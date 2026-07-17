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ASML accélère la production de ses machines EUV pour répondre à la demande mondiale en IA

ASML accélère la production de ses machines EUV pour répondre à la demande mondiale en IA

L’industrie mondiale des semi-conducteurs se prépare à un nouveau changement d’échelle. Face à une demande portée par l’intelligence artificielle, ASML, seul fabricant au monde de machines de lithographie EUV, accélère considérablement son rythme de production.

L’objectif est ambitieux : réduire d’environ un tiers le temps nécessaire à la fabrication de ses équipements, véritables piliers de la production des puces les plus avancées.

Cette décision illustre une réalité désormais incontournable : le principal frein au développement de l’IA ne réside plus uniquement dans la conception des processeurs, mais dans la capacité de l’industrie à fabriquer suffisamment de puces.

ASML veut réduire son cycle de production à seulement 15 semaines

Lors d’un échange avec la presse, le directeur financier d’ASML, Roger Dassen, a indiqué que l’entreprise travaille à ramener le cycle complet de fabrication de ses machines EUV de 22 semaines à seulement 15 ou 16 semaines. Ce délai correspond à l’ensemble des opérations réalisées dans les salles blanches du constructeur néerlandais, depuis le lancement de l’assemblage jusqu’à l’expédition de la machine chez le client.

Une réduction de près de 30 % représenterait une amélioration majeure pour une industrie où chaque équipement nécessite une précision extrême et des mois d’intégration.

Les commandes affluent déjà jusqu’en 2028

Cette accélération répond à une demande qui ne cesse de croître. ASML indique être presque entièrement réservé pour l’année 2027, avec déjà un nombre conséquent de commandes enregistrées pour 2028. Selon Roger Dassen, il est particulièrement rare que les fabricants de semi-conducteurs sécurisent leurs capacités de production aussi longtemps à l’avance.

Cette visibilité exceptionnelle traduit l’ampleur des investissements engagés par les grands acteurs du secteur afin de répondre à la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, ASML a également relevé ses prévisions financières et vise désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 43 et 45 milliards d’euros, contre des estimations précédentes plus prudentes.

Augmenter la cadence sans sacrifier la qualité

Pour atteindre ces objectifs, ASML ne construit pas simplement davantage d’usines. L’entreprise revoit également son organisation industrielle. Parmi les principales mesures annoncées, une réduction de certaines procédures de validation jugées redondantes, tout en conservant les exigences de qualité, une réorganisation des salles blanches afin de consacrer davantage d’espace à la production plutôt qu’à la recherche et au développement et une optimisation de la chaîne d’approvisionnement afin de limiter les goulets d’étranglement.

Selon Roger Dassen, ces ajustements permettent d’augmenter la cadence de fabrication sans compromettre la fiabilité des équipements.

Les clients eux-mêmes seraient favorables à cette approche afin de recevoir leurs machines plus rapidement.

Les machines EUV sont devenues le véritable goulot d’étranglement de l’IA

ASML occupe une position unique dans l’industrie. L’entreprise est aujourd’hui le seul fabricant au monde capable de produire des systèmes de lithographie EUV (Extreme Ultraviolet), indispensables à la fabrication des processeurs les plus avancés.

Ces équipements sont utilisés par l’ensemble des grands fondeurs mondiaux, notamment TSMC, Samsung et Intel, pour produire les puces destinées aux accélérateurs IA, aux processeurs mobiles ou encore aux GPU de nouvelle génération.

Chaque machine représente un investissement colossal et nécessite plus d’un an entre la commande et la livraison.

Autrement dit, la capacité mondiale de fabrication des semi-conducteurs les plus performants dépend directement de la vitesse à laquelle ASML peut produire ses équipements.

L’IA bouleverse toute la chaîne industrielle

Depuis plusieurs années, la demande en accélérateurs destinés aux centres de données explose. Cette croissance ne concerne plus uniquement les fabricants de GPU comme Nvidia ou AMD. Elle se répercute désormais sur l’ensemble de la chaîne de valeur : fabricants de mémoire HBM, fournisseurs de substrats avancés, producteurs de wafers en silicium ou encore équipementiers spécialisés comme ASML.

La tension actuelle sur les composants mémoire contribue déjà à renchérir le prix de nombreux appareils électroniques grand public.

Le ralentissement observé chez ASML intervient encore plus en amont : il concerne les machines qui permettent elles-mêmes de fabriquer les puces destinées à tous ces produits.

Une montée en capacité qui pourrait redessiner le marché

ASML prévoit de produire environ 65 machines EUV Low-NA cette année. L’entreprise prépare également une augmentation de capacité de 30 % pour 2027 et étudie déjà une nouvelle hausse équivalente pour 2028. Cette montée en puissance sera déterminante pour accompagner les investissements massifs annoncés par les géants du cloud, les fabricants de semi-conducteurs et les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Plus largement, elle confirme que la compétition autour de l’IA ne se joue plus uniquement sur les modèles génératifs ou les performances des processeurs. Elle se joue désormais sur des infrastructures industrielles extrêmement complexes, où chaque machine capable de graver des puces avancées devient un actif stratégique.

À mesure que les besoins en calcul continuent de croître, ASML s’impose plus que jamais comme l’un des acteurs les plus critiques de toute l’économie de l’intelligence artificielle.