MacBook Neo : Apple lance son Mac le moins cher de l’histoire à 699 euros

Après les MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 Pro et Max, Apple a créé la surprise le 4 mars 2026 en dévoilant un produit inédit dans sa gamme Mac : le MacBook Neo, un ordinateur portable positionné à 699 euros, soit le tarif le plus bas jamais pratiqué par Apple pour un Mac.

Ce n’est pas une version dégradée d’un modèle existant — c’est un appareil conçu de zéro, avec un design en aluminium, un écran Liquid Retina, une puce Apple Silicon et une autonomie annoncée à 16 heures.

Une proposition qui vise directement les étudiants, les familles et les primo-accédants à l’écosystème Mac.

MacBook Neo : Un design en aluminium, quatre couleurs, 1,2 kg

Le MacBook Neo adopte le châssis en aluminium, qui est la signature de la gamme Apple depuis des années, avec des angles arrondis et une finition soignée. À 1,2 kg, il se place dans la catégorie des portables légers, faciles à glisser dans un sac. Apple propose quatre coloris pour ce modèle : rose poudré, indigo, argent et jaune agrume, une nouvelle teinte jaune-vert qui signe clairement un positionnement orienté vers un public jeune et créatif.

Le clavier Magic Keyboard est assorti à la couleur du châssis dans des teintes légèrement plus claires, et les fonds d’écran fournis reprennent la même palette. C’est le MacBook le plus coloré qu’Apple ait jamais commercialisé.

Écran Liquid Retina 13 pouces : une dalle au-dessus de sa catégorie de prix

L’écran est l’un des arguments les plus solides du MacBook Neo face à la concurrence PC dans la même fourchette de prix. La dalle Liquid Retina de 13 pouces affiche une résolution de 2408 par 1506 pixels, 500 nits de luminosité et le support du milliard de couleurs.

Apple ajoute un revêtement antireflet qui améliore le confort en conditions lumineuses variées. À ce tarif, la plupart des PC concurrents proposent des dalles Full HD à 60 Hz avec une luminosité inférieure — le MacBook Neo se distingue clairement sur ce point.

A18 Pro : la puce de l’iPhone 16 Pro dans un Mac à 599 dollars

C’est le choix technique le plus surprenant de cette annonce. Apple a décidé d’équiper le MacBook Neo de la puce A18 Pro — la même que celle de l’iPhone 16 Pro — plutôt que d’une puce de la gamme M. Ce choix s’explique probablement par des raisons de coût de production et de volumes, mais il n’en reste pas moins que le A18 Pro est une puce solide.

Avec un CPU 6 cœurs, un GPU 5 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs, elle permet de gérer sans difficulté la navigation web, la bureautique, le montage photo léger et les fonctionnalités Apple Intelligence. Apple annonce des performances jusqu’à 50 % supérieures à celles du PC Intel Core Ultra 5 le plus vendu sur la navigation web, et jusqu’à trois fois plus rapide sur les tâches IA en local.

Le MacBook Neo est fanless — il fonctionne en silence complet, comme le MacBook Air.

La nuance à connaître : A18 Pro n’est pas une puce de la famille M, et ses performances brutes sont inférieures à celles du M4 embarqué dans le MacBook Air. Ce n’est pas un appareil pour les workflows créatifs intensifs, le montage vidéo 4K ou les simulations complexes. Mais pour les usages quotidiens qu’Apple cible avec ce produit, la puce est pleinement adaptée.

Autonomie, caméra et audio : du solide pour le prix

Apple annonce 16 heures d’autonomie, un chiffre aligné avec ce que propose le MacBook Air. La caméra frontale est une 1080p FaceTime HD avec traitement d’image optimisé — pas de Center Stage ni de 12 mégapixels ici, contrairement aux autres Mac de la gamme, ