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Pixel Watch 5 : une fuite révèle une puce inchangée mais 3 Go de RAM pour Gemini

Pixel Watch 5 : une fuite révèle une puce inchangée mais 3 Go de RAM pour Gemini

À l’approche de son lancement officiel, la Pixel Watch 5 continue de livrer ses secrets. Une nouvelle apparition dans la base de données du Google Play Console laisse entrevoir une stratégie de continuité chez Google. Si le design devrait rester pratiquement identique à celui de la génération actuelle, le matériel interne n’évoluerait lui aussi que de manière mesurée.

Cette fuite suggère néanmoins une amélioration importante qui pourrait jouer un rôle clé dans les futures fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à Wear OS.

Une plateforme Qualcomm déjà connue

Repérée par 9to5Google, la fiche du Google Play Console identifie la future montre sous le nom de code « Godric ». Le document fait référence à la plateforme Qualcomm SW5100, équipée de quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,7 GHz et un processeur graphique Adreno 702 fonctionnant à 1 GHz.

Ces caractéristiques sont strictement identiques à celles utilisées sur la Pixel Watch 4.

Selon les informations disponibles, il s’agirait une nouvelle fois du Snapdragon W5+ Gen 2, une puce dévoilée en 2025. Si cette dernière apportait quelques optimisations, notamment une meilleure efficacité énergétique, une précision GPS renforcée et la prise en charge de la messagerie par satellite, son architecture CPU et GPU reste directement héritée du Snapdragon W5+ Gen 1, lancé en 2022.

Autrement dit, les performances brutes ne devraient pas connaître de progression significative.

Un choix qui contraste avec la concurrence

Cette stratégie tranche avec celle de Samsung. Le constructeur sud-coréen équipe désormais sa Galaxy Watch 9 du Snapdragon Wear Elite, une plateforme plus récente conçue pour offrir davantage de puissance de calcul et mieux accompagner les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur la montre.

Dans un contexte où les assistants IA deviennent de plus en plus présents sur les appareils portables, conserver une architecture vieille de plusieurs générations pourrait représenter un pari risqué pour Google.

D’autant que plusieurs fuites évoquent également une hausse de prix pour la Pixel Watch 5.

La mémoire vive pourrait être la véritable évolution

La principale nouveauté matérielle concernerait finalement la mémoire. La Pixel Watch 5 apparaîtrait avec 3 Go de RAM, contre 2 Go sur toutes les précédentes générations de Pixel Watch.

Cette augmentation offrirait davantage de ressources à Wear OS 7 et aux nouvelles fonctions de Gemini Intelligence, notamment pour améliorer le multitâche, accélérer le lancement des applications ou encore exécuter davantage de traitements directement sur l’appareil.

Dans un environnement où l’intelligence artificielle embarquée prend une place croissante, cette évolution pourrait avoir un impact plus concret que le simple changement de processeur.

Un design fidèle aux précédentes générations

La fuite confirme également plusieurs éléments déjà aperçus dans de précédents rendus. La Pixel Watch 5 conserverait son design circulaire caractéristique, avec très peu d’évolutions esthétiques visibles. La montre intégrerait toutefois un nouveau cadran analogique inspiré du langage graphique Neural Expressive, récemment adopté par Google pour plusieurs de ses interfaces.

Sauf changement de calendrier, Google devrait présenter officiellement la Pixel Watch 5 lors de son événement Made by Google, attendu le 12 août, en même temps que la nouvelle gamme Pixel 11.

Comme toujours, ces informations restent à considérer avec prudence tant que Google n’a pas officialisé les caractéristiques de sa prochaine montre connectée.

Google privilégie l’optimisation logicielle à la course aux performances

Cette fuite illustre une orientation de plus en plus claire chez Google : miser sur l’expérience logicielle plutôt que sur une montée en puissance systématique du matériel. L’entreprise semble considérer que les optimisations de Wear OS, l’intégration de Gemini et une mémoire vive plus généreuse suffisent à améliorer l’expérience utilisateur sans revoir profondément sa plateforme technique.

Reste à savoir si cette approche convaincra face à une concurrence qui accélère sur les performances et l’intelligence artificielle embarquée. Si le prix de la Pixel Watch 5 augmente effectivement, Google devra démontrer que ses avancées logicielles compensent l’absence de véritable rupture matérielle. Le rendez-vous du mois d’août permettra de vérifier si cette stratégie est suffisante pour maintenir la Pixel Watch parmi les références du marché des montres connectées.