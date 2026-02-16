Accueil » iPhone Fold en 2026, iPhone Flip en embuscade : Apple testerait déjà le format à clapet, sans trancher

Apple avance enfin à découvert sur le pliable — mais pas forcément là où on l’attendait. Alors que l’« iPhone Fold » (format livre) est de plus en plus évoqué pour une arrivée en seconde moitié de 2026, une nouvelle fuite affirme que Apple a déjà testé un prototype « flip » (format clapet), sans décider pour autant d’une mise en production.

iPhone Flip : un premier pliable « livre »… et un second scénario en parallèle

Depuis des mois, la trajectoire la plus crédible place le premier iPhone pliable sur un design de style livre, comparable à un Galaxy Z Fold : un grand écran interne, un écran externe plus compact, et une charnière qui se referme vers l’intérieur. Plusieurs sources évoquent notamment un écran interne autour de 7,8 pouces et un écran externe d’environ 5,5 pouces.

Mais, Mark Gurman (Bloomberg) a récemment ajouté une autre pièce au puzzle : Apple aurait aussi, « sous considération », une variante à clapet (type Razr/Galaxy Z Flip) comme possible suite — un produit encore exploratoire, pas une feuille de route gravée dans le marbre.

Selon Fixed Focus Digital (Weibo), Apple aurait testé un iPhone pliable au format clapet, mais n’aurait pas encore décidé de le pousser jusqu’à la production. La nuance est importante : dans le langage de la chaîne d’approvisionnement, « tester » peut signifier prototype/EVT, pas forcément un produit qui sortira.

Ce qui est intéressant, c’est le sous-texte : Apple ne réfléchirait plus seulement au premier pliable, mais déjà à une gamme de pliables, avec plusieurs usages — « mini-tablette » d’un côté, « compact en poche » de l’autre.

Pourquoi Apple regarderait le clapet : volume, prix, et usage plus évident

Un iPhone Fold de type « livre » a un problème structurel : c’est souvent le pliable le plus spectaculaire… et le plus cher. À l’inverse, le format Flip a prouvé qu’il peut être un produit plus accessible (au moins relativement) et surtout plus simple à expliquer : un smartphone premium qui se plie pour devenir vraiment compact.

Même chez Samsung, le rapport de force entre Fold et Flip bouge selon les marchés et les générations. En Corée, par exemple, les précommandes du Galaxy Z Fold 7 auraient récemment dépassé celles du Flip 7 — signe que le « style livre » peut gagner quand il progresse en finesse et en confort.

Pour Apple, l’équation pourrait être limpide : lancer d’abord le modèle vitrine (Fold), puis décliner un format plus « mainstream » (Flip) si le marché répond.

Le calendrier le plus réaliste : pas 2026 pour le Flip

Même les sources qui relaient le test du clapet restent prudentes sur le timing : si l’iPhone Fold vise 2026, un iPhone Flip serait plutôt un scénario 2027 au mieux, voire plus tard, selon maturité écran/charnière et arbitrages internes. Et, c’est cohérent avec la méthode Apple : attendre que l’expérience soit « Apple-grade » (pli visible, durabilité, verre/film, fiabilité charnière) avant de multiplier les variantes.

Le point clé, c’est que le pliable n’est plus un simple pari de forme : c’est une bataille d’écosystèmes. Samsung, Google et les marques chinoises ont déjà des générations d’avance en itération hardware, et Samsung prépare même de nouveaux formats (dont un pliable « Wide Fold » côté Galaxy). Apple, lui, doit arriver avec une proposition qui paraît immédiatement « inévitable », pas expérimentale.

Un iPhone Fold « sans pli » (ou presque) serait la démonstration technologique. Un iPhone Flip, lui, serait la démonstration commerciale : un pliable qui peut se vendre par millions parce qu’il règle un vrai problème (l’encombrement) sans demander d’adopter une nouvelle manière de travailler.