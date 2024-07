Qu’est-ce que Copilot de Microsoft ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’assistant d’IA

Le marché des chatbots d’IA générative se développe rapidement. Bien que ChatGPT d’OpenAI soit actuellement le Large Language Model (LLM) le plus populaire, Copilot de Microsoft tente de devenir le premier choix du grand public, des industries créatives et de tous ceux qui souhaitent explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer leur vie quotidienne.

En quoi Copilot est-il différent de Cortana ?

Copilot a remplacé Cortana et est doté de fonctionnalités avancées. Il est capable de comprendre et de répondre à des requêtes en langage naturel, de fournir des explications détaillées, d’analyser des données, de générer du contenu tel que du code ou des images, et d’entreprendre des tâches complexes dans les applications Microsoft.

Par conséquent, Copilot offre bien plus de fonctionnalités que Cortana. Par exemple, il peut générer une présentation PowerPoint à partir des informations fournies et rédiger des e-mails et des réponses. Si vous recevez plusieurs e-mails d’un même collègue sur un même sujet, Copilot peut résumer toutes ces communications.

En outre, Copilot peut vous aider à préparer les réunions ou vous fournir un résumé des discussions manquées si vous êtes en retard à une réunion d’équipe.

L’outil permet également de créer des propositions de budget, des calendriers de projets, des ordres du jour et des analyses SWOT. Sa capacité à interpréter et à exécuter des commandes à l’aide du traitement du langage naturel signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de compétences en codage pour l’utiliser efficacement.

Que fait Copilot ?

Copilot est intégré à Windows et aux applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et PowerPoint, ce qui permet d’améliorer la productivité :

Visualisations : Copilot aide les utilisateurs à démarrer des projets créatifs en fournissant des premières ébauches dans Word, en aidant à créer des présentations PowerPoint attrayantes et en permettant une analyse et une visualisation rapides des données dans Excel.

Productivité : Copilot réduit la charge de travail en résumant les fils d’e-mails et en rédigeant des réponses dans Outlook, en fournissant des résumés de réunions en temps réel et des éléments d’action dans Teams, et en permettant l’automatisation et la création d’applications dans Power Platform. Les données de GitHub indiquent que Copilot augmente considérablement la productivité des développeurs.

Chatbot: Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’interagir avec toutes leurs applications et données Microsoft 365 (comme les calendriers, les e-mails et les documents) en utilisant des commandes en langage naturel pour gérer les tâches et accéder aux informations de manière efficace.

Formation continue : Copilot simplifie l’utilisation des nombreuses fonctionnalités de Microsoft 365 en permettant l’exécution de commandes en langage naturel, aidant ainsi les utilisateurs à améliorer leurs compétences existantes et à en acquérir de nouvelles plus rapidement.

Lancé pour la première fois sous le nom de Bing Chat le 7 février 2023, en tant que module complémentaire pour Bing et le navigateur Edge de Microsoft, Copilot est développé sur le modèle GPT-4 d’OpenAI.

Lors de son lancement en mars, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l’a décrit comme une « étape majeure », déclarant : « Aujourd’hui marque la prochaine étape majeure dans l’évolution de la façon dont nous interagissons avec l’informatique, ce qui changera fondamentalement la façon dont nous travaillons et débloquera une nouvelle vague de croissance de la productivité. Avec notre nouveau Copilot pour le travail, nous donnons aux gens plus d’autonomie et rendons la technologie plus accessible grâce à l’interface la plus universelle : le langage naturel ».

Que fait le chatbot avec les applications Microsoft ?

Voici ce que Copilot apporte à vos applications Microsoft spécifiques :

Microsoft Word : Copilot utilise l’IA pour composer des textes, réviser des contenus existants et condenser des informations clés dans des résumés.

PowerPoint : Copilot transforme les idées de base en présentations complètes, accompagnées de notes détaillées sur l’orateur et de citations.

Excel : Cet outil aide les utilisateurs à découvrir des idées, à reconnaître des modèles et à améliorer l’efficacité de leurs feuilles de calcul.

Teams : Le logiciel de vidéoconférence utilise Copilot pour créer des résumés de réunion en temps réel et identifier les éléments pouvant faire l’objet d’une action, tout en tenant compte du contexte de la conversation.

Teams phone : Les conversations téléphoniques peuvent être résumées et les actions importantes sont notées dans Teams Phone. Il met en évidence les points clés de la discussion et suggère des étapes ultérieures.

Outlook : Il gère et rationalise les boîtes de réception Outlook, en proposant des suggestions de réponse et en résumant les fils de discussion.

Power Platform: Copilot aide les développeurs de tous niveaux à créer des prototypes et à développer des applications à code bas.

Business chat: Copilot regroupe et traite des données provenant de diverses sources (documents, calendriers, notes, présentations et contacts) afin de résumer les conversations, de repérer les dates cruciales et de rédiger des plans d’affaires et des e-mails.

Microsoft Loop : L’IA améliore les efforts de collaboration en alignant les données, en résumant les informations et en fournissant des conseils aux membres de l’équipe.

Microsoft Copilot est-il gratuit ?

