Le futur iPad pliable d’Apple repoussé à 2029 à cause de défis techniques

Le très attendu iPad pliable de 18 pouces d’Apple pourrait ne pas voir le jour avant 2029, selon les informations de Mark Gurman.

Initialement prévu pour 2028, le projet — connu en interne sous le nom de code J312 — rencontre plusieurs obstacles d’ingénierie majeurs qui retarderaient son développement.

Des défis techniques complexes

Apple collabore actuellement avec Samsung Display sur la conception d’un écran OLED pliable capable de réduire la pliure visible au centre. Le futur iPad ne comporterait aucun écran externe : une fois fermé, il ressemblerait à un MacBook avec deux faces en aluminium.

Une fois déployé, il offrirait une diagonale proche d’un ordinateur portable 13 pouces.

Mais plusieurs points bloquent encore :

Poids : les prototypes atteignent 1,6 kg, contre 0,6 kg à 1,3 kg pour les iPad Pro actuels.

Coût et complexité : l’écran OLED de 18 pouces est difficile à produire et pourrait faire grimper le prix final autour de 3 000 dollars, soit trois fois plus cher qu’un iPad Pro 13 pouces.

Comparaison : le concept se rapproche du Huawei MateBook Fold, légèrement plus léger (1,5 kg) et vendu environ 3 400 dollars — mais uniquement en Chine.

Un marché iPad à relancer

Ce modèle pliable s’inscrit dans une stratégie de repositionnement haut de gamme pour relancer une gamme iPad en perte de vitesse. Après un pic en 2021, les ventes stagnent, malgré plusieurs mises à jour :

iPad Pro : récemment mis à jour avec la puce M5,

iPad Air : devrait passer à la puce M4 en 2026,

iPad de base : migration prévue vers la puce A18.

Un projet encore incertain

Selon les sources de Bloomberg, rien ne garantit qu’Apple commercialisera ce produit. Le groupe a déjà abandonné plusieurs projets d’envergure ces dernières années, comme sa voiture autonome ou une version allégée du casque Vision Pro (nom de code N100).

Si le projet aboutit, cet iPad pliable marquerait l’entrée d’Apple sur le marché des grands formats pliables, dominé aujourd’hui par Samsung, Lenovo, Huawei et Google.

Mais pour l’heure, le futur iPad pliable reste un pari technologique coûteux et risqué, encore loin de la production en série.