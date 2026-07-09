Accueil » Perplexity préparerait « Teammate », un agent IA capable de gérer des projets de développement de bout en bout

Perplexity préparerait « Teammate », un agent IA capable de gérer des projets de développement de bout en bout

Perplexity préparerait « Teammate », un agent IA capable de gérer des projets de développement de bout en bout

Perplexity ne veut plus se limiter à la recherche alimentée par l’intelligence artificielle. Selon un rapport de Business Insider, la start-up californienne développerait un nouvel outil interne de programmation assistée par IA, baptisé Teammate.

Déjà utilisé par ses ingénieurs depuis le mois de mai, cet agent logiciel pourrait être commercialisé à terme et permettre à Perplexity d’entrer sur un marché aujourd’hui dominé par OpenAI, Anthropic ou encore Cursor.

Si ces informations se confirment, elles illustreraient une nouvelle étape dans la transformation des assistants IA : après répondre aux questions, ils cherchent désormais à prendre en charge des projets complets de développement logiciel.

Un agent conçu pour piloter un projet logiciel

D’après les informations obtenues par Business Insider, Teammate ne se limite pas à générer du code. Le projet viserait à accompagner l’ensemble du cycle de développement, en prenant en charge des tâches, telles que la gestion de projets logiciels, l’analyse et la résolution de bugs, l’investigation d’incidents techniques et la surveillance des services en production.

Le média indique avoir consulté une annonce interne présentant Teammate comme un outil destiné aux travaux d’ingénierie de longue durée, capables d’évoluer de manière autonome sur des missions complexes.

Des captures d’écran montreraient notamment des ingénieurs demandant à l’agent d’identifier des anomalies au sein de systèmes internes.

Une approche indépendante des modèles d’IA

L’une des particularités de Teammate résiderait dans son architecture. Contrairement à certains concurrents étroitement liés à un modèle spécifique, l’outil serait model-agnostic, c’est-à-dire capable de fonctionner avec plusieurs modèles d’intelligence artificielle plutôt qu’avec un seul moteur propriétaire. Cette approche offrirait davantage de flexibilité et permettrait à Perplexity d’adapter son agent aux évolutions rapides du marché de l’IA générative.

À ce stade, l’entreprise n’a toutefois confirmé ni cette caractéristique ni un éventuel calendrier de lancement.

Une vision portée par la direction technique

Toujours selon Business Insider, l’initiative serait directement soutenue par le directeur technique de Perplexity, Denis Yarats. Quelques semaines avant le déploiement interne de Teammate, celui-ci aurait encouragé les équipes à modifier profondément leurs méthodes de travail.

Son objectif serait qu’à terme les ingénieurs passent moins de temps à lire ou écrire directement du code, et s’appuient davantage sur des agents IA capables de produire, corriger et maintenir les logiciels.

Le dirigeant aurait également rejeté l’idée selon laquelle l’IA générerait systématiquement du code de mauvaise qualité, estimant que des procédures de validation adaptées permettent de garantir la fiabilité des résultats.

Un marché devenu stratégique

Si Perplexity décide effectivement de lancer Teammate, l’entreprise entrerait sur l’un des marchés les plus dynamiques de l’intelligence artificielle. Les assistants de programmation figurent aujourd’hui parmi les rares applications de l’IA générative à générer des revenus importants, ce qui explique l’intensification de la concurrence.

OpenAI, Anthropic, Cursor, GitHub ou encore Google multiplient déjà les outils destinés aux développeurs.

Avec une valorisation estimée à 20 milliards de dollars, Perplexity dispose des ressources nécessaires pour tenter de se faire une place sur ce marché particulièrement concurrentiel.

Une évolution logique pour Perplexity

À ce stade, plusieurs éléments invitent néanmoins à la prudence. Les informations publiées par Business Insider reposent sur une source proche du dossier, tandis que Perplexity a refusé de commenter ces révélations.

Aucune annonce officielle concernant une commercialisation de Teammate n’a été faite.

Quoi qu’il en soit, cette initiative reflète une tendance plus large de l’industrie. Les entreprises spécialisées dans les moteurs de recherche conversationnels, les assistants IA ou les modèles de langage convergent progressivement vers un même objectif : devenir de véritables collaborateurs capables non seulement de répondre aux questions, mais aussi de concevoir, maintenir et faire évoluer des logiciels complets.

Après avoir réinventé la recherche d’information, l’intelligence artificielle pourrait ainsi transformer durablement la manière dont les applications elles-mêmes sont créées.