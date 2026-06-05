Les prochains smartphones pliables de Samsung commencent à se dessiner. De nouvelles fuites issues d’un fabricant d’accessoires donnent un aperçu possible des Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra, avec une attention particulière portée au futur modèle Ultra.

Les rendus partagés par Thinborne, un fabricant de coques, ne révèlent pas une révolution esthétique. Mais, ils ajoutent du poids à une rumeur persistante : Samsung préparerait un Galaxy Z Fold plus large, plus confortable à utiliser et potentiellement mieux armé face à une concurrence devenue très agressive.

Un Galaxy Z Flip 8 dans la continuité

Du côté du Galaxy Z Flip 8, les images ne suggèrent pas de changement majeur. Samsung semble vouloir conserver une formule désormais bien installée, avec un design compact, un écran externe familier et une approche centrée sur la maturité plutôt que sur la rupture.

Ce choix serait cohérent. Le format Flip est déjà identifiable, populaire et moins exposé aux critiques ergonomiques que la gamme Fold.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait enfin changer de proportions

C’est surtout la famille Fold qui retient l’attention. Depuis plusieurs mois, plusieurs rendus et unités factices évoquent un modèle plus large, rompant légèrement avec le format haut et étroit adopté par Samsung depuis plusieurs générations.

Les nouvelles coques vont dans le même sens. Lorsqu’un accessoiriste commence à produire des modèles basés sur certaines dimensions, cela ne confirme pas tout, mais cela renforce la crédibilité des fuites. Ces fabricants s’appuient souvent sur des mesures issues de la chaîne d’approvisionnement afin d’être prêts avant le lancement officiel.

Un Fold plus large serait une évolution stratégique. Samsung a longtemps défendu son format vertical, mais plusieurs concurrents ont déjà adopté des écrans externes plus proches d’un smartphone classique. Et l’accueil du marché semble leur donner raison.

Un modèle Ultra pour monter en gamme

La grande nouveauté pourrait venir du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Selon les rumeurs actuelles, Samsung chercherait à créer une version plus premium, légèrement plus fine que le Fold 7, tout en intégrant une batterie de 5 000 mAh.

Ce serait une progression notable face aux 4 400 mAh utilisés depuis plusieurs générations sur la gamme Fold. Sur un pliable grand format, l’autonomie reste l’un des points les plus sensibles, surtout pour les usages vidéo, multitâche et productivité.

La coque supposée du Galaxy Z Fold 8 Ultra ne révèle pas grand-chose à elle seule, mais elle confirme une orientation : Samsung miserait davantage sur l’affinage de sa formule que sur une refonte spectaculaire.

Le retour d’un accessoire vraiment utile

Un détail mérite toutefois l’attention : la mention d’une Carbon Standing Case signée Samsung. Une coque avec pied intégré prend tout son sens sur un grand smartphone pliable.

Regarder une vidéo, passer un appel visio, poser l’appareil sur un bureau ou l’utiliser comme mini-tablette : ce type d’accessoire accompagne naturellement l’évolution du Fold vers un appareil de productivité nomade.

Samsung prépare une gamme pliable plus segmentée

Ces fuites suggèrent que Samsung ne se contente plus de renouveler mécaniquement ses pliables chaque année. La marque semble vouloir mieux structurer sa gamme, avec un Flip plus lifestyle, un Fold plus confortable et un éventuel Fold Ultra destiné aux utilisateurs les plus exigeants.

Le prochain Galaxy Unpacked devrait permettre d’y voir plus clair. Mais, si ces indices se confirment, le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait marquer une étape importante : celle où le pliable Samsung cesse d’être seulement un produit futuriste pour devenir un véritable smartphone premium sans compromis.