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Samsung lance la Galaxy Card : une carte bancaire pour renforcer son écosystème aux États-Unis

Samsung lance la Galaxy Card : une carte bancaire pour renforcer son écosystème aux États-Unis

Samsung ne veut plus être uniquement un fabricant de smartphones ou d’appareils électroniques. Après avoir bâti un vaste écosystème autour des smartphones Galaxy, des montres connectées, des téléviseurs et de la maison connectée, le géant sud-coréen franchit une nouvelle étape en dévoilant la Samsung Galaxy Card, sa première carte bancaire destinée au marché américain.

Développée en partenariat avec Barclays US Consumer Bank et reposant sur le réseau Visa, cette nouvelle carte récompense les achats du quotidien, tout en offrant des avantages particulièrement généreux aux clients qui investissent dans les produits Samsung.

Une carte pensée avant tout pour les utilisateurs Galaxy

La Galaxy Card s’adresse clairement aux consommateurs déjà engagés dans l’univers Samsung. Son principal argument repose sur un système de cashback particulièrement attractif :

5 % de cashback sur les achats éligibles effectués directement auprès de Samsung

3 % de cashback pour les paiements réalisés via Samsung Wallet

2 % de cashback sur plusieurs services de streaming compatibles, dont Netflix, Disney+ et Spotify

1 % de cashback sur l’ensemble des autres dépenses

Concrètement, un utilisateur achetant un smartphone pliable Galaxy d’une valeur d’environ 1 500 dollars pourrait récupérer près de 75 dollars en cashback, sans compter les éventuelles promotions additionnelles.

Samsung complète cette offre avec 20 % de réduction sur Samsung VIP Advantage, son programme regroupant assistance premium, garanties étendues et services dédiés.

Une offre de lancement pour attirer les premiers clients

Les demandes d’ouverture de compte débuteront le 22 juillet, soit quelques heures après le Galaxy Unpacked. Pour accompagner ce lancement, Samsung propose également une offre promotionnelle : 200 dollars de cashback supplémentaires pour les nouveaux titulaires dépensant au moins 2 000 dollars dans les 90 premiers jours suivant l’ouverture du compte.

La Galaxy Card sera disponible en deux versions :

une carte entièrement virtuelle intégrée à Samsung Wallet

une version physique en métal, au positionnement plus premium.

Samsung poursuit sa stratégie d’écosystème

L’arrivée d’une carte bancaire peut sembler surprenante pour un constructeur technologique. Pourtant, cette initiative s’inscrit dans une stratégie devenue courante parmi les grands acteurs du secteur. À mesure que le marché des smartphones arrive à maturité et que les cycles de renouvellement s’allongent, les fabricants cherchent à fidéliser leurs clients au-delà du simple matériel.

Les services financiers deviennent ainsi un nouvel outil de fidélisation, au même titre que les abonnements, le stockage cloud ou les programmes de reprise. Samsung rejoint ainsi une tendance déjà bien installée dans l’industrie.

Une intégration complète avec Samsung Wallet

La Galaxy Card s’intègre directement à Samsung Wallet, où les utilisateurs pourront gérer leurs paiements aux côtés de leurs cartes existantes, de leurs pièces d’identité numériques, de leurs clés électroniques ou encore de leurs titres de transport compatibles.

La sécurité repose sur Samsung Knox, la plateforme maison chargée de protéger les données sensibles stockées sur les appareils Galaxy. Le constructeur met ainsi en avant une expérience unifiée, dans laquelle le smartphone devient le point central de la gestion des paiements et des services numériques.

Plus qu’une carte bancaire, un outil de fidélisation

Avec la Galaxy Card, Samsung ne cherche pas à réinventer les moyens de paiement. L’objectif est ailleurs : renforcer l’attachement de ses utilisateurs à l’écosystème Galaxy. Les récompenses les plus importantes sont réservées aux achats effectués directement auprès de la marque, encourageant les consommateurs à rester dans l’univers Samsung lors du renouvellement de leurs appareils.

Cette stratégie rappelle celle déjà adoptée par plusieurs géants technologiques, qui utilisent désormais les services financiers comme un prolongement naturel de leurs écosystèmes.

Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus incrémentales et où les utilisateurs conservent leurs appareils plus longtemps, la fidélité ne se construit plus uniquement autour des performances d’un smartphone. Elle passe désormais par une expérience globale mêlant matériel, logiciels, services et avantages financiers. Avec la Galaxy Card, Samsung confirme que l’avenir de l’écosystème Galaxy ne se jouera pas seulement dans les futurs smartphones, mais aussi dans les services qui les accompagnent.