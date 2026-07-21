Les puces Exynos traînent depuis plusieurs années une réputation difficile à faire oublier. Performances en retrait face aux Snapdragon, montée en température lors des usages intensifs et autonomie parfois inférieure : autant de critiques qui ont accompagné plusieurs générations de smartphones Galaxy. Une nouvelle fuite laisse toutefois entrevoir une piste prometteuse.

Selon plusieurs sources, Samsung testerait actuellement une puce d’intelligence artificielle baptisée GAIA, dont l’architecture pourrait, à terme, inspirer les futurs processeurs Exynos destinés aux smartphones.

GAIA, une puce IA conçue pour fonctionner sans le cloud

D’après un rapport relayé par Android Headlines, Samsung aurait commencé à fournir des premiers échantillons d’une puce nommée GAIA à plusieurs fabricants d’ordinateurs portables, dont HP et Lenovo.

Gravée en 4 nanomètres, cette puce est pensée pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, sans solliciter des serveurs distants. Concrètement, elle pourrait prendre en charge des tâches, comme les assistants conversationnels, la retouche photo alimentée par l’IA ou encore le traitement local de contenus multimédias.

L’objectif est double : réduire la latence et limiter la dépendance au cloud, tout en améliorant la confidentialité des données.

Une architecture centrée sur la mémoire

L’élément le plus intéressant réside dans la conception même de GAIA. Selon Ice Universe, la puce adopte une architecture dite memory-centric, où les unités de calcul sont placées au plus près de la mémoire DRAM spécialement conçue pour cette tâche.

Cette organisation réduit les échanges de données entre les différents composants, ce qui permet de limiter la consommation énergétique et d’améliorer les performances lors des traitements d’intelligence artificielle.

Cette philosophie rappelle, dans une certaine mesure, le principe de la mémoire unifiée développé par Apple avec ses puces Apple Silicon, même si l’approche de Samsung semble aujourd’hui spécifiquement optimisée pour les charges de travail liées à l’IA.

Un indice important pour l’avenir des Exynos

À première vue, GAIA vise uniquement le marché des ordinateurs portables. Mais, un détail attire particulièrement l’attention. Toujours selon Ice Universe, cette puce est développée par la division Samsung System LSI, la même équipe qui conçoit les processeurs Exynos destinés aux smartphones Galaxy.

Aucune annonce officielle ne confirme un transfert de cette architecture vers les futurs SoC mobiles. Néanmoins, cette proximité laisse penser que Samsung pourrait utiliser les enseignements tirés de GAIA pour concevoir une nouvelle génération d’Exynos plus efficace.

Réduire l’écart avec Snapdragon

Si cette technologie venait à être adaptée aux smartphones, elle pourrait répondre à l’une des principales faiblesses historiques des Exynos. Lors des traitements intensifs — photographie en rafale, enregistrement vidéo, jeux exigeants ou calculs d’IA — les modèles équipés de puces Exynos ont souvent tendance à chauffer davantage que leurs équivalents Snapdragon.

Cette montée en température entraîne généralement une baisse des performances, une consommation énergétique plus élevée et une autonomie réduite. Une architecture plus efficace pourrait donc améliorer simultanément les performances de l’intelligence artificielle, la maîtrise thermique et l’efficacité énergétique.

En revanche, cette évolution ne résoudrait pas tous les défis des puces Exynos. Les performances des modems cellulaires, souvent pointées du doigt face à ceux de Qualcomm, constituent un chantier distinct.

Une stratégie déjà éprouvée chez Samsung

Le fait que Samsung expérimente d’abord cette architecture sur des ordinateurs portables n’a rien d’anodin. Les PC offrent un environnement moins contraint que les smartphones, notamment en matière de dissipation thermique et d’alimentation électrique. Ils permettent ainsi de valider une nouvelle conception matérielle avant une éventuelle miniaturisation.

Si les essais de GAIA s’avèrent concluants, Samsung disposerait d’une base technologique solide pour repenser ses futurs processeurs mobiles.

À ce stade, rien n’indique que cette architecture équipera les prochains Galaxy S, et Samsung n’a communiqué aucune feuille de route officielle. Mais ces premières informations montrent que le constructeur explore de nouvelles approches pour combler l’écart qui s’est creusé ces dernières années avec les plateformes Snapdragon.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle devient un critère majeur de différenciation, une meilleure efficacité énergétique pourrait finalement s’avérer aussi importante que la puissance brute. C’est précisément sur ce terrain que Samsung semble vouloir préparer la prochaine évolution de ses puces Exynos.