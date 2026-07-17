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OpenAI renforce la sécurité de ChatGPT pour les adolescents avec de nouveaux contrôles parentaux et un mode d’étude

OpenAI renforce la sécurité de ChatGPT pour les adolescents avec de nouveaux contrôles parentaux et un mode d’étude

OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’encadrement de l’intelligence artificielle pour les plus jeunes. L’entreprise déploie une série de nouvelles protections destinées aux adolescents sur ChatGPT, combinant sécurité renforcée, outils pédagogiques et contrôle parental. Une évolution qui reflète la volonté d’OpenAI de faire de son chatbot un véritable compagnon d’apprentissage, tout en limitant les risques liés à son utilisation.

Selon l’entreprise, près de 90 % des adolescents utilisent déjà ChatGPT chaque semaine pour réviser, effectuer des recherches ou organiser leur travail scolaire. Dans ce contexte, OpenAI estime que l’objectif ne doit plus être d’empêcher les jeunes d’accéder à l’IA, mais de leur proposer une expérience adaptée à leur âge.

Une expérience automatiquement adaptée aux utilisateurs de moins de 18 ans

La principale nouveauté repose sur un système de détection de l’âge. ChatGPT analysera différents signaux afin d’estimer si un utilisateur est mineur. Lorsque le système considère qu’un utilisateur a moins de 18 ans — ou lorsqu’il ne peut pas déterminer son âge avec suffisamment de certitude —, il active automatiquement une version plus sécurisée de l’assistant.

Cette expérience renforcée comprend notamment une protection accrue contre les contenus liés à la violence graphique, des garde-fous supplémentaires concernant l’automutilation et le suicide, une limitation des contenus susceptibles d’encourager une image corporelle malsaine et une meilleure détection des défis dangereux ou tendances virales à risque.

L’objectif est de réduire l’exposition des adolescents à des contenus sensibles tout en conservant les capacités conversationnelles de ChatGPT.

De nouveaux outils pour les parents

OpenAI étend également les fonctionnalités de contrôle parental afin d’offrir davantage de visibilité et de maîtrise aux familles. Les parents pourront désormais définir des plages horaires de repos pendant lesquelles ChatGPT devient inaccessible, désactiver le mode vocal, contrôler l’accès aux fonctionnalités de génération d’images et recevoir des notifications lorsque certains comportements préoccupants sont détectés, notamment des signes pouvant évoquer un risque d’automutilation.

Cette approche cherche à trouver un équilibre entre autonomie de l’adolescent et accompagnement parental, sans transformer l’outil en système de surveillance permanente.

Un « Study Mode » pensé pour apprendre, pas seulement répondre

Au-delà des aspects liés à la sécurité, OpenAI souhaite également faire évoluer ChatGPT vers un véritable outil pédagogique. Le Study Mode, développé avec des enseignants et des spécialistes de l’éducation, privilégie une approche guidée plutôt que des réponses toutes faites. Au lieu de fournir immédiatement la solution à un exercice, ChatGPT accompagne progressivement l’élève dans son raisonnement à travers des explications et des étapes intermédiaires.

Les parents peuvent désormais activer ce mode par défaut via les paramètres de contrôle parental.

OpenAI enrichit également l’expérience avec de nouveaux prompts spécialement conçus pour les devoirs scolaires, des outils interactifs dédiés aux mathématiques et aux sciences et plus de 250 domaines d’apprentissage, utilisés aujourd’hui par près de 18 millions d’utilisateurs chaque semaine, selon l’entreprise.

L’IA éducative entre dans une nouvelle phase

Avec cette mise à jour, OpenAI illustre une tendance de fond qui touche l’ensemble du secteur technologique : l’intelligence artificielle ne se limite plus à répondre à des questions, elle devient progressivement un environnement d’apprentissage personnalisé.

La stratégie d’OpenAI consiste désormais à intégrer des mécanismes de protection directement au cœur de l’expérience utilisateur, plutôt que d’ajouter de simples filtres de contenu. Détection de l’âge, accompagnement pédagogique, contrôle parental et rappels pour limiter le temps d’utilisation traduisent une approche plus globale de la sécurité numérique.

À mesure que les assistants conversationnels prennent une place croissante dans le quotidien des jeunes, la question ne sera probablement plus de savoir s’ils doivent utiliser l’IA, mais dans quelles conditions ils pourront le faire de manière responsable. Avec ces nouvelles fonctionnalités, OpenAI tente d’apporter une première réponse à cet enjeu majeur.