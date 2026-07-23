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Samsung Galaxy XR : les lunettes intelligentes avec Gemini et Android XR se dévoilent

Samsung Galaxy XR : les lunettes intelligentes avec Gemini et Android XR se dévoilent

Après un premier aperçu lors de Google I/O 2026, Samsung lève davantage le voile sur ses futures lunettes connectées. Présentées pendant le Galaxy Unpacked, les lunettes connectées incarnent la nouvelle vision du constructeur : faire de l’intelligence artificielle un compagnon permanent, capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée sans qu’il ait à sortir son smartphone.

Développées avec Google, Gentle Monster et Warby Parker, ces lunettes connectées misent autant sur le design que sur l’intégration poussée de Gemini et de la plateforme Android XR.

Un design pensé pour être porté au quotidien

Contrairement aux premières générations de lunettes connectées souvent perçues comme des prototypes technologiques, Samsung cherche à proposer un produit plus proche d’un véritable accessoire de mode.

Le constructeur annonce plusieurs montures et finitions adaptées à différents styles.

Parmi elles figurent notamment une version Gentle Monster, avec une monture noire particulièrement fine et une édition Warby Parker, reconnaissable à sa teinte brun foncé et à sa ligne supérieure légèrement relevée. Samsung prévoit également plusieurs options de verres et de personnalisation afin d’adapter les lunettes aux différents usages du quotidien.

L’objectif est clair : faire oublier l’aspect technologique au profit d’un objet que l’on porte naturellement.

Gemini devient un assistant visible en permanence

Les Galaxy XR reposent sur Gemini, l’assistant d’intelligence artificielle de Google. Plutôt que d’afficher des informations sur un écran de smartphone, les lunettes présentent directement certaines données dans le champ de vision de l’utilisateur.

Samsung met en avant plusieurs usages :

résumer automatiquement de longs messages

traduire des conversations en temps réel

lire des informations à voix haute

répondre à des questions contextuelles sans utiliser les mains.

L’IA est également capable de mémoriser les échanges précédents afin de fournir des réponses plus pertinentes au fil de la journée. Cette approche vise à rendre les interactions plus naturelles et moins répétitives.

Une caméra au service de l’intelligence artificielle

Les lunettes intègrent également une caméra embarquée. Elle permet notamment de capturer des photos et des vidéos, d’obtenir des informations sur l’environnement observé, de recevoir des indications de navigation et d’analyser une scène en temps réel grâce à Gemini. Samsung introduit aussi une fonction de partage vidéo en direct, permettant à un interlocuteur de voir exactement ce que l’utilisateur regarde pendant un appel vidéo.

Cette fonctionnalité pourrait trouver des applications aussi bien dans l’assistance à distance que dans les échanges professionnels ou personnels.

Android XR comme fondation

Les Galaxy XR reposent sur Android XR, la nouvelle plateforme développée par Google pour les appareils de réalité étendue. À l’intérieur, Samsung intègre un processeur Snapdragon AR1 Gen 1, l’assistant Gemini et le système d’exploitation Android XR.

Le constructeur annonce une autonomie pouvant atteindre 9 heures sur une seule charge.

L’étui de transport fait également office de batterie externe et porterait l’autonomie totale à 72 heures avant de devoir être rechargé.

Une réponse directe aux lunettes connectées de Meta

Avec Galaxy XR, Samsung entre frontalement sur un marché où Meta s’est déjà imposé grâce à ses lunettes intelligentes développées avec Ray-Ban. Les deux approches partagent plusieurs fonctionnalités : assistance vocale alimentée par l’IA, compréhension de l’environnement grâce à une caméra, traduction en temps réel et une capture photo et vidéo.

Toutefois, Samsung mise sur un argument majeur : l’intégration avec l’ensemble de son écosystème Galaxy et les services Google.

Les utilisateurs déjà équipés d’un smartphone Galaxy, d’une Galaxy Watch ou d’autres appareils Samsung devraient bénéficier d’une expérience plus fluide grâce aux interactions entre les différents produits.

Les lunettes connectées deviennent le prochain terrain de bataille de l’IA

Avec Galaxy XR, Samsung confirme que la prochaine étape de l’intelligence artificielle ne passera plus uniquement par les smartphones. Les lunettes connectées apparaissent progressivement comme une nouvelle interface capable d’accompagner l’utilisateur en permanence, en combinant assistance contextuelle, compréhension visuelle et interactions vocales.

Au-delà des caractéristiques techniques, c’est surtout l’intégration logicielle qui pourrait faire la différence. En associant Android XR, Gemini et l’écosystème Galaxy, Samsung cherche à proposer une expérience unifiée où les services d’IA deviennent accessibles sans sortir son téléphone de sa poche. Reste désormais à convaincre le grand public d’adopter ce nouveau format, alors que la concurrence entre Samsung, Google et Meta s’annonce comme l’un des prochains grands affrontements du marché des appareils intelligents.