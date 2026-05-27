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iPhone Ultra : les coques fuitent et révèlent le design du premier iPhone pliable

iPhone Ultra : les coques fuitent et révèlent le design du premier iPhone pliable

Le futur smartphone pliable d’Apple continue de se préciser. Après plusieurs mois de rumeurs et de rendus CAD, de nouvelles images de coques provenant d’accessoiristes semblent désormais confirmer une grande partie du design du supposé « iPhone Ultra ».

Et, Apple ne préparerait visiblement pas un simple concurrent du Galaxy Z Fold.

iPhone Ultra : Un format plus large, proche d’un mini iPad

Selon les dernières fuites, l’iPhone Ultra adopterait un format pliable horizontal plus large et plus compact que les foldables actuels comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung. Le design se rapprocherait davantage du Huawei Pura X avec un format court et large une fois déplié, presque hybride entre smartphone et mini-tablette.

Apple chercherait ici à résoudre un problème fréquent des pliables : des écrans internes souvent trop étroits pour un usage tablette réellement confortable.

Touch ID de retour, Face ID sacrifié

Les images de coques montrent également plusieurs choix techniques intéressants. Face ID serait absent, probablement pour des raisons d’espace interne. Apple miserait donc sur un bouton Touch ID latéral, une solution déjà utilisée sur certains iPad.

Le module photo arrière resterait relativement discret avec deux capteurs alignés sur une île fine, dans l’esprit de l’iPhone Air.

Les fuites révèlent aussi deux boutons supplémentaires situés sur la tranche supérieure lorsque l’appareil est utilisé déplié — un détail inhabituel qui pourrait correspondre à de nouveaux raccourcis multitâches ou contrôles contextuels.

MagSafe confirmé, mais pas encore de caméra sous l’écran

Les coques confirment la présence du système MagSafe, devenu incontournable dans l’écosystème Apple. En revanche, malgré certaines ambitions initiales, Apple n’aurait pas réussi à intégrer une caméra sous l’écran à temps pour cette première génération. L’écran principal utiliserait finalement un simple poinçon photo.

Cela montre une fois encore la philosophie d’Apple : retarder une technologie plutôt que lancer une implémentation jugée imparfaite.

Apple arrive tard… mais au moment idéal

Le timing devient particulièrement intéressant. Le marché du pliable entre dans une nouvelle phase avec : Huawei qui pousse les formats larges, Samsung qui continue d’affiner sa gamme Fold, et plusieurs fabricants chinois qui réduisent enfin l’épaisseur et la visibilité de la pliure.

Apple arrive donc dans un marché plus mature qu’il y a trois ou quatre ans. Et comme souvent, la société pourrait chercher non pas à inventer la catégorie, mais à en simplifier l’expérience.

Le vrai défi sera la pliure

La question centrale reste la même : la visibilité du pli. Depuis des années, Apple retarderait son entrée sur le segment précisément à cause de ce problème. Si l’entreprise parvient à réduire significativement la marque centrale de l’écran, cela pourrait devenir l’un des principaux arguments marketing du produit.

Car aujourd’hui encore, malgré les progrès techniques, le pli reste l’un des éléments qui rappelle constamment à l’utilisateur qu’il utilise un appareil « expérimental ».

Avec l’iPhone Ultra, Apple semble vouloir transformer le pliable en produit grand public premium plutôt qu’en simple vitrine technologique.

Et c’est probablement là que le marché pourrait véritablement changer d’échelle.