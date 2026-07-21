Accueil » Adobe teste AI Playground dans Project Indigo : une nouvelle expérience photo dopée à l’IA sur iPhone

Adobe teste AI Playground dans Project Indigo : une nouvelle expérience photo dopée à l’IA sur iPhone

Adobe teste AI Playground dans Project Indigo : une nouvelle expérience photo dopée à l’IA sur iPhone

Adobe continue d’élargir les ambitions de Project Indigo. Lancée comme une application photo destinée aux utilisateurs exigeants de l’iPhone, elle s’est rapidement distinguée par son approche plus naturelle de la photographie mobile, privilégiant les réglages manuels et un rendu proche des appareils photo hybrides plutôt que le traitement logiciel agressif adopté par de nombreuses applications.

Avec AI Playground, Adobe ouvre désormais une nouvelle étape : faire de Project Indigo une plateforme mêlant photographie et intelligence artificielle générative.

Une boîte à outils alimentée par l’IA

AI Playground regroupe plusieurs nouvelles fonctionnalités expérimentales destinées à enrichir la retouche photo. Parmi les outils proposés figurent la suppression intelligente des éléments indésirables d’une image, l’ajout d’un effet de profondeur de champ simulé, des transformations artistiques appliquées à une photo et l’édition d’images à partir d’instructions rédigées en langage naturel.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de modifier leurs clichés simplement en décrivant le résultat souhaité, une approche désormais largement adoptée par les principaux acteurs de l’intelligence artificielle générative.

Un assistant qui critique vos photos

L’une des nouveautés les plus originales se nomme Photo Critique. Plutôt que de se limiter à corriger une image, cet outil analyse la composition, l’exposition ou encore le cadrage d’une photographie afin de proposer des pistes d’amélioration. Selon les situations, l’assistant peut recommander de reprendre la photo immédiatement ou suggérer des modifications à effectuer en postproduction.

Adobe cherche ainsi à transformer l’application en véritable assistant photographique, capable d’accompagner l’utilisateur aussi bien au moment de la prise de vue qu’au cours de l’édition.

Google alimente les fonctionnalités IA

Pour cette première phase de test, Adobe s’appuie sur le modèle Nano Banana développé par Google. Les traitements sont entièrement réalisés dans le cloud, ce qui signifie qu’une connexion Internet active est indispensable pour utiliser AI Playground. Afin de limiter les temps de calcul, les images générées ou modifiées sont actuellement limitées à une définition de 2K.

Adobe précise également que cette architecture est amenée à évoluer.

À terme, AI Playground devrait intégrer plusieurs modèles d’intelligence artificielle, dont les modèles Firefly développés en interne par Adobe. L’entreprise indique par ailleurs que les utilisateurs qui déclencheraient de manière répétée les filtres de sécurité du modèle, que ce soit via leurs images ou leurs requêtes, pourraient perdre l’accès au programme de test.

Un lancement très limité

AI Playground n’est pas encore disponible pour l’ensemble des utilisateurs de Project Indigo. Adobe déploie cette expérimentation auprès d’un petit pourcentage des personnes utilisant la version 1.1 de l’application. Cette phase de test ne durera que quelques semaines.

L’éditeur n’a pas encore précisé si ces fonctionnalités deviendront accessibles gratuitement à tous ou si elles rejoindront une offre payante à l’avenir.

Adobe accélère la convergence entre photographie et IA

Avec AI Playground, Adobe confirme une tendance de fond qui traverse aujourd’hui l’ensemble du secteur de l’image. Les applications photo ne se contentent plus d’améliorer la qualité des clichés : elles deviennent progressivement des espaces de création assistés par intelligence artificielle.

L’intégration de modèles génératifs, de commandes en langage naturel et d’outils capables d’analyser la composition d’une scène illustre cette évolution vers des assistants photographiques toujours plus intelligents.

Pour Adobe, l’enjeu est également stratégique. Face à Apple, Google ou encore les éditeurs spécialisés dans la photographie mobile, Project Indigo se distingue par une approche qui combine contrôle manuel avancé et IA créative. Si AI Playground sort un jour de sa phase expérimentale, l’application pourrait devenir bien plus qu’une simple alternative à l’appareil photo natif de l’iPhone : un véritable laboratoire où photographie traditionnelle et intelligence artificielle se complètent plutôt que de s’opposer.