Accueil » DJI Osmo 360 II : les premières fuites révèlent une batterie plus grande et le NFC

DJI Osmo 360 II : les premières fuites révèlent une batterie plus grande et le NFC

DJI Osmo 360 II : les premières fuites révèlent une batterie plus grande et le NFC

À peine un an après le lancement de sa première caméra à 360°, DJI préparerait déjà sa relève. De nouvelles fuites, relayées par TheNewCamera, révèlent un prototype d’ingénierie de la future Osmo 360 II, tandis que plusieurs documents déposés auprès de la FCC viennent confirmer certaines évolutions techniques.

Si le constructeur chinois n’a encore rien officialisé, les indices s’accumulent et laissent penser que la nouvelle caméra immersive pourrait être présentée dans les prochains mois.

DJI Osmo 360 II : Un design fidèle à la première génération

Les premières images du prototype montrent une évolution plutôt qu’une révolution. La DJI Osmo 360 II, identifiée sous le numéro de modèle OQ002, conserverait le design carré inauguré par la première génération, avec une disposition des deux objectifs qui évolue très peu. Ce choix suggère que DJI souhaite capitaliser sur une conception déjà éprouvée, tout en concentrant ses efforts sur les améliorations matérielles et logicielles.

La principale nouveauté révélée par les documents de la Federal Communications Commission (FCC) concerne l’autonomie. La capacité de la batterie passerait de 1 950 mAh sur l’actuelle Osmo 360 à 2 150 mAh sur cette nouvelle génération.

Même si cette augmentation reste modeste sur le papier, elle pourrait offrir plusieurs minutes supplémentaires d’enregistrement, un point particulièrement important pour les créateurs de contenu, les sportifs et les vidéastes qui utilisent ce type de caméra en extérieur.

Le NFC ferait son apparition

Autre évolution évoquée par les fuites : l’intégration du NFC. Cette technologie permettrait d’appairer rapidement la caméra avec un smartphone simplement en rapprochant les deux appareils. Le transfert de fichiers et la connexion à l’application mobile deviendraient ainsi plus rapides et plus intuitifs, une fonctionnalité encore relativement rare sur le marché des caméras à 360 degrés.

DJI chercherait ainsi à simplifier davantage l’expérience utilisateur, un aspect devenu essentiel face à une concurrence de plus en plus orientée vers les créateurs de contenu.

Une base technique déjà solide

La future Osmo 360 II succéderait à un modèle qui avait déjà marqué les esprits lors de son lancement en juillet 2025. La première génération proposait notamment un capteur carré de 1 pouce, l’enregistrement vidéo panoramique jusqu’en 8K à 50 images par seconde et des photographies panoramiques pouvant atteindre 120 mégapixels.

Ces caractéristiques avaient permis à DJI de s’imposer rapidement sur le segment des caméras immersives haut de gamme.

Les certifications laissent présager une annonce prochaine

L’apparition de la caméra dans les bases de données de la FCC n’a rien d’anodin. La première Osmo 360 avait elle aussi été repérée dans des documents réglementaires plusieurs mois avant sa présentation officielle.

Cette nouvelle génération suit un schéma similaire.

Aux certifications administratives s’ajoutent désormais des photographies du prototype ainsi que des séquences montrant la caméra en phase de tests sur le terrain. Ces différents éléments suggèrent que le développement est déjà bien avancé.

DJI prépare une évolution plutôt qu’une révolution

À ce stade, DJI n’a communiqué ni date de lancement ni fiche technique officielle. Néanmoins, les premières informations dessinent une stratégie relativement claire. Plutôt que de transformer radicalement son produit, le constructeur semble privilégier des améliorations ciblées : une autonomie renforcée, une connectivité modernisée avec le NFC et probablement plusieurs optimisations logicielles qui n’ont pas encore été dévoilées.

Dans un marché où les caméras à 360° séduisent autant les vidéastes professionnels que les créateurs de contenus pour les réseaux sociaux, cette approche progressive pourrait permettre à DJI de consolider sa position sans bouleverser une formule qui a déjà fait ses preuves. Si le calendrier des précédents lancements se répète, l’annonce officielle de l’Osmo 360 II ne devrait désormais plus être qu’une question de temps.