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Apple préparerait un MacBook Neo avec puce A19 Pro et plus de mémoire

Apple préparerait un MacBook Neo avec puce A19 Pro et plus de mémoire

À peine quelques mois après le lancement du MacBook Neo, Apple travaillerait déjà sur une seconde génération de son ordinateur portable le plus abordable. Selon les informations de Mark Gurman (Bloomberg), le constructeur teste actuellement une version du MacBook Neo équipée d’une nouvelle puce A19 Pro ainsi que d’une capacité de mémoire unifiée supérieure.

Si cette évolution se confirme, elle viserait avant tout à améliorer les performances en multitâche et à préparer le MacBook Neo aux futures fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Une mémoire unifiée renforcée pour accompagner Apple Intelligence

L’actuel MacBook Neo embarque une puce A18 Pro bridée, associée à 8 Go de mémoire unifiée. Cette configuration se montre suffisante pour les usages quotidiens, tels que la navigation web, le streaming vidéo, la bureautique et les applications légères.

En revanche, les limites apparaissent rapidement lorsque plusieurs applications restent ouvertes simultanément ou qu’un grand nombre d’onglets sont actifs dans le navigateur.

Selon Bloomberg, Apple prévoit d’augmenter cette mémoire sur la prochaine génération.

La capacité exacte n’a pas été confirmée, mais plusieurs rumeurs évoquent un passage à 12 Go de mémoire unifiée, un seuil qui offrirait davantage de marge pour le multitâche et répondrait également aux exigences de certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence, exécutées directement sur l’appareil.

La puce A19 Pro au cœur de la mise à jour

L’autre évolution majeure concernerait le processeur. Le futur MacBook Neo adopterait la puce A19 Pro, déjà attendue sur les prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cette nouvelle génération devrait apporter de meilleures performances CPU, un processeur graphique plus rapide et un Neural Engine renforcé pour les traitements liés à l’intelligence artificielle.

Apple poursuivrait ainsi sa stratégie consistant à rapprocher les performances de ses ordinateurs d’entrée de gamme de celles de ses smartphones les plus avancés.

Le constructeur préparerait également de nouvelles couleurs afin de renouveler régulièrement l’offre du MacBook Neo.

Un tarif qui pourrait évoluer

La question du prix reste toutefois ouverte. Commercialisé à 699 euros lors de son lancement en mars, le MacBook Neo a vu son tarif grimper à 799 euros quelques mois plus tard, notamment en raison de l’augmentation du coût de la mémoire.

L’ajout de davantage de mémoire unifiée pourrait compliquer le maintien de ce positionnement tarifaire.

Même en cas de hausse, le MacBook Neo devrait néanmoins conserver une place nettement en dessous du MacBook Air dans la gamme Apple.

Quelques compromis restent encore à corriger

Bloomberg ne précise pas si cette nouvelle version corrigera certaines limites du modèle actuel. Le premier MacBook Neo se distingue notamment par un clavier dépourvu de rétroéclairage, un trackpad mécanique et des vitesses de transfert USB variables selon les usages. À ce stade, rien n’indique qu’Apple prévoit de revoir ces éléments sur la prochaine génération.

Une arrivée envisagée en 2027

Selon les informations de Bloomberg, cette nouvelle version du MacBook Neo pourrait être dévoilée lors du printemps 2027. Elle accompagnerait notamment le lancement des futurs iPhone 18 ainsi que de l’iPhone 18e.

Toutefois, Apple n’a confirmé aucune information concernant ce calendrier.

Apple veut faire du MacBook Neo un véritable point d’entrée vers son écosystème

Le lancement rapide d’une seconde génération illustre l’importance stratégique que pourrait prendre le MacBook Neo dans le catalogue Apple. En proposant un ordinateur plus accessible tout en intégrant progressivement les dernières avancées de ses puces Apple Silicon, la marque cherche à attirer de nouveaux utilisateurs sans sacrifier l’expérience logicielle qui fait la réputation des Mac.

L’augmentation de la mémoire apparaît également comme un choix cohérent dans un contexte où l’intelligence artificielle occupe une place grandissante. À mesure que les fonctions d’Apple Intelligence deviennent plus exigeantes en ressources, les configurations d’entrée de gamme devront évoluer pour conserver leur pertinence. Si les informations de Bloomberg se confirment, le MacBook Neo pourrait ainsi devenir bien plus qu’un simple Mac abordable : un véritable ordinateur pensé dès l’origine pour accompagner la nouvelle génération de services alimentés par l’IA.