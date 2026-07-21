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Samsung Display lance un écran OLED tandem pour PC avec une luminosité record de 1 600 nits

Samsung Display lance un écran OLED tandem pour PC avec une luminosité record de 1 600 nits

Après avoir repoussé les limites de la luminosité sur les smartphones, Samsung Display s’attaque désormais au marché des ordinateurs portables. Le fabricant sud-coréen annonce le début de la production d’une nouvelle dalle OLED tandem destinée aux PC, première à répondre à la toute nouvelle certification VESA DisplayHDR True Black 1400.

Cette évolution promet une amélioration sensible de l’expérience HDR, mais aussi une meilleure lisibilité en extérieur, un point traditionnellement délicat pour les écrans OLED.

Une nouvelle référence pour les écrans OLED

La certification DisplayHDR True Black 1400, récemment introduite par VESA, relève considérablement les exigences imposées aux fabricants. Pour l’obtenir, une dalle OLED doit être capable d’atteindre 1 400 nits de luminosité maximale en HDR et un niveau de noir de seulement 0,000 5 nit.

Cela représente une progression d’environ 40 % par rapport à la précédente certification DisplayHDR True Black 1000, tout en conservant l’un des principaux atouts de l’OLED : des noirs quasiment parfaits.

Samsung Display affirme même que sa nouvelle dalle peut atteindre 1 600 nits au niveau du panneau, dépassant ainsi les exigences de la certification.

La technologie tandem au cœur de cette évolution

Pour parvenir à ce niveau de luminosité, Samsung Display adopte une technologie désormais bien connue dans l’industrie : l’OLED tandem. Contrairement aux panneaux OLED traditionnels, qui reposent sur une seule couche émissive, cette architecture empile deux couches organiques capables de produire de la lumière.

Cette conception répartit plus efficacement la charge de travail entre les différentes couches. Le résultat est double : une luminosité nettement plus élevée et une meilleure durabilité de la dalle, les matériaux étant moins sollicités individuellement.

Apple utilise déjà une approche similaire sur certaines générations d’iPad Pro afin d’améliorer les performances HDR tout en limitant l’usure de l’écran. Samsung précise également avoir développé de nouveaux matériaux organiques afin d’augmenter encore l’efficacité lumineuse de cette nouvelle génération de panneaux.

Des bénéfices concrets pour les créateurs de contenu

Une telle évolution ne concerne pas uniquement les chiffres techniques. Les utilisateurs travaillant sur des contenus HDR, le montage vidéo, la retouche photo ou les créations graphiques devraient profiter d’une meilleure restitution des hautes lumières, avec davantage de détails dans les scènes fortement contrastées.

Cette luminosité plus importante devrait également améliorer la lisibilité des ordinateurs portables dans les environnements très lumineux, notamment en extérieur ou sous un éclairage intense.

Lenovo ouvre le bal

Le premier ordinateur portable à intégrer cette nouvelle dalle est le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, qui devient également le premier modèle certifié DisplayHDR True Black 1400.

Samsung Display indique que plusieurs autres fabricants adopteront cette technologie dans les prochains mois. Parmi eux figureraient notamment ASUS, Dell Technologies ou encore MSI. Le constructeur prévoit de présenter officiellement cette nouvelle génération de panneaux lors du salon K-Display 2026, organisé à Séoul du 22 au 24 juillet.

Une nouvelle étape dans la bataille des écrans premium

Avec cette dalle OLED tandem, Samsung Display confirme que la compétition entre fabricants ne se limite plus à la définition ou au taux de rafraîchissement. La luminosité HDR devient désormais un critère majeur pour les ordinateurs portables haut de gamme, à mesure que les usages créatifs et les contenus vidéo gagnent en qualité.

L’adoption de la technologie tandem illustre également une tendance de fond du secteur : améliorer simultanément les performances et la longévité des écrans OLED, longtemps critiqués pour leur luminosité limitée et les risques de vieillissement prématuré.

Si cette nouvelle génération tient ses promesses, elle pourrait rapidement devenir la nouvelle référence des PC portables premium destinés aussi bien aux professionnels de l’image qu’aux utilisateurs exigeants en quête d’une expérience HDR de très haut niveau.