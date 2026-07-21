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Sony imagine une manette PlayStation modulaire avec écran détachable : un brevet dévoile un concept inédit

Sony imagine une manette PlayStation modulaire avec écran détachable : un brevet dévoile un concept inédit

Sony continue d’explorer de nouvelles façons de réinventer la manette de jeu. Un brevet récemment publié révèle un concept particulièrement ambitieux : une future manette PlayStation dotée d’un écran tactile amovible, de modules magnétiques interchangeables et d’une molette rotative destinée à simplifier la navigation.

Comme toujours avec ce type de document, rien n’indique que ce projet débouchera sur un produit commercial. Mais il offre un aperçu intéressant de la manière dont Sony envisage l’évolution de l’expérience de jeu au-delà de l’actuelle DualSense.

Un écran tactile amovible au cœur du concept

Le brevet décrit une manette qui abandonnerait le traditionnel pavé tactile central de la DualSense au profit d’un petit écran tactile détachable. Selon les documents, cet écran pourrait afficher les menus de la console, les paramètres système, les notifications et les messages reçus.

L’interface fonctionnerait comme celle d’un smartphone, avec un écran tactile capable d’interpréter les gestes de l’utilisateur. Sony envisage également un mécanisme permettant de cliquer physiquement sur l’écran, offrant ainsi une interaction supplémentaire.

Toutefois, l’élément le plus original réside dans son système de fixation magnétique, qui permettrait de repositionner librement cet écran sur la manette selon les préférences du joueur.

Une molette rotative pour naviguer plus rapidement

Autre innovation évoquée dans le brevet : une molette rotative. Loin d’être un simple bouton, celle-ci servirait à parcourir rapidement les menus, modifier les réglages ou valider une sélection d’une simple pression. Sony imagine ainsi une navigation plus fluide dans les interfaces de la PlayStation, sans interrompre totalement une partie.

Le brevet évoque également la possibilité d’afficher des appels entrants ou des notifications provenant d’un smartphone connecté. Le jeu pourrait même être automatiquement mis en pause si l’utilisateur choisit d’interagir avec ces alertes.

Une disposition entièrement personnalisable

L’un des objectifs principaux de cette manette serait la personnalisation. Grâce à son architecture modulaire, les différents éléments de commande pourraient être déplacés afin de mieux correspondre aux habitudes ou aux besoins de chaque joueur. Contrairement aux manettes traditionnelles, dont la disposition des boutons reste figée, cette approche offrirait une plus grande liberté d’organisation des commandes.

Le brevet décrit ainsi un ensemble composé d’un châssis principal, de modules de contrôle amovibles, d’une interface graphique intégrée et d’une molette multifonction.

Une philosophie qui rapproche la manette d’un véritable périphérique évolutif.

Une évolution cohérente avec la stratégie de Sony

Ce concept ne sort pas de nulle part. Ces dernières années, Sony a multiplié les initiatives destinées à rendre ses accessoires plus adaptables aux besoins des joueurs. La DualSense Edge a introduit des sticks interchangeables et une personnalisation avancée des commandes, tandis que la Access Controller a marqué une étape importante dans l’accessibilité des consoles PlayStation.

Une manette entièrement modulaire prolongerait cette stratégie en permettant à chacun de construire une configuration adaptée à ses habitudes de jeu ou aux exigences de certains genres vidéoludiques.

Un brevet qui ouvre des perspectives

Comme toujours, le dépôt d’un brevet ne garantit pas qu’un produit verra le jour. Les constructeurs enregistrent régulièrement des concepts destinés à protéger leurs recherches, sans qu’ils soient forcément commercialisés.

Néanmoins, cette idée témoigne de la volonté de Sony de poursuivre l’innovation autour de la manette, un élément devenu central dans l’identité de la PlayStation depuis l’arrivée de la DualSense et de ses gâchettes adaptatives, de son retour haptique ou encore de ses fonctionnalités immersives.

Si un tel concept venait à être concrétisé, il pourrait transformer la manette en une véritable interface intelligente et personnalisable, capable de s’adapter aussi bien aux jeux qu’aux usages connectés du quotidien. Une évolution qui montre que, même après plusieurs décennies d’existence, la manette de jeu reste un terrain d’innovation particulièrement fertile.