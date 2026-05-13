Apple préparerait une refonte majeure de l’app Appareil photo avec iOS 27. Selon Bloomberg, l’interface deviendrait entièrement personnalisable, avec des contrôles modulaires — appelés « widgets » — que l’utilisateur pourrait ajouter, retirer et réorganiser selon ses besoins.

Une app toujours simple, mais enfin plus flexible

Par défaut, Apple conserverait l’interface actuelle, fidèle à sa philosophie : ouvrir l’app, cadrer, déclencher. Mais, iOS 27 ajouterait une configuration avancée, pensée pour les utilisateurs qui veulent accéder plus vite à l’exposition, au minuteur, à la résolution, aux styles photographiques ou à la profondeur de champ.

Les contrôles seraient accessibles via un nouveau tiroir transparent « Add Widgets », organisé par catégories : basique, manuel et réglages. Chaque mode — photo, vidéo ou autre — disposerait de ses propres options.

Une réponse tardive aux modes Pro d’Android

Ce changement ressemble fortement à la réponse d’Apple aux modes Pro présents depuis des années sur de nombreux smartphones Android. L’iPhone garde l’avantage de la simplicité, mais son application native frustre souvent les photographes qui veulent contrôler davantage la prise de vue sans passer par des apps tierces.

Apple ajouterait aussi de nouvelles options de grille et de niveau, tandis que le bouton affichant tous les contrôles passerait près du déclencheur pour être plus facile à atteindre à une main.

Siri et Visual Intelligence entrent dans l’appareil photo

Autre évolution attendue : un nouveau mode Siri directement intégré à l’app Appareil photo. Il servirait de porte d’entrée aux fonctions Visual Intelligence, aujourd’hui liées au Camera Control ou au bouton Action sur certains iPhone.

Cette intégration montre où Apple veut aller : faire de la caméra non seulement un outil de capture, mais aussi une interface d’analyse du monde réel.

Si la rumeur se confirme à la WWDC, iOS 27 pourrait offrir l’une des mises à jour les plus importantes de l’appareil photo iPhone depuis des années : moins de rigidité, plus de contrôle, sans sacrifier l’élégance du « point and shoot » qui fait encore la force d’Apple.