leur disponibilité sur les marchés internationaux.

Cette évolution confirme néanmoins une ambition de plus en plus évidente : faire de Google Maps l’un des piliers de l’expérience IA du groupe, capable d’accompagner l’utilisateur bien au-delà de ses déplacements.