Canva ouvre un nouveau chapitre de sa stratégie IA. Avec Canva AI 2.0, dévoilé le 15 avril 2026, la plateforme ne se contente plus d’ajouter quelques fonctions génératives à son éditeur : elle veut faire du prompt le point d’entrée principal de la création, avec des designs complets, modifiables et contextualisés dès les premières instructions.

Le lancement commence aujourd’hui en research preview pour le premier million d’utilisateurs qui découvrent la fonction depuis la page d’accueil de Canva, avant une ouverture plus large dans les prochaines semaines.

Décrire une idée, puis laisser Canva construire la première version

Le changement le plus visible est là : au lieu de partir d’un template ou d’une page blanche, l’utilisateur peut désormais décrire ce qu’il veut, et Canva génère une création déjà structurée et entièrement éditable.

Canva présente cela comme une manière de passer plus vite de l’intention au résultat.

En coulisses, Canva explique que son IA repose sur une logique d’orchestration agentique : le système interprète l’intention de l’utilisateur, puis coordonne automatiquement différents outils pour produire le bon livrable. L’idée n’est plus de naviguer d’une fonction à l’autre, mais de rester dans un même flux conversationnel pour demander, par exemple, une campagne multicanale, puis en affiner les éléments avec de simples consignes textuelles.

Des retouches ciblées, sans casser le reste de la composition

Canva met aussi l’accent sur l’édition fine. Avec Canva AI 2.0, il devient possible de demander le remplacement d’une image, la réécriture d’un titre ou l’ajustement d’une police sans que l’ensemble du design soit recomposé. Cette promesse est importante, car elle répond à l’un des reproches classiques adressés aux outils génératifs : leur tendance à tout refaire quand l’utilisateur ne veut changer qu’un détail.

« Living Memory » : Canva veut apprendre votre style au fil du temps

La nouveauté la plus stratégique est peut-être Living Memory. Cette fonction est conçue pour mémoriser progressivement les préférences d’un utilisateur — style visuel, branding, choix récurrents — afin d’appliquer ce contexte automatiquement d’un projet à l’autre.

Canva cherche ainsi à réduire les ajustements répétitifs et à faire évoluer l’outil d’éditeur assisté vers une forme de collaborateur créatif personnalisé.

Une réponse directe à la banalisation de l’IA créative

Ce lancement raconte quelque chose de plus profond que l’ajout de nouvelles fonctions. Canva essaie clairement de déplacer son image : moins « outil de mise en page accessible », davantage plateforme de production créative unifiée. La presse insiste d’ailleurs sur l’ampleur de cette transformation, présentée comme l’une des plus importantes depuis la création de l’entreprise.

Dans le fond, Canva semble avoir compris qu’en 2026, générer une image ou un texte ne suffit plus à se différencier. La valeur se déplace vers l’enchaînement fluide des tâches, la cohérence entre projets et la capacité à rester dans un seul environnement de travail. Canva AI 2.0 s’inscrit précisément dans cette logique : moins d’allers-retours, moins de bricolage, plus de continuité.

Si la promesse tient, Canva pourrait se rapprocher d’un véritable système d’exploitation créatif, et non plus seulement d’un éditeur dopé à l’IA.