MacBook Neo : La machine qui va faire trembler les Chromebooks en 2026

Apple vient de lancer le MacBook Neo à 699 euros son portable le moins cher depuis longtemps — et, surtout, un produit pensé pour l’éducation, les primo-accédants au Mac et tous ceux qui hésitent entre Chromebook, Windows d’entrée de gamme et iPad.

Ce n’est pas un « Air au rabais » : c’est un nouveau palier dans la stratégie Mac, avec ses promesses… et ses concessions très calculées.

Un nouveau Mac « abordable » assumé, au lieu d’un vieux modèle recyclé

Jusqu’ici, Apple laissait l’entrée de gamme à des références qui vieillissaient (ou à des promotions ponctuelles). Avec le MacBook Neo, la marque institutionnalise une porte d’entrée macOS moderne : écran de 13 pouces, clavier Magic Keyboard, webcam 1080p, 8 Go de RAM et stockage dès 256 Go, dans une machine qui vise explicitement la conversion des acheteurs sensibles au prix.

C’est une réponse directe à une réalité : la gamme MacBook s’est progressivement « premiumisée », et le ticket d’entrée s’est éloigné du budget étudiant. Le MacBook Neo vient combler cet écart — en assumant une segmentation plus nette.

Le choix qui change tout : une puce d’iPhone dans un Mac

Le mouvement le plus marquant, c’est l’intérieur : le MacBook Neo tourne avec la puce A18 Pro, la puce d’iPhone 16 Pro, plutôt qu’une puce de série M. Apple y gagne un levier évident : réduire le coût tout en conservant assez de puissance pour les usages « essentiels » (web, streaming, cours en ligne, bureautique légère).

Dit autrement, Apple ne cherche pas à battre un MacBook Air sur le terrain de la polyvalence maximale. Elle cherche à rendre la promesse Mac suffisamment fluide là où se joue la bataille des 700 €.

Design et couleurs : le Neo vise clairement les nouveaux entrants

Apple propose le MacBook Neo en finitions rose poudré, indigo, argent et jaune agrume, un registre plus jeune et plus « campus » que la sobriété pro des gammes Air/Pro. Le message est simple : ce Mac n’est pas un compromis honteux, c’est un objet désiré — à son prix.

Là où le Neo se « bride » : Apple protège le Air (par design)

Le prix est agressif, mais les limitations sont, elles aussi, très nettes — et certaines ressemblent à des barrières volontaires pour éviter de cannibaliser le MacBook Air :

Touch ID absent sur le modèle 256 Go : il faut passer à 512 Go pour l’obtenir.

8 Go de RAM, sans option d’upgrade : suffisant aujourd’hui pour beaucoup, plus discutable pour la longévité.

Pas de Thunderbolt, pas de MagSafe : seulement deux ports USB-C (et une prise jack), ce qui limite l’extension et certaines vitesses/écosystèmes d’accessoires.

Chargeur 20 W : un choix étonnamment lent pour un portable, qui risque d’allonger sensiblement les temps de recharge.

Le MacBook Neo « incise » donc régulièrement — pas forcément sur l’expérience quotidienne de base, mais sur tout ce qui fait d’un Mac un outil plus universel, plus confortable, plus durable.

Le calendrier : précommandes ouvertes, livraisons dès le 11 mars

Apple a ouvert les précommandes immédiatement, avec des livraisons annoncées à partir du 11 mars. Le MacBook Neo est un produit très Apple : il démocratise, mais sans dévaloriser le reste de la gamme. Le risque, c’est que certains acheteurs découvrent trop tard que l’entrée de gamme a des clauses implicites : pas de Touch ID en 256 Go, pas de RAM évolutive, connectique limitée.

La question devient alors très concrète : à partir de quel écart de prix le MacBook Air redevient-il la meilleure affaire ? Si l’Air est « un peu plus cher » mais nettement plus complet, une partie du public fera le saut. Si le Neo reste le seul Mac réellement accessible à 699 €, il pourrait au contraire devenir la machine de masse qui ramène des millions d’utilisateurs dans l’écosystème — et qui, dans deux ou trois ans, alimente naturellement les upgrades vers l’Air ou le Pro.

Apple ne vend pas seulement un laptop à 699 €. Elle vend un point d’entrée — soigneusement calibré.