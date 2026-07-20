Alibaba Cloud accélère dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. À l’occasion de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 organisée à Shanghai, le géant chinois a présenté Qwen3.8-Max Preview, le nouveau fleuron de sa famille de grands modèles de langage (LLM).

Avec 2 400 milliards de paramètres, Alibaba affirme que ce modèle se positionne parmi les intelligences artificielles les plus avancées du marché. L’entreprise estime qu’il rivalise avec les meilleurs modèles dits frontier, se plaçant juste derrière Fable 5 selon son propre positionnement. En revanche, aucune donnée indépendante ne permet encore de vérifier cette affirmation.

Qwen3.8-Max Preview : Un modèle présenté… mais encore très discret

Contrairement au lancement de Qwen3.7-Max en mai dernier, Alibaba accompagne cette annonce avec très peu d’informations techniques. Le constructeur n’a publié ni fiche technique (model card), ni nombre de paramètres effectivement activés lors de l’inférence, ni résultats de benchmarks, ni comparaison détaillée avec la précédente génération.

L’entreprise se contente d’évoquer un modèle « en évolution continue », sans préciser les améliorations apportées aux performances, à la compréhension ou au raisonnement.

À ce stade, il est donc impossible de mesurer objectivement les capacités de Qwen3.8-Max face aux autres modèles de référence du marché.

Une stratégie orientée vers les développeurs

Parallèlement à ce lancement, Alibaba met en avant Token Plan, une plateforme qui centralise l’accès à l’ensemble de ses modèles d’intelligence artificielle. Le service donne accès à plusieurs familles de modèles couvrant la génération de texte, la compréhension d’images, la synthèse vocale et la génération d’images.

La plateforme est également compatible avec plusieurs outils de développement populaires, parmi lesquels Qwen Code, OpenClaw, OpenCode, Claude Code, Codex, Cline, Cursor et Kilo CLI et leurs extensions pour environnements de développement.

Cette approche traduit la volonté d’Alibaba de séduire les développeurs en proposant un écosystème unifié autour de ses modèles.

Une offre tarifaire segmentée

Token Plan est proposé en deux déclinaisons.

La version Personal comprend trois abonnements :

Lite : 8 dollars par mois (6 dollars en offre de lancement) ;

Standard : 25 dollars par mois (18 dollars en promotion) ;

Pro : 80 dollars par mois (68 dollars pendant la période de lancement).

Chaque formule inclut un volume de crédits utilisables sur différentes périodes. Alibaba propose également une version Team, destinée aux entreprises, intégrant des fonctionnalités de gestion collaborative, des quotas mensuels plus importants ainsi que des garanties supplémentaires en matière de sécurité des données.

Une disponibilité immédiate… mais sous forme de préversion

Qwen3.8-Max Preview est dès à présent accessible via Token Plan, Qoder et QoderWork. Pendant cette phase de préversion, le modèle est proposé à 10 % du tarif standard, afin d’encourager les premiers tests.

Alibaba confirme également qu’une version à poids ouverts (open weight) est en préparation. En revanche, le groupe n’a communiqué aucune date de publication, aucune licence, aucun benchmark officiel, ni documentation technique complète.

Alibaba intensifie la bataille des modèles d’IA

Avec Qwen3.8-Max Preview, Alibaba confirme son ambition de s’imposer parmi les acteurs majeurs de l’intelligence artificielle générative. Face à OpenAI, Anthropic, Google, xAI ou encore Meta, le groupe chinois poursuit une stratégie qui combine modèles propriétaires, ouverture progressive de certaines technologies et développement d’un écosystème complet destiné aux développeurs.

Reste toutefois une interrogation essentielle : sans résultats de benchmarks ni documentation détaillée, les performances réelles de Qwen3.8-Max demeurent difficiles à évaluer. Dans un marché où les annonces spectaculaires sont désormais fréquentes, la crédibilité d’un modèle repose autant sur ses résultats mesurables que sur la taille affichée de son architecture.

Les prochaines publications techniques d’Alibaba seront donc particulièrement attendues pour déterminer si Qwen3.8-Max peut réellement rejoindre le cercle des modèles d’intelligence artificielle les plus performants au monde.