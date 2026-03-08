Gemini gratuit : Google active enfin la mémoire entre vos conversations

Google est en train de faire descendre une brique « premium » de Gemini vers le palier gratuit : la capacité à réutiliser le contexte de vos conversations passées pour répondre de manière plus cohérente et personnalisée. Autrement dit : moins de « répète-moi tout depuis le début », plus de continuité.

Selon 9to5Google, Google déploie la fonctionnalité Discussions passées de Gemini aux utilisateurs non payants, sur mobile et Web. Elle permet à Gemini de s’appuyer sur vos échanges précédents pour personnaliser les réponses (préférences, sujets déjà explorés, etc.), et vous pouvez même lui demander explicitement : « Avez-vous utilisé des informations provenant de discussions antérieures ? ».

Important : Google a aussi une fonctionnalité séparée de recherche dans l’historique (« Recherche dans les discussions »), qui sert surtout à retrouver une ancienne conversation. « Discussions passées » va plus loin : il s’agit de réutiliser ces infos dans de nouveaux échanges.

Pourquoi l’Europe est (encore) à part de cette fonctionnalité Gemini ?

Le déploiement annoncé est global, mais l’Europe est exclue pour le moment (arrivée « plus tard »). C’est généralement lié à des contraintes plus strictes autour des données personnelles et du consentement.

Autrement dit, si tu es en France, il est donc normal que tu ne voies pas encore l’option.

Comment l’activer (ou le couper) ?

Google a une page d’aide très explicite :

Ouvre Gemini (web ou app) Va dans Paramètres Cherche Context personnel (ou Personal Intelligence selon langue/compte) Active « Vos discussions passées avec Gemini »

Deux détails utiles : Google indique que « Personal intelligence » peut dépendre de la langue (certaines options ne s’affichent que si Gemini est en anglais, selon l’aide). De plus, sous le toggle, on voit apparaître « Instructions pour Gemini » : c’est l’endroit où tu peux cadrer le style et les préférences que Gemini doit appliquer.

Et la suite : connecter Gemini à Gmail/Photos, etc.

Il est important de garder en tête que ce n’est pas (encore) une « mémoire totale » : le comportement varie selon ce que Gemini juge pertinent. Et, tu gardes le contrôle via le paramètre de contexte personnel (activation/désactivation).

Google pousse plus largement son concept de Personal Intelligence : la capacité à connecter Gemini à des sources comme Gmail et Google Photos (opt-in) pour obtenir des réponses plus contextualisées. Discussions passées est l’étape « conversation », avant (ou en parallèle) des connexions à tes autres services.