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Hisense A10 : le smartphone E Ink dévoile de nouvelles caractéristiques avant son lancement

Hisense A10 : le smartphone E Ink dévoile de nouvelles caractéristiques avant son lancement

Hisense poursuit le développement de son smartphone atypique à écran E Ink. Après une première présentation en juin, le constructeur chinois dévoile de nouvelles informations sur le Hisense A10, un appareil pensé avant tout pour la lecture, la prise de notes et la productivité.

Loin de vouloir rivaliser avec les smartphones Android traditionnels, le Hisense A10 s’adresse à un public bien précis : les utilisateurs qui privilégient le confort visuel, l’autonomie et une expérience numérique moins distrayante.

Une puce Qualcomm conçue pour l’efficacité énergétique

Au cœur du Hisense A10 prend place le Qualcomm QCM6690, une plateforme gravée en 4 nanomètres habituellement destinée aux solutions professionnelles.

Ce processeur est optimisé pour les usages spécifiques de l’écran E Ink et prend en charge plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience de lecture et de travail :

affichage fluide des documents PDF ;

affichage partagé de plusieurs documents à l’écran ;

annotation manuscrite avec une faible latence ;

gestion intelligente du rafraîchissement de l’écran.

Hisense précise également que la puce adapte automatiquement sa fréquence lorsque l’appareil est utilisé pour la lecture afin de réduire la consommation d’énergie et de prolonger considérablement l’autonomie.

Android 16 et un suivi logiciel prolongé

Le Hisense A10 sera livré directement avec Android 16. Le constructeur annonce également un suivi logiciel sur le long terme comprenant des mises à jour du système ainsi que des correctifs de sécurité, un point souvent négligé sur ce type d’appareil de niche.

Un écran E Ink pensé pour la lecture… et un second écran couleur en option

Le smartphone conserve l’approche dévoilée lors de son premier teaser. À l’avant, on retrouve un écran E Ink de 6,13 pouces, conçu pour reproduire le confort de lecture du papier.

L’appareil pourra également être équipé d’un écran LCD couleur à l’arrière, permettant d’utiliser plus facilement les applications nécessitant un affichage classique.

Les utilisateurs pourront ainsi passer librement d’un écran à l’autre selon leurs besoins :

lecture de livres numériques

consultation de documents

prise de notes

affichage de photos

bandes dessinées

réseaux sociaux

Cette double approche vise à concilier les avantages du papier électronique avec la polyvalence d’un smartphone Android traditionnel.

Des fonctions pratiques au quotidien

Hisense met également en avant plusieurs fonctionnalités intégrées au A10. Le smartphone prendra notamment en charge le NFC, un émetteur infrarouge permettant de contrôler téléviseurs, climatiseurs ou projecteurs sans connexion Internet, le clonage natif de certaines applications, l’enregistrement des appels, la recharge magnétique sans fil et un mode de rafraîchissement rapide destiné à limiter la latence et les effets de rémanence propres aux écrans E Ink.

Le constructeur indique également que le processeur pilote un système intelligent de gestion thermique afin de réduire le phénomène de « ghosting », l’un des principaux défis des écrans à encre électronique.

Une alternative originale aux smartphones classiques

Le Hisense A10 constitue la première véritable évolution de la gamme depuis le retour du Hisense A9 sur certains marchés avec une fiche technique remise à jour.

Plutôt que de chercher à concurrencer les smartphones premium de Samsung, Google ou Apple, Hisense poursuit une stratégie de différenciation en développant un appareil destiné à des usages spécifiques : lecture intensive, prise de notes, concentration et autonomie.

À l’heure où la plupart des fabricants misent sur des écrans toujours plus lumineux et des performances toujours plus élevées, le constructeur chinois emprunte une voie radicalement différente en faisant du confort visuel et de la sobriété énergétique ses principaux arguments.

Le lancement officiel du Hisense A10 est attendu au cours du mois d’août, avec une commercialisation prévue dans les derniers jours du mois. Le prix n’a toutefois pas encore été communiqué.