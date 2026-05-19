Apple semble enfin prêt à accélérer sérieusement sur l’intelligence artificielle. Selon un nouveau rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, iOS 27 et iPadOS 27 introduiraient une vague de fonctionnalités IA profondément intégrées au système : écriture assistée, automatisations en langage naturel, Siri enrichi et même génération de fonds d’écran par IA.

Après des mois de critiques autour d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino préparerait une approche beaucoup plus ambitieuse — et surtout plus visible au quotidien.

Apple veut rendre l’IA invisible… mais omniprésente

La philosophie d’Apple semble claire : plutôt que de lancer un chatbot autonome façon ChatGPT ou Gemini, l’entreprise chercherait à injecter l’IA directement dans les usages quotidiens de l’iPhone.

L’un des ajouts majeurs concernerait l’écriture assistée. Apple travaillerait sur un système proche de Grammarly, capable de corriger la grammaire, reformuler des phrases ou suggérer des réécritures directement dans les champs de texte d’iOS. L’interface afficherait le texte original aux côtés des propositions générées par IA, avec la possibilité d’accepter ou refuser les modifications individuellement.

Ce choix est révélateur : Apple ne cherche pas seulement à ajouter des fonctions spectaculaires, mais à fluidifier des tâches banales que des millions d’utilisateurs répètent chaque jour.

Siri pourrait enfin devenir un véritable assistant intelligent

L’autre chantier central reste Siri. D’après le rapport, Apple testerait une fonction « Write With Siri » directement intégrée au clavier, ainsi qu’un mode « Help Me Write » déclenchable pendant la saisie. Mais, le changement le plus important concernerait l’application Raccourcis.

Apple voudrait permettre aux utilisateurs de créer des automatisations simplement en décrivant ce qu’ils souhaitent faire en langage naturel. Par exemple : résumer automatiquement des PDF, organiser un calendrier, lancer des routines domotiques, ou gérer des tâches entre plusieurs applications.

Jusqu’ici, Raccourcis restait puissant, mais complexe pour le grand public. Avec l’IA générative, Apple pourrait transformer cet outil en véritable moteur d’automatisation accessible.

C’est probablement l’un des domaines où Cupertino peut réellement se différencier : utiliser l’IA pour relier profondément les applications et les services de son écosystème, plutôt que proposer un assistant isolé.

Apple tente de rattraper Google et Samsung

Le timing n’a rien d’un hasard. Google multiplie les annonces autour de Gemini Intelligence sur Android, tandis que Samsung pousse Galaxy AI comme argument central de ses futurs smartphones. Face à cela, Apple apparaît encore en retrait. Siri souffre d’une image vieillissante, et les premières fonctions Apple Intelligence ont souvent été jugées prudentes, voire incomplètes.

Mais, Apple continue de miser sur deux éléments stratégiques : l’intégration système, et le traitement local des données pour préserver la confidentialité.

La firme travaillerait également sur une version plus avancée de Siri capable de comprendre le contexte visuel via l’appareil photo et d’interagir plus profondément avec les applications.

Même les fonds d’écran vont devenir génératifs

Plus surprenant, Apple préparerait aussi des fonds d’écran générés par IA via son framework Image Playground. Les utilisateurs pourraient créer des wallpapers personnalisés à partir de simples descriptions textuelles. Une fonction plus légère en apparence, mais qui montre comment Apple envisage l’IA : non comme une application unique, mais comme une couche diffuse présente dans l’ensemble d’iOS.

La WWDC 2026 sera un moment décisif

Toutes ces nouveautés devraient être officiellement dévoilées lors de la WWDC 2026 en juin. Mais au-delà des démonstrations, Apple joue surtout une bataille de perception. L’entreprise doit convaincre qu’elle peut encore définir l’expérience utilisateur de demain, alors que Google, OpenAI et Microsoft avancent rapidement sur les assistants conversationnels et l’IA agentique.

iOS 27 pourrait ainsi marquer un tournant stratégique : moins une révolution spectaculaire qu’une tentative de rendre l’iPhone progressivement plus intelligent, plus contextuel et plus autonome — sans jamais perdre le contrôle de l’expérience utilisateur.