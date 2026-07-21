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Galaxy Z Fold 8 : de nouvelles photos en conditions réelles confirment le design compact du futur pliable de Samsung

Galaxy Z Fold 8 : de nouvelles photos en conditions réelles confirment le design compact du futur pliable de Samsung

À quelques heures de la prochaine conférence Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Fold 8 continue de se dévoiler. Après les rendus marketing et les nombreuses fuites techniques, ce sont désormais des photos en situation réelle qui offrent le meilleur aperçu du prochain smartphone pliable de Samsung.

Ces nouveaux clichés semblent confirmer l’une des principales nouveautés de cette génération : un format plus large et plus compact, pensé pour améliorer l’expérience d’utilisation au quotidien.

J-Hope aperçu avec le futur Galaxy Z Fold 8

L’une des images les plus commentées provient d’une publication sur les réseaux sociaux de J-Hope, membre du groupe sud-coréen BTS et ambassadeur de Samsung. Même si l’artiste ne mentionne jamais explicitement le nom du smartphone, plusieurs éléments correspondent aux précédentes fuites :

un format plus court et plus large

une finition violette proche du coloris Lavender évoqué par les rumeurs

un double module photo arrière

Quelques heures plus tard, un autre cliché partagé par le leaker TechDroider montre également le smartphone sous un autre angle, laissant apparaître sa charnière et renforçant l’hypothèse qu’il s’agit bien du Galaxy Z Fold 8.

Samsung n’a naturellement confirmé aucune de ces images.

Un pliable qui casse les codes habituels

La principale évolution du Galaxy Z Fold 8 ne résiderait pas dans sa puissance, mais dans son format. Contrairement aux générations précédentes, qui privilégiaient des écrans très allongés, ce nouveau modèle adopterait un châssis plus large et plus équilibré.

Cette approche vise à rapprocher davantage l’expérience de celle d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé, tout en conservant un grand écran une fois déplié. Samsung semble ainsi répondre à une critique récurrente adressée aux smartphones pliables : leur format souvent étroit et peu pratique pour un usage quotidien.

Un appareil premium… sans l’encombrement

Selon les informations ayant fuité ces dernières semaines, le Galaxy Z Fold 8 afficherait un poids d’environ 201 grammes. À titre de comparaison, il serait plus léger que le Galaxy S26 Ultra et que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, tout en conservant un positionnement haut de gamme.

Cette réduction du poids, combinée à un format plus compact, pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone premium plus facile à transporter.

À une époque où les appareils haut de gamme dépassent régulièrement les 220 grammes, Samsung semble vouloir remettre l’accent sur le confort d’utilisation.

Une nouvelle vision du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait également marquer une évolution stratégique. Jusqu’à présent, les constructeurs ont principalement cherché à transformer les smartphones pliables en mini-tablettes, en augmentant progressivement la taille des écrans. Samsung semble désormais explorer une voie différente : proposer un appareil plus compact une fois replié, sans sacrifier les avantages du grand écran intérieur.

Cette philosophie pourrait attirer une nouvelle catégorie d’utilisateurs, séduits par les performances d’un flagship mais réticents face aux dimensions parfois imposantes des modèles pliables actuels.

Une annonce désormais imminente

À seulement quelques heures du Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Fold 8 apparaît comme l’un des smartphones les plus attendus de la rentrée. Entre les nombreuses fuites de visuels, les fiches techniques et ces nouvelles photos prises en conditions réelles, une grande partie de son design semble déjà connue.

Il reste néanmoins plusieurs inconnues, notamment concernant les performances de sa nouvelle plateforme, ses fonctionnalités d’intelligence artificielle et son positionnement tarifaire.

Si les rumeurs se confirment, Samsung pourrait inaugurer avec le Galaxy Z Fold 8 une nouvelle génération de smartphones pliables, davantage centrée sur l’ergonomie que sur la seule quête d’écrans toujours plus grands. Une évolution qui pourrait redéfinir les attentes des utilisateurs envers ce segment encore en pleine maturation.