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WhatsApp déploie de nouvelles fonctionnalités : iPad autonome, CarPlay amélioré, PDF éditables et partage de musique

WhatsApp déploie de nouvelles fonctionnalités : iPad autonome, CarPlay amélioré, PDF éditables et partage de musique

Meta continue d’enrichir WhatsApp avec une série de nouveautés destinées à rendre l’application plus polyvalente. Au programme : l’inscription directe sur iPad, une expérience repensée sur Apple CarPlay et Android Auto, l’ouverture et l’annotation des fichiers PDF grâce à Adobe Acrobat, ainsi qu’un nouveau système de partage musical dans les Statuts.

Ces évolutions témoignent de l’ambition de Meta de faire de WhatsApp une plateforme capable d’accompagner ses utilisateurs sur tous les appareils, bien au-delà de la simple messagerie instantanée.

L’iPad devient enfin un appareil indépendant

L’une des principales nouveautés concerne l’application WhatsApp pour iPad. Jusqu’à présent, la tablette devait être liée à un smartphone déjà configuré pour pouvoir utiliser le service. Cette contrainte disparaît désormais.

Les utilisateurs peuvent créer un compte directement depuis l’application iPad en utilisant simplement leur numéro de téléphone, sans passer par un iPhone ou un autre appareil déjà connecté. Cette évolution rapproche l’expérience iPad de celle proposée sur smartphone et facilite l’installation de WhatsApp sur une tablette.

Une meilleure intégration avec CarPlay et Android Auto

WhatsApp améliore également son fonctionnement dans les véhicules compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent écouter les messages reçus, répondre en mode mains libres, passer des appels WhatsApp, consulter leur historique d’appels ou encore accéder rapidement à leurs contacts favoris depuis l’écran du véhicule.

L’objectif est de limiter les manipulations au volant tout en offrant une expérience plus complète directement depuis le système multimédia de la voiture.

Les PDF deviennent interactifs

Autre nouveauté importante : la gestion des documents PDF. Sur WhatsApp Web et les applications de bureau, les fichiers PDF peuvent désormais être ouverts directement dans une conversation sans téléchargement préalable.

Grâce à l’intégration d’Adobe Acrobat, les utilisateurs peuvent également effectuer plusieurs actions directement dans le chat : surligner du texte, ajouter des annotations ou encore consulter le document dans son intégralité.

Ces outils simplifient la relecture et la collaboration autour de documents professionnels ou personnels.

Le partage musical arrive dans les Statuts

Meta introduit également une nouvelle façon de partager ses écoutes musicales. Les utilisateurs peuvent désormais publier directement une chanson depuis Apple Music ou Spotify dans leur Statut WhatsApp. Le morceau apparaît ensuite dans le Statut, permettant aux contacts de découvrir la musique écoutée sans recourir à une capture d’écran ou à une méthode externe.

Cette fonctionnalité rapproche encore davantage WhatsApp des usages sociaux déjà présents sur d’autres plateformes de Meta.

Une disponibilité progressive

Meta indique que l’ensemble de ces nouveautés est actuellement en cours de déploiement. Les fonctionnalités seront disponibles progressivement sur les appareils et plateformes compatibles au fil des prochaines mises à jour de WhatsApp.

Cette nouvelle série de fonctionnalités confirme la stratégie de Meta consistant à transformer WhatsApp en un véritable hub numérique. L’application ne se limite plus à l’envoi de messages : elle devient progressivement un espace où communication, collaboration, productivité et divertissement cohabitent au sein d’une même interface.

L’ouverture de l’inscription autonome sur iPad, l’intégration renforcée dans les véhicules et l’arrivée d’outils de gestion documentaire illustrent cette évolution. En multipliant les usages sur ordinateur, tablette, voiture et smartphone, Meta cherche à faire de WhatsApp une plateforme universelle capable d’accompagner les utilisateurs dans toutes les situations du quotidien.