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Google dévoile Gemini 3.6 Flash et une IA dédiée à la cybersécurité capable de détecter davantage de failles

Google dévoile Gemini 3.6 Flash et une IA dédiée à la cybersécurité capable de détecter davantage de failles

L’intelligence artificielle ne sert plus seulement à générer du texte ou du code : elle devient aussi un outil de défense. Google annonce le lancement de Gemini 3.6 Flash, accompagné d’un nouveau modèle spécialisé dans la recherche de vulnérabilités logicielles. Baptisé Gemini 3.5 Flash Cyber, ce système est conçu pour analyser rapidement de vastes bases de code afin d’identifier des failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées.

Avec cette annonce, Google renforce sa présence dans un domaine où la concurrence s’intensifie, face notamment à Anthropic et Microsoft.

Gemini 3.5 Flash Cyber, une IA pensée pour la cybersécurité

Basé sur Gemini 3.5 Flash, le nouveau modèle Flash Cyber est optimisé pour les tâches d’audit de sécurité. Google le présente comme une alternative plus rapide et plus économique aux modèles d’IA beaucoup plus volumineux utilisés dans le secteur de la cybersécurité.

Dans un premier temps, cette technologie sera proposée aux administrations et à des partenaires de confiance via CodeMender, l’agent de développement sécurisé conçu par Google. L’intérêt de cette approche réside dans la possibilité d’interroger le modèle plusieurs fois à très faible coût.

Plutôt que de réaliser une seule analyse approfondie, CodeMender peut lancer de multiples vérifications successives afin d’explorer davantage de chemins d’exécution et de détecter un plus grand nombre de vulnérabilités.

Une réponse à l’offensive d’Anthropic

Cette annonce intervient dans un contexte de forte concurrence autour des modèles d’IA spécialisés dans la sécurité informatique. Anthropic a récemment lancé Mythos 5, un modèle développé dans le cadre de son projet Glasswing et conçu pour l’analyse avancée de code.

Très performant, ce modèle nécessite toutefois une puissance de calcul importante, ce qui le rend également plus coûteux à utiliser. Microsoft l’a notamment intégré à ses processus d’audit de sécurité afin d’accélérer l’identification de vulnérabilités dans ses logiciels.

De son côté, Google mise sur une approche différente : privilégier un modèle plus léger, capable d’être sollicité de nombreuses fois rapidement plutôt que de s’appuyer sur une unique analyse particulièrement gourmande en ressources.

Des résultats prometteurs

Selon les chiffres communiqués par Google, Gemini 3.5 Flash Cyber obtient des performances compétitives sur le benchmark CyberGym AI, utilisé pour évaluer les modèles spécialisés dans la cybersécurité. Lorsqu’il est sollicité jusqu’à cinq reprises sur un même projet, le modèle rivaliserait avec des systèmes beaucoup plus imposants.

Google indique également que Flash Cyber a identifié 55 vulnérabilités confirmées dans le moteur JavaScript V8, contre 47 pour Gemini 3.5 Flash classique et 36 pour Opus 4.6. Plus remarquable encore, l’entreprise affirme que 10 failles détectées par Flash Cyber n’ont été découvertes par aucun autre modèle évalué.

Selon Google, les analyses successives permettent au système d’explorer de nouveaux chemins de code et de révéler des vulnérabilités qui échappent à une première inspection.

Gemini 3,6 Flash améliore également le développement logiciel

En parallèle, Google officialise Gemini 3.6 Flash, une nouvelle évolution de sa famille de modèles. Cette version apporte plusieurs améliorations dans la génération de code, les performances multimodales et la rapidité d’exécution.

L’entreprise introduit également Gemini 3.5 Flash-Lite, présenté comme le modèle le plus économique de la gamme, destiné aux applications nécessitant de très nombreux appels tout en maîtrisant les coûts.

L’IA devient un acteur clé de la cybersécurité

L’annonce de Google illustre une évolution profonde du secteur de la cybersécurité. Les modèles d’intelligence artificielle ne se contentent plus d’assister les développeurs dans l’écriture de code : ils deviennent progressivement capables d’auditer des millions de lignes de programmes, d’explorer automatiquement différents scénarios d’exécution et d’identifier des vulnérabilités parfois invisibles lors des analyses classiques.

Cette approche pourrait transformer les processus de sécurisation des logiciels à grande échelle. À mesure que les applications gagnent en complexité, la capacité d’une IA à multiplier rapidement les vérifications devient un avantage stratégique, aussi bien pour les entreprises que pour les administrations.

Avec Gemini 3,6 Flash et Flash Cyber, Google montre que la prochaine bataille entre les grands acteurs de l’IA ne se jouera plus uniquement sur la qualité des assistants conversationnels, mais aussi sur leur aptitude à protéger les infrastructures numériques avant même que les cyberattaques ne surviennent.