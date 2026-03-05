fermer
Couverture MWC 2026
Périphériques

MacBook Neo : La machine qui va faire trembler les Chromebooks en 2026

Périphériques par Yohann Poiron le Apple MacBook MacBook Neo
MacBook Neo : La machine qui va faire trembler les Chromebooks en 2026
MacBook Neo : La machine qui va faire trembler les Chromebooks en 2026

Apple vient de lancer le MacBook Neo à 699 euros son portable le moins cher depuis longtemps — et, surtout, un produit pensé pour l’éducation, les primo-accédants au Mac et tous ceux qui hésitent entre Chromebook, Windows d’entrée de gamme et iPad.

Ce n’est pas un « Air au rabais » : c’est un nouveau palier dans la stratégie Mac, avec ses promesses… et ses concessions très calculées.

Un nouveau Mac « abordable » assumé, au lieu d’un vieux modèle recyclé

Jusqu’ici, Apple laissait l’entrée de gamme à des références qui vieillissaient (ou à des promotions ponctuelles). Avec le MacBook Neo, la marque institutionnalise une porte d’entrée macOS moderne : écran de 13 pouces, clavier Magic Keyboard, webcam 1080p, 8 Go de RAM et stockage dès 256 Go, dans une machine qui vise explicitement la conversion des acheteurs sensibles au prix.

C’est une réponse directe à une réalité : la gamme MacBook s’est progressivement « premiumisée », et le ticket d’entrée s’est éloigné du budget étudiant. Le MacBook Neo vient combler cet écart — en assumant une segmentation plus nette.

Le choix qui change tout : une puce d’iPhone dans un Mac

Apple MacBook Neo Liquid Retina

Le mouvement le plus marquant, c’est l’intérieur : le MacBook Neo tourne avec la puce A18 Pro, la puce d’iPhone 16 Pro, plutôt qu’une puce de série M. Apple y gagne un levier évident : réduire le coût tout en conservant assez de puissance pour les usages « essentiels » (web, streaming, cours en ligne, bureautique légère).

Dit autrement, Apple ne cherche pas à battre un MacBook Air sur le terrain de la polyvalence maximale. Elle cherche à rendre la promesse Mac suffisamment fluide là où se joue la bataille des 700 €.

Design et couleurs : le Neo vise clairement les nouveaux entrants

macbook neo color unselect 20260 scaled

Apple propose le MacBook Neo en finitions rose poudré, indigo, argent et jaune agrume, un registre plus jeune et plus « campus » que la sobriété pro des gammes Air/Pro. Le message est simple : ce Mac n’est pas un compromis honteux, c’est un objet désiré — à son prix.

Là où le Neo se « bride » : Apple protège le Air (par design)

Le prix est agressif, mais les limitations sont, elles aussi, très nettes — et certaines ressemblent à des barrières volontaires pour éviter de cannibaliser le MacBook Air :

  • Touch ID absent sur le modèle 256 Go : il faut passer à 512 Go pour l’obtenir.
  • 8 Go de RAM, sans option d’upgrade : suffisant aujourd’hui pour beaucoup, plus discutable pour la longévité.
  • Pas de Thunderbolt, pas de MagSafe : seulement deux ports USB-C (et une prise jack), ce qui limite l’extension et certaines vitesses/écosystèmes d’accessoires.
  • Chargeur 20 W : un choix étonnamment lent pour un portable, qui risque d’allonger sensiblement les temps de recharge.

Le MacBook Neo « incise » donc régulièrement — pas forcément sur l’expérience quotidienne de base, mais sur tout ce qui fait d’un Mac un outil plus universel, plus confortable, plus durable.

Le calendrier : précommandes ouvertes, livraisons dès le 11 mars

Apple MacBook Neo lifestyle 04 2

Apple a ouvert les précommandes immédiatement, avec des livraisons annoncées à partir du 11 mars. Le MacBook Neo est un produit très Apple : il démocratise, mais sans dévaloriser le reste de la gamme. Le risque, c’est que certains acheteurs découvrent trop tard que l’entrée de gamme a des clauses implicites : pas de Touch ID en 256 Go, pas de RAM évolutive, connectique limitée.

La question devient alors très concrète : à partir de quel écart de prix le MacBook Air redevient-il la meilleure affaire ? Si l’Air est « un peu plus cher » mais nettement plus complet, une partie du public fera le saut. Si le Neo reste le seul Mac réellement accessible à 699 €, il pourrait au contraire devenir la machine de masse qui ramène des millions d’utilisateurs dans l’écosystème — et qui, dans deux ou trois ans, alimente naturellement les upgrades vers l’Air ou le Pro.

Apple ne vend pas seulement un laptop à 699 €. Elle vend un point d’entrée — soigneusement calibré.

Tags : AppleMacBookMacBook Neo
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer