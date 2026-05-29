Canva franchit une nouvelle étape dans sa transformation. La plateforme déploie une large série de nouveautés mêlant IA générative, automatisation marketing, outils de marque et intégrations de publication.

L’objectif est clair : réduire la distance entre la création d’un contenu et sa diffusion.

Des outils IA plus intégrés au quotidien

Canva améliore notamment Gomme magique, son outil de suppression d’objets par IA. La promesse : retirer plus proprement des éléments indésirables dans une image, avec des arrière-plans plus naturels.

L’outil Image vers vidéo progresse aussi, avec la possibilité d’animer des visages humains à partir d’images fixes. Une fonction qui rapproche Canva des usages vidéo courts, très demandés par les créateurs et les marques.

Des fonctions pensées pour les équipes

Canva renforce également ses outils de productivité. Les créateurs de sites peuvent désormais prévisualiser les versions mobiles en direct, tandis que les présentations gagnent des notes intelligentes avec suggestions IA et estimation du temps de parole.

Les équipes marketing profitent aussi de nouveaux « Thèmes de couleurs », permettant de verrouiller des combinaisons de couleurs approuvées pour préserver la cohérence de marque.

Canva devient une plateforme de publication

La vraie bascule se situe toutefois ailleurs. Canva ajoute des intégrations directes avec Facebook, Pinterest, Google Drive, Dropbox et OneDrive, afin de publier ou exporter les contenus sans quitter la plateforme.

La société va plus loin avec des apps pour HubSpot, TikTok Ads, Meta Ads, Mailchimp, Klaviyo et PayPal. Autrement dit, Canva ne veut plus seulement aider à créer une bannière ou une présentation : il veut aussi gérer la campagne, l’emailing, la diffusion et parfois même le paiement.

Une ambition qui dépasse Adobe

Ces nouveautés confirment le changement de statut de Canva. L’entreprise ne concurrence plus uniquement Adobe sur la création visuelle. Elle se positionne désormais face aux plateformes de productivité, de marketing et de collaboration.

Le défi sera de ne pas perdre ce qui a fait son succès : la simplicité. Car plus Canva ajoute de fonctions professionnelles, plus il devra préserver cette sensation d’évidence qui l’a rendu incontournable auprès des créateurs, des PME et des équipes marketing.