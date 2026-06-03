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iOS 27 pourrait enfin apporter le multitâche en écran partagé à l’iPhone

iOS 27 pourrait enfin apporter le multitâche en écran partagé à l’iPhone

Pendant des années, Apple a laissé l’iPhone en retrait sur un point pourtant devenu banal dans l’univers Android : le multitâche avancé. Selon une nouvelle fuite venue de Chine, cela pourrait enfin changer avec iOS 27, une évolution qui semble directement liée à l’arrivée du premier iPhone pliable.

Si l’information se confirme, Apple préparerait l’une des évolutions les plus importantes de l’interface iPhone depuis plusieurs années.

Avec iOS 27, le multitâche arriverait enfin sur iPhone

D’après le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple travaillerait sur de nouvelles fonctions destinées à mieux gérer les applications sur les écrans larges et en mode paysage.

La fuite évoque notamment un fonctionnement proche de celui déjà présent sur iPadOS, les smartphones pliables Android, et la fonction Parallel View de Huawei. L’objectif serait d’adapter automatiquement les applications aux formats d’écran plus larges sans nécessiter une refonte complète de chaque application.

Cette évolution semble particulièrement liée au futur iPhone Ultra/Fold. Selon les rumeurs actuelles, l’appareil disposerait d’un écran interne d’environ 7,8 pouces, soit une surface proche de certaines petites tablettes.

Sans système multitâche adapté, de nombreuses applications pourraient :

Afficher de larges bandes noires

Utiliser mal l’espace disponible

Offrir une expérience peu cohérente

Apple doit donc adapter iOS à une catégorie de produit qu’elle n’a encore jamais commercialisée.

iPadOS sert déjà de laboratoire

La bonne nouvelle pour Apple est qu’une partie du travail existe déjà. Aujourd’hui, iPadOS prend en charge le Split View, les fenêtres multiples, le redimensionnement dynamique des applications ou encore le multitâche avancé.

L’entreprise pourrait donc réutiliser certains de ces mécanismes sur iPhone, tout en les adaptant aux contraintes d’un écran plus petit.

Android possède plusieurs années d’avance

Même si cette évolution serait bienvenue, elle constituerait surtout un rattrapage. Depuis longtemps, les smartphones Android premium proposent l’écran partagé, les fenêtres flottantes, et les paires d’applications et le multitâche sur écrans pliables.

Des interfaces comme Samsung One UI, OxygenOS ou HarmonyOS ont progressivement transformé le multitâche en fonction standard.

Sur les appareils pliables, il est même devenu indispensable.

Une fonction réservée à l’iPhone Ultra ?

La grande question concerne la compatibilité. Apple pourrait choisir de limiter certaines fonctions multitâches à l’iPhone pliable afin de justifier son positionnement premium. Mais, une ouverture à l’ensemble des appareils compatibles avec iOS 27 serait probablement mieux accueillie par les utilisateurs.

Les modèles Pro Max récents disposent déjà d’écrans suffisamment grands pour tirer parti d’un mode multitâche simplifié.

Apple prépare discrètement l’ère post-iPhone classique

Cette rumeur est intéressante non seulement pour ce qu’elle ajoute à iOS, mais surtout pour ce qu’elle révèle de la stratégie d’Apple. L’iPhone traditionnel a longtemps dicté les choix d’interface de la marque. L’arrivée d’un appareil pliable change complètement la donne.

Un écran de près de huit pouces nécessite de nouvelles interactions, une meilleure gestion des fenêtres, des applications plus flexibles et une productivité accrue.

Autrement dit, Apple doit progressivement faire évoluer iOS vers quelque chose qui se rapproche davantage d’iPadOS.

Si le multitâche en écran partagé arrive réellement avec iOS 27, il ne s’agira probablement pas d’une simple fonctionnalité supplémentaire. Ce pourrait être le premier signe visible d’une transformation plus profonde de l’écosystème iPhone, à l’heure où Apple s’apprête à entrer sur le marché des smartphones pliables.