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Google Pixel 11 : une fuite dévoile toutes les couleurs de la future gamme avant son lancement

Google Pixel 11 : une fuite dévoile toutes les couleurs de la future gamme avant son lancement

À quelques semaines de la présentation officielle des Pixel 11, les smartphones de Google n’ont presque plus de secrets. Après plusieurs indiscrétions sur leurs caractéristiques techniques, une nouvelle fuite révèle cette fois les coloris de l’ensemble de la gamme, images haute définition à l’appui.

Si Google semble miser sur la continuité en matière de design, le constructeur introduirait néanmoins plusieurs nouvelles finitions destinées à donner davantage de personnalité à ses prochains smartphones.

Le Pixel 11 mise sur quatre nouvelles finitions

Selon des rendus publiés par MyMobiles, en complément de précédentes informations repérées sur Amazon, le Pixel 11 serait décliné en quatre coloris : Light Sterling (bleu clair), Moss (vert), Midnight Haze (gris très foncé) et Fuchsia (rose vif).

Les images montrent un smartphone dont le design reste fidèle aux précédentes générations, avec la désormais emblématique barre photo horizontale.

Par rapport au Pixel 10, deux coloris semblent faire leur apparition : Moss et Fuchsia, tandis que Light Sterling rappelle fortement la finition Frost de la génération actuelle et que Midnight Haze succède à l’Obsidian.

Google paraît ainsi apporter davantage de fraîcheur à son modèle d’entrée de gamme sans bouleverser son identité visuelle.

Les Pixel 11 Pro et Pro XL partageraient la même palette

Comme les années précédentes, les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL devraient uniquement se distinguer par la taille de leur écran et de leur batterie. Les deux modèles adopteraient les mêmes coloris : Pine, un vert profond, Light Fog, un vert très clair aux reflets argentés, Midnight Haze, et Dune, une finition mêlant des nuances sable et cuivre.

Parmi ces nouvelles teintes, Dune attire particulièrement l’attention. Déjà aperçue brièvement sur le site de Google Fi avant d’être retirée, cette finition associe un dos clair à des contours métalliques dorés, offrant un rendu plus premium que les coloris traditionnellement proposés par Google.

Le Pixel 11 Pro Fold resterait plus discret

La version pliable ne bénéficierait pas de la même diversité. Selon les précédentes fuites, le Pixel 11 Pro Fold ne serait disponible qu’en deux coloris : Midnight Haze et Pine. Google conserverait ainsi une stratégie similaire à celle du Pixel 10 Pro Fold, proposé dans un nombre limité de finitions.

Au-delà des nouvelles couleurs, les rumeurs indiquent que la gamme Pixel 11 resterait relativement proche de la génération actuelle.

Les principales évolutions attendues concerneraient la nouvelle puce Google Tensor G6, Pixel Glow, une nouvelle interface intégrant davantage d’intelligence artificielle et une possible disparition des modèles 128 Go au profit de capacités de stockage supérieures.

En revanche, aucun changement majeur du design ou des modules photo n’est attendu selon les informations disponibles à ce stade.

Un lancement prévu le 12 août

Google a officiellement confirmé que son événement Made by Google se tiendra le 12 août. À cette occasion, l’entreprise devrait dévoiler le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL, le Pixel 11 Pro Fold et la Pixel Watch 5.

Plusieurs sources évoquent également une hausse des tarifs pouvant atteindre 100 euros selon les modèles, même si Google n’a pas encore confirmé cette information.

Google mise sur le design pour accompagner l’évolution de l’expérience Pixel

À première vue, la gamme Pixel 11 ne semble pas vouloir révolutionner la formule inaugurée par ses prédécesseurs. Google privilégierait une évolution mesurée du matériel, tout en concentrant ses efforts sur l’intelligence artificielle et l’expérience logicielle portée par le Tensor G6. Dans ce contexte, les nouveaux coloris prennent une importance particulière, puisqu’ils constituent l’un des changements les plus visibles de cette génération.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par plusieurs constructeurs premium, où l’identité visuelle devient un levier de différenciation aussi important que la fiche technique. Des finitions comme Dune ou Fuchsia témoignent de cette volonté d’apporter davantage de personnalité à la gamme Pixel. Reste désormais à découvrir si Google réservera d’autres surprises lors de sa conférence du 12 août, alors que les fuites ont déjà largement levé le voile sur ses prochains smartphones.