MacBook Neo et stratégie « Ultra » : Apple prépare un grand écart entre entrée de gamme et super-premium

Apple vient de lancer le MacBook Neo, son Mac portable le plus abordable (699 €, 599 € en éducation) — un produit pensé pour attirer les étudiants et les acheteurs qui vivent encore sur Windows ou Chromebook.

Mais, selon Mark Gurman (Bloomberg), ce mouvement vers le bas ne marque pas un virage « abordable » : en parallèle, Apple pousserait encore plus haut avec une nouvelle vague de produits « Ultra », plus exclusifs et plus chers que tout ce qu’elle vend aujourd’hui.

Le « double jeu » d’Apple : recruter d’un côté, monter en prestige de l’autre

Le MacBook Neo est un produit d’acquisition : un Mac moderne, en couleurs, mais avec des compromis visibles (puce A18 Pro issue de l’iPhone, connectique réduite, RAM non évolutive).

À l’opposé, Gurman décrit une stratégie de sur-segmentation premium : Apple chercherait à créer des versions « au-dessus » de ses produits phares — suffisamment désirables (et coûteuses) pour justifier un nouveau palier de prix.

Les 3 « Ultra » qui se dessinent

D’après les reprises du dernier Power On, trois catégories concentreraient cette poussée :

Un iPhone pliable, connu sous le nom de code iPhone Fold (souvent évoqué comme très haut de gamme, potentiellement « Ultra » dans l’esprit, sinon dans le nom).

Des AirPods avec caméras (plutôt pour la perception/IA que pour « filmer », dans la logique des wearables « visuels » qu’Apple explore).

Des MacBook avec écran OLED (qui, mécaniquement, repositionneraient la gamme vers un segment encore plus premium).

À côté, le projet d’iPad pliable resterait « en discussion » — signe que le marché n’est pas encore jugé assez évident pour justifier l’investissement produit.

Pourquoi Apple fait ça maintenant ?

Le pari est presque classique dans le luxe : élargir la base (Neo) tout en étendant le plafond (« Ultra »). Apple peut ainsi recruter de nouveaux utilisateurs macOS via un ticket d’entrée inédit, tout en augmentant la valeur moyenne par client via des produits halo (pliable, OLED, wearables IA).

Le plus intéressant, c’est le message implicite : Apple ne veut pas choisir entre volume et marge. Elle veut les deux.