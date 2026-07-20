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Xbox relance sa stratégie d’exclusivités : Microsoft confirme le retour des jeux réservés à ses consoles

Xbox relance sa stratégie d’exclusivités : Microsoft confirme le retour des jeux réservés à ses consoles

Après plusieurs années d’ouverture vers les plateformes concurrentes, Xbox amorce un changement de cap. Les dirigeants de Microsoft Gaming ont confirmé que la stratégie des exclusivités console est de retour, avec plusieurs productions majeures qui resteront définitivement réservées à l’écosystème Xbox.

Une évolution qui pourrait redonner de la valeur aux consoles Xbox Series X|S et aux futures générations de matériel, alors que Microsoft avait jusqu’ici privilégié une approche plus ouverte.

Gears of War: E-Day ouvre une nouvelle ère

Dans un entretien accordé à GamesRadar+, Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, et Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, ont confirmé que le retour des exclusivités permanentes avait déjà commencé.

Les deux premiers titres concernés sont Gears of War: E-Day, attendu le 6 octobre, et Clockwork Revolution, dont la sortie est prévue en 2027.

Selon Matthew Ball, ces deux jeux ne sont pas des exclusivités temporaires, mais resteront définitivement réservés aux plateformes Xbox et PC, sans sortie prévue sur PlayStation. Le dirigeant précise également que d’autres projets suivront, sans toutefois dévoiler lesquels.

Toutes les licences Xbox ne seront pas concernées

Ce changement ne signifie pas pour autant la fin de la stratégie multiplateforme de Microsoft. Plusieurs productions continueront d’être lancées simultanément sur différentes plateformes. C’est notamment le cas de Fable, dont la sortie est prévue le 23 février 2027 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5.

Autre symbole fort : Halo Campaign Evolved arrivera également sur PlayStation 5 le 28 juillet, une première historique pour un épisode principal de la célèbre licence Halo.

Selon Matthew Ball, ces choix résultent d’engagements pris avant le changement de stratégie actuel.

Call of Duty restera multiplateforme

La franchise Call of Duty ne sera pas concernée par ce retour aux exclusivités. Lors du rachat d’Activision Blizzard, Microsoft avait signé plusieurs accords juridiquement contraignants avec Sony, Nintendo et Valve garantissant la disponibilité de la série sur différentes plateformes jusqu’en 2033.

Les jeux en tant que service continueront également d’être proposés sur plusieurs écosystèmes afin de préserver leur communauté de joueurs.

Xbox veut clarifier sa communication

Matt Booty reconnaît que la coexistence entre exclusivités et sorties multiplateformes a parfois créé de la confusion chez les joueurs. Pour éviter toute ambiguïté, Xbox annonce un changement de méthode. Désormais, chaque annonce de date de sortie sera accompagnée de la liste complète des plateformes concernées, permettant aux joueurs de savoir immédiatement si un titre restera exclusif ou non.

Une décision qui vise à rendre la stratégie de Microsoft plus lisible, après plusieurs années de messages parfois contradictoires.

Microsoft cherche à redonner de la valeur à son écosystème

Ce retour progressif des exclusivités traduit une évolution importante de la stratégie Xbox. Depuis plusieurs années, Microsoft avait largement misé sur une approche centrée sur les services, avec le Xbox Game Pass, le cloud gaming et une présence accrue sur PC, reléguant les exclusivités au second plan.

Mais face à une concurrence toujours plus forte de Sony et Nintendo, les exclusivités demeurent un levier essentiel pour convaincre les joueurs d’investir dans une console.

En réservant certains projets majeurs à son propre écosystème tout en conservant une partie de son catalogue sur d’autres plateformes, Microsoft semble désormais adopter une stratégie hybride. L’objectif est de continuer à développer ses revenus multiplateformes tout en redonnant aux consoles Xbox une identité plus affirmée.

Le retour annoncé de Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution comme exclusivités permanentes pourrait ainsi marquer le début d’un nouveau chapitre pour Xbox, où les grandes licences redeviendront progressivement un argument central dans la bataille des consoles.