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Google lance officiellement AI Mode et les Aperçus IA en France : la recherche entre dans une nouvelle dimension

Google lance officiellement AI Mode et les Aperçus IA en France : la recherche entre dans une nouvelle dimension

Le moteur de recherche le plus utilisé au monde est sur le point de changer profondément en France. En effet, c’est un tournant majeur pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Google déploie officiellement en France Mode IA (AI Mode) et les Aperçus IA (AI Overviews), deux nouvelles expériences basées sur les modèles Gemini qui transforment la manière de rechercher des informations sur Internet.

Après plusieurs mois de déploiement progressif aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, ces fonctionnalités arrivent désormais auprès des utilisateurs français sur ordinateur, smartphone et via l’application Google.

Les Aperçus IA arrivent dans les résultats de recherche

Première nouveauté visible : les Aperçus IA. Lorsque Google estime qu’une requête mérite une réponse synthétique, le moteur affiche désormais un résumé généré par intelligence artificielle directement en haut des résultats.

L’objectif est de fournir rapidement les informations essentielles tout en conservant des liens vers les sites web qui ont servi à construire la réponse. Contrairement à une recherche classique, l’utilisateur peut ensuite poursuivre la conversation en posant une question complémentaire sans avoir à recommencer une nouvelle recherche.

Google précise que ces aperçus ne s’affichent pas systématiquement, mais uniquement lorsque ses systèmes jugent qu’une réponse générée par l’IA apporte une réelle valeur ajoutée.

Mode IA devient le nouveau moteur conversationnel de Google

La véritable évolution se trouve toutefois dans Mode IA, présenté par Google comme son expérience de recherche la plus avancée. Reposant sur la famille de modèles Gemini 3.5, cette nouvelle interface permet de dialoguer avec le moteur de recherche de manière beaucoup plus naturelle.

Les utilisateurs peuvent poser des questions en texte, à la voix, à partir d’une image ou même en utilisant des fichiers comme point de départ. L’IA est capable de traiter des demandes longues et complexes qui auraient auparavant nécessité plusieurs recherches successives.

Selon Google, une requête effectuée dans Mode IA est en moyenne trois fois plus longue qu’une recherche traditionnelle.

L’entreprise illustre notamment cette approche avec un exemple autour des méthodes de préparation du café, où l’IA peut créer un tableau comparatif, puis poursuivre l’échange sans perdre le contexte de la conversation.

Une recherche plus intelligente grâce à Gemini

Pour répondre à ces demandes complexes, Google s’appuie sur une technologie baptisée query fan-out. Le système décompose automatiquement une question en plusieurs sous-thèmes, effectue simultanément de nombreuses recherches sur le Web, puis rassemble les informations afin de produire une réponse plus complète.

Cette approche permet également d’identifier davantage de sources pertinentes qu’une recherche classique.

Google insiste sur le fait que les liens vers les sites restent pleinement intégrés à l’expérience afin de permettre aux utilisateurs d’approfondir chaque sujet.

Search Live ajoute la conversation vocale

Mode IA introduit également Search Live, une fonctionnalité qui rapproche encore davantage Google d’un véritable assistant personnel. Les utilisateurs peuvent désormais converser oralement avec l’IA et partager le flux de la caméra de leur smartphone afin d’ajouter un contexte visuel aux questions posées.

Cette approche multimodale ouvre la voie à de nouveaux usages, comme demander des explications sur un objet observé en direct ou obtenir des conseils à partir d’une scène filmée avec le téléphone.

Un nouveau champ de recherche conçu pour l’IA

Google accompagne également ce lancement d’une évolution de son interface. Le champ de recherche devient plus dynamique et s’agrandit automatiquement afin d’encourager les utilisateurs à formuler des requêtes plus détaillées. L’objectif est de dépasser la logique historique des mots-clés pour adopter un mode de recherche beaucoup plus conversationnel.

Les recherches peuvent désormais combiner texte, images et fichiers dans une même requête.

Google tente de rassurer les éditeurs

Conscient des inquiétudes exprimées par de nombreux médias et créateurs de contenus, Google annonce également de nouveaux outils destinés aux propriétaires de sites web. Un nouveau contrôle disponible dans Google Search Console permet désormais de choisir si un site peut être utilisé dans les fonctionnalités d’IA générative intégrées à la Recherche.

Selon Google, ce paramètre n’aura aucun impact sur le référencement classique en dehors des réponses générées par l’IA. Cette nouveauté vient compléter d’autres mécanismes déjà proposés par l’entreprise, comme Google-Extended ou les contrôles relatifs aux extraits de recherche.

Une transformation profonde de la recherche sur Internet

Avec Mode IA et les Aperçus IA, Google ne fait pas évoluer son moteur de recherche : il redéfinit son fonctionnement. Pendant plus de vingt ans, la Recherche consistait principalement à classer des pages web et à orienter les internautes vers des sites tiers. Désormais, le moteur devient capable de comprendre une question, de raisonner, de synthétiser plusieurs sources et de maintenir une conversation continue avec l’utilisateur.

Cette évolution constitue aussi la réponse la plus ambitieuse de Google face à l’essor des assistants conversationnels comme ChatGPT. Reste désormais à observer son impact sur l’écosystème du Web. Si Google promet de continuer à valoriser les liens vers les sites d’origine, les éditeurs suivront avec attention l’évolution de leur trafic dans les prochains mois. Une chose est certaine : la recherche en ligne entre officiellement dans une nouvelle ère, où l’intelligence artificielle devient le point d’entrée privilégié vers l’information.