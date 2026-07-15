Créer une application ou un site web sans écrire une seule ligne de code est devenu une réalité. Mais dans les faits, les plateformes de « vibe coding » restent souvent réservées aux utilisateurs ayant tout de même quelques notions de développement. Avec Canva Code 2.0, Canva veut franchir une nouvelle étape en intégrant la programmation assistée par IA directement au sein de son environnement de création.

L’objectif est clair : permettre à n’importe quel utilisateur de concevoir des applications interactives, des sites web ou des outils internes tout en conservant la liberté créative qui fait la réputation de Canva.

Du langage naturel à une application fonctionnelle

Canva Code 2.0 repose sur un principe désormais familier dans l’univers de l’IA générative : il suffit de décrire son projet en langage naturel pour obtenir une première version fonctionnelle.

Les utilisateurs peuvent partir d’un simple prompt, choisir parmi plus de 50 nouveaux modèles proposés par Canva ou encore importer leur propre code HTML existant afin de poursuivre un projet déjà commencé ailleurs.

La particularité de cette nouvelle version est son intégration directe dans l’écosystème Canva. Les créations peuvent être développées depuis une présentation, un tableau blanc collaboratif, une page web ou tout autre document déjà présent dans la plateforme.

L’IA génère le code, Canva s’occupe du design

Là où Canva cherche à se différencier, c’est dans la personnalisation. Contrairement à de nombreux outils de génération de code qui produisent des interfaces souvent très similaires, Canva permet de modifier chaque élément visuel grâce à ses outils de conception habituels.

Il devient ainsi possible de remplacer les images par ses propres visuels, modifier les couleurs et les polices de caractères via l’éditeur graphique, réécrire les textes directement dans l’interface ou encore demander à Canva AI d’effectuer les modifications souhaitées à travers une conversation en langage naturel.

Le code généré n’est donc plus une base figée, mais un point de départ facilement personnalisable, même pour des utilisateurs ne maîtrisant pas les langages de programmation.

Une plateforme pensée pour le travail collaboratif

Canva Code 2.0 reprend également les fonctionnalités collaboratives déjà présentes dans l’ensemble de la suite. Plusieurs personnes peuvent intervenir simultanément sur un même projet, ajouter des commentaires, effectuer des modifications en temps réel et publier le résultat directement depuis Canva.

Les projets peuvent ensuite être mis en ligne via un domaine personnalisé acheté depuis Canva, un sous-domaine gratuit fourni par la plateforme et un espace privé réservé aux membres d’une organisation. Cette intégration évite aux utilisateurs de multiplier les outils entre la conception graphique, le prototypage et le déploiement.

Canva veut dépasser le simple « vibe coding »

Depuis l’émergence des assistants de programmation alimentés par l’IA, une nouvelle tendance s’est imposée : le vibe coding, qui consiste à construire des applications simplement en décrivant ce que l’on souhaite obtenir. Si cette approche accélère considérablement le développement, elle produit souvent des interfaces très similaires, faute de véritables outils de personnalisation.

Canva cherche précisément à résoudre cette limite.

En associant la génération de code à son environnement de design, la plateforme permet de créer des projets davantage alignés avec l’identité visuelle d’une marque ou d’un créateur de contenu. Autrement dit, l’IA ne se contente plus de générer une application fonctionnelle : elle l’inscrit directement dans un univers graphique cohérent.

L’IA générative entre dans une nouvelle phase

Avec Canva Code 2.0, l’entreprise confirme une évolution plus large du marché. Les outils d’intelligence artificielle ne visent plus uniquement à produire du contenu rapidement, mais à s’intégrer dans des environnements de travail complets où conception, collaboration et publication s’effectuent au même endroit.

Cette convergence entre développement, design et IA pourrait bien redéfinir la manière dont les petites entreprises, les créateurs indépendants et les équipes marketing conçoivent leurs produits numériques.

Dans cette nouvelle génération d’outils, écrire du code devient presque secondaire. Ce qui compte désormais, c’est la capacité à transformer une idée en une expérience interactive, tout en conservant une identité visuelle forte.