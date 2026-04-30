Apple veut faire entrer l’IA dans l’un des gestes les plus quotidiens de l’iPhone : ouvrir l’appareil photo. Selon Bloomberg, iOS 27 intégrerait un nouveau « mode Siri » dans l’app Camera, pensé pour rendre Visual Intelligence plus visible, plus simple et plus utile au quotidien.

L’IA quitte le raccourci pour entrer dans l’appareil photo

Aujourd’hui, Visual Intelligence reste liée à des accès spécifiques, notamment le bouton Camera Control ou le centre de contrôle. Avec iOS 27, Apple prévoirait de déplacer cette fonction directement dans l’application Appareil photo, aux côtés des modes classiques comme Photo, Vidéo ou Panorama.

L’idée est stratégique : ne plus cacher l’IA derrière un geste que beaucoup d’utilisateurs ignorent, mais l’installer au cœur de l’interface. Le bouton de capture pourrait même adopter une identité visuelle liée à Apple Intelligence lorsque ce mode Siri est activé.

Visual Intelligence devient plus concrète

Ce nouveau mode permettrait de pointer l’iPhone vers un objet, une affiche, une étiquette ou une carte de visite pour obtenir immédiatement une action utile. Les exemples évoqués incluent l’identification d’objets, l’extraction d’informations, la recherche visuelle via Google, l’interaction avec ChatGPT, ou encore l’ajout automatique de coordonnées dans Contacts.

Apple travaillerait aussi sur des usages plus spécialisés, comme la lecture d’étiquettes nutritionnelles pour enregistrer des informations alimentaires dans l’app Santé. C’est précisément ce type de fonction qui pourrait faire basculer l’IA d’un gadget spectaculaire vers un outil discret, mais réellement pratique.

Pourquoi ce virage compte ?

Apple ne semble pas vouloir présenter l’IA comme une application à part. Sa stratégie consiste plutôt à l’infuser dans les gestes existants : prendre une photo, scanner un document, chercher une information, organiser ses données.

C’est une approche très Apple : moins démonstrative que celle de certains concurrents, mais potentiellement plus puissante si elle réduit la friction. L’appareil photo devient alors une interface de compréhension du monde, et non plus seulement un outil de capture.

Un signal fort avant la WWDC

iOS 27 devrait être présenté lors de la WWDC en juin, avec une sortie plus large attendue plus tard dans l’année. Bloomberg indique également que Apple prépare des améliorations plus larges de Siri, dans une logique d’expérience iPhone davantage pilotée par l’IA.

Cette évolution pourrait aussi préparer le terrain pour de futurs appareils portables, comme des lunettes connectées ou des AirPods enrichis par l’IA. Dans cette perspective, Visual Intelligence ne serait pas seulement une fonction iPhone, mais la première brique d’une informatique plus contextuelle.