Copilot a été introduit dans Windows 11 dans le cadre de la mise à jour du 26 septembre 2023. Il est disponible sans coût supplémentaire pour les utilisateurs commerciaux de Windows 11. Il a été spéculé que Windows 10 pourrait éventuellement prendre en charge l’intégration de Copilot, bien que Microsoft ne l’ait pas encore officiellement confirmé.

Microsoft fournit une version gratuite de Copilot et propose également un abonnement Copilot Pro pour 22 euros par mois. La version Pro incluait des fonctionnalités avancées telles que Copilot GPT Builder pour la création de chatbots personnalisés et la possibilité de créer des images de plus haute résolution. Toutefois, ces fonctionnalités ont été supprimées en juin.

La version gratuite de Copilot dispose de fonctionnalités limitées telles que la création d’images dans Designer, le résumé de documents et de pages Web, la prise en charge de plugins et la protection des données via Commercial Entra ID. Elle est accessible via des plateformes spécifiques :

Application mobile : Disponible sur Google Play et Apple App Store, les utilisateurs peuvent interagir avec les fonctionnalités de Copilot telles que la recherche conversationnelle, la création d’images et la génération de texte en déplacement.

Application web : Il s’agit d’une continuation de Bing Chat, désormais rebaptisé Microsoft Copilot. Les utilisateurs peuvent rechercher, questionner et personnaliser des résultats à l’aide de divers GPT Copilot tels que Designer et Fitness Trainer. Accessible via les navigateurs Web, il s’agit d’un moyen gratuit de s’engager dans l’IA générative.

Copilot pour Windows : Intégrée dans les dernières versions de Windows, cette version permet de gérer facilement les paramètres du PC, d’interagir avec Copilot par le texte ou la voix, et d’effectuer gratuitement des tâches telles que le shopping ou la rédaction d’essais.

Copilot for Edge: intégré au navigateur Edge, ce service utilise la technologie GPT-4 pour améliorer la recherche en ligne et offrir des fonctions d’IA générative telles que la génération d’images et la rédaction d’articles directement dans le navigateur.

Que comprennent les versions payantes ?

Microsoft 365 Copilot est devenu accessible à tous les utilisateurs professionnels pour 28,10 euros (HT) par utilisateur et par mois, à partir du 15 janvier 2024. Au départ, il n’était accessible qu’aux utilisateurs de l’entreprise. Il existe une option annuelle à 337,20 euros (HT), qui nécessite toutefois un plan Microsoft 365 admissible.

Le système fonctionne en conjonction avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Outlook, Teams, PowerPoint et Excel. Bien que Copilot soit disponible gratuitement sur copilot.microsoft.com, assurez-vous d’y accéder en utilisant Microsoft Edge ou Google Chrome pour qu’il fonctionne correctement.

L’abonnement comprend toutes les fonctionnalités de Copilot Pro ainsi que des gadgets supplémentaires. Il étend également Copilot à toutes les applications Microsoft 365, y compris Teams, à condition que vous disposiez d’un abonnement Microsoft 365 incluant Teams. Il est important de noter que les plans Office actuels n’incluent pas Teams, car Microsoft a séparé Teams de sa suite Office. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d’acheter des forfaits avec ou sans l’application de collaboration Teams.

Copilot est-il meilleur que ChatGPT ?

Peu après le lancement de ChatGPT, Microsoft a dévoilé un chatbot IA pour son moteur de recherche Bing, d’abord nommé Bing Chat, puis rebaptisé Copilot. Ce nouvel outil offrait des options plus avancées que ChatGPT, notamment un accès gratuit à l’internet, ce qui lui conférait un avantage considérable.

En mai 2024, OpenAI a réagi en mettant à jour la version gratuite de ChatGPT pour y inclure des fonctionnalités qui non seulement correspondaient à celles de Copilot, mais les surpassaient à certains égards. Malgré ces améliorations, l’un des problèmes persistants de ChatGPT était son incapacité à vérifier de manière cohérente l’exactitude de ses réponses, étant donné qu’il ne cite généralement pas ses sources. La mise à jour de mai a permis à ChatGPT d’accéder à l’Internet, bien qu’il ne fournisse toujours des liens vers les sources que de manière sélective.

Copilot, quant à lui, incorpore automatiquement des notes de bas de page dans ses réponses, dirigeant les utilisateurs vers le matériel source via des liens Web, ce qui contribue à la transparence et à la confiance. Copilot ressemble beaucoup à un moteur de recherche : ses réponses peuvent inclure des liens et des photos qui ajoutent du contexte et suscitent l’intérêt des utilisateurs. Les images qu’il génère contiennent généralement des informations supplémentaires, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur.

Toutefois, la situation a changé lorsque OpenAI a lancé son nouveau modèle GPT-4o en mai 2024. Cette version actualisée reprend toutes les caractéristiques du modèle GPT-4, qui surpasse déjà la plupart des modèles d’IA en matière de raisonnement et de codage, et introduit des capacités multimodales. GPT-4o peut traiter et générer du contenu dans de multiples formats, y compris le texte, l’audio et les images, et reconnaître des entrées textuelles, audio, images et vidéo.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs gratuits peuvent désormais accéder à ce système avancé, qui était auparavant réservé aux utilisateurs payants.