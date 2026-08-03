Xiaomi s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa stratégie premium. Selon plusieurs fuites concordantes, le constructeur chinois sera le premier à inaugurer les smartphones équipés du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6, avec une série Xiaomi 18 attendue dès le mois de septembre.

Mais au-delà des performances, c’est surtout le calendrier de lancement qui pourrait évoluer : pour la première fois depuis plusieurs générations, les versions internationales semblent se préparer bien plus tôt que prévu.

En parallèle, de nouvelles indiscrétions dévoilent les caractéristiques de la Xiaomi Pad 8s Pro, une tablette haut de gamme qui pourrait accompagner le lancement d’un nouveau smartphone pliable.

Les Xiaomi 18 destinés au marché mondial obtiennent leurs premières certifications

Jusqu’à présent, Xiaomi suivait une stratégie bien rodée : une présentation de ses flagships en Chine à l’automne, suivie d’un lancement international plusieurs mois plus tard, généralement au premier trimestre de l’année suivante.

Les premiers indices laissent penser que cette organisation pourrait évoluer.

Deux nouveaux smartphones portant les références 2609BPN61G et 2611FPNFAG viennent d’apparaître dans la base de données de la certification européenne EEC. Ces modèles avaient déjà été repérés auparavant dans la base IMEI, où ils étaient associés à la future gamme Xiaomi 18.

Si leurs appellations commerciales n’ont pas encore été confirmées officiellement, plusieurs sources estiment que le modèle 2611FPNFAG correspondrait au Xiaomi 18 et la référence 2609BPN61G désignerait le Xiaomi 18 Pro Max. À l’inverse, le Xiaomi 18 Pro pourrait ne pas être commercialisé à l’international, une hypothèse qui reste toutefois à confirmer.

Xiaomi pourrait accélérer son calendrier mondial

L’apparition aussi précoce de certifications européennes constitue un signal intéressant. Habituellement, ces démarches administratives interviennent plusieurs mois avant la commercialisation hors de Chine. Si ce calendrier se confirme, Xiaomi pourrait réduire considérablement l’écart entre les lancements chinois et internationaux.

Une telle évolution permettrait au constructeur de répondre plus rapidement à la concurrence, notamment face à Samsung, Honor ou encore Google, qui accélèrent eux aussi leurs cycles de lancement sur les marchés mondiaux.

Cette stratégie offrirait également à Xiaomi un meilleur positionnement autour du Snapdragon 8 Elite Gen 6, dont il devrait être l’un des premiers partenaires.

Le Xiaomi 18 Ultra pourrait finalement disparaître

Autre surprise évoquée par les dernières rumeurs : le Xiaomi 18 Ultra pourrait ne jamais voir le jour. Alors que le Xiaomi 17 Ultra avait été lancé en décembre dernier, plusieurs fuites indiquent que son successeur aurait été annulé. À sa place, Xiaomi préparerait un nouveau modèle pliable baptisé Xiaomi 18 Fold.

Selon les informations disponibles, celui-ci adopterait un format de pliage horizontal comparable à celui du Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

En revanche, ce smartphone resterait, au moins dans un premier temps, réservé au marché chinois, conformément à la stratégie déjà adoptée par Xiaomi pour certains de ses appareils les plus innovants.

La Xiaomi Pad 8s Pro se dévoile avant son lancement

Les indiscrétions ne concernent pas uniquement les smartphones. Le leaker Bald Panda affirme que Xiaomi prépare également la Pad 8s Pro, une tablette haut de gamme dont plusieurs caractéristiques techniques auraient déjà été finalisées.

Selon ces informations, l’appareil embarquerait un écran LCD de 12,5 pouces, une définition 3,2K, le processeur Xring O3 conçu par Xiaomi, une batterie de 12 000 mAh, une charge rapide de 120 W, une caméra frontale de 32 mégapixels et un double module photo arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un second capteur de 2 mégapixels.

Comme toujours avec ce type de fuite, ces caractéristiques devront être confirmées par Xiaomi lors de l’annonce officielle.

Le processeur Xring O3 au cœur de la nouvelle stratégie de Xiaomi

Un autre élément retient particulièrement l’attention. Le Xiaomi 18 Fold devrait lui aussi être équipé du Xring O3, le processeur développé en interne par Xiaomi. Ce choix traduit une stratégie de plus en plus assumée : réduire progressivement la dépendance du constructeur vis-à-vis des fournisseurs traditionnels de semi-conducteurs, tout en développant un écosystème matériel davantage intégré.

À terme, cette approche pourrait rapprocher Xiaomi de modèles déjà adoptés par Apple, Google ou Huawei, qui misent eux aussi sur des puces conçues en interne pour optimiser les performances et les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Xiaomi prépare une rentrée stratégique

Si l’ensemble de ces informations se confirme, Xiaomi pourrait vivre l’une de ses rentrées les plus importantes de ces dernières années. Entre l’arrivée du Snapdragon 8 Elite Gen 6, l’accélération probable du calendrier mondial de la gamme Xiaomi 18, le développement de ses propres processeurs et l’élargissement de son catalogue avec une nouvelle tablette premium et un smartphone pliable, le constructeur affiche des ambitions qui dépassent le simple renouvellement de ses produits.

Reste désormais à savoir quelles rumeurs se concrétiseront. L’éventuelle disparition du modèle Ultra, l’arrivée du Xiaomi 18 Fold et le déploiement international plus rapide de la série Xiaomi 18 pourraient marquer un changement profond dans la stratégie de la marque. Une chose semble néanmoins acquise : Xiaomi entend occuper une place de premier plan dans la prochaine génération de smartphones haut de gamme.