Apple s’apprêterait à renouveler presque l’intégralité de sa gamme Mac au cours des prochains mois. D’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg), le constructeur travaille sur une feuille de route particulièrement ambitieuse qui comprend de nouveaux MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Studio et même une nouvelle génération de MacBook Neo.

Au-delà des simples mises à jour de processeurs, cette stratégie marquerait le début d’une nouvelle phase pour les ordinateurs Apple, portée par l’arrivée des écrans OLED, de nouvelles puces Apple Silicon et par la montée en puissance des usages liés à l’intelligence artificielle.

Une gamme Mac entièrement renouvelée

Selon Bloomberg, Apple prépare des évolutions pour la quasi-totalité de son catalogue de son Mac. Les modèles actuellement en développement comprendraient notamment un MacBook Pro de 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la future puce M6, de nouveaux iMac, des MacBook Air 13 et 15 pouces actualisés, une nouvelle version du MacBook Neo, des Mac mini plus puissants et de nouveaux Mac Studio destinés aux professionnels.

Cette vaste campagne de renouvellement répondrait à une demande croissante pour les ordinateurs capables d’exécuter des charges de travail liées à l’intelligence artificielle, au développement logiciel et à la création de contenus.

Les MacBook Pro entrent dans une nouvelle génération

Le MacBook Pro serait l’un des principaux bénéficiaires de cette transition. Le premier modèle attendu est un MacBook Pro 14 pouces équipé de la future puce Apple M6, tout en conservant un design proche de la génération actuelle.

Apple préparerait ensuite une refonte plus profonde des versions haut de gamme de 14 et 16 pouces. Selon Bloomberg, ces nouveaux modèles intégreraient des écrans OLED, la prise en charge des fonctions tactiles et des déclinaisons équipées des futures puces M5 Pro et M5 Max.

L’arrivée d’un écran OLED constituerait l’une des évolutions les plus importantes de la gamme MacBook Pro depuis l’adoption d’Apple Silicon en 2020.

Les MacBook Air poursuivent leur évolution

Apple préparerait également une mise à niveau de ses MacBook Air 13 et 15 pouces. Le design ne devrait pas évoluer de manière significative, le constructeur privilégiant une mise à niveau interne.

Selon les informations de Bloomberg, une version équipée d’un écran OLED serait déjà envisagée pour une génération ultérieure.

L’actuel MacBook Air avait été profondément redessiné en 2022.

Le MacBook Neo évoluerait lui aussi

Apple ne compte pas uniquement renouveler ses modèles les plus haut de gamme. Le MacBook Neo bénéficierait également d’une nouvelle version. Cette mise à jour comprendrait une puce A19 Pro, davantage de mémoire vive et de nouvelles finitions lors de futures déclinaisons.

Apple chercherait ainsi à renforcer son offre d’entrée de gamme tout en conservant un niveau de performances élevé.

L’OLED arrive progressivement sur toute la gamme

Selon Bloomberg, la transition vers la technologie OLED ne concernera pas uniquement les MacBook Pro. Apple travaillerait également sur un futur iMac OLED, un MacBook Air OLED et un futur iPad mini OLED.

Cette évolution devrait permettre d’améliorer le contraste, la luminosité, les couleurs ainsi que l’efficacité énergétique des futurs appareils.

Des Mac mini et Mac Studio plus puissants pour l’IA

Apple prépare également une nouvelle génération de ses ordinateurs de bureau. Les prototypes actuellement testés intégreraient un Mac mini doté de puces M5 Pro et puces M6, un Mac Studio doté de puces M5 Max et de puces M5 Ultra.

Ces machines connaissent une popularité croissante auprès des développeurs, des créateurs de contenus et des professionnels exploitant des modèles d’intelligence artificielle exécutés localement.

Leur puissance de calcul, leur efficacité énergétique et la possibilité de connecter plusieurs écrans en font aujourd’hui des alternatives crédibles aux stations de travail traditionnelles.

Un calendrier qui s’étend jusqu’en 2028

Toujours selon Bloomberg, Apple prévoit un déploiement progressif. La feuille de route évoquée comprendrait :

à l’automne : le nouveau MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme et les nouveaux iMac

entre la fin de l’année et le début de l’année prochaine : les MacBook Pro entièrement repensés avec écran OLED

au début de l’année prochaine : les nouveaux MacBook Air

selon les disponibilités des composants : les nouveaux Mac mini et Mac Studio

entre fin 2027 et début 2028 : une nouvelle génération de MacBook Pro équipée des futures puces M7 Pro et M7 Max.

À ce stade, Apple n’a pas officiellement confirmé cette feuille de route.

Apple prépare les Mac de l’ère de l’intelligence artificielle

Si ces informations se confirment, Apple s’apprête à lancer l’un des renouvellements les plus importants de son histoire récente sur Mac. Au-delà des gains de performances, la stratégie semble répondre à une évolution profonde des usages : développement d’agents IA, création de contenus, traitements locaux de modèles génératifs et besoins croissants en puissance de calcul.

L’arrivée progressive des écrans OLED sur plusieurs familles de produits témoigne également d’une volonté d’harmoniser l’expérience visuelle entre les iPhone, les iPad et les Mac. Associée à l’évolution rapide des puces Apple Silicon, cette feuille de route laisse entrevoir une nouvelle génération d’ordinateurs davantage pensée pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle que pour la simple bureautique. Si Bloomberg voit juste, les deux prochaines années pourraient redessiner en profondeur le paysage des Mac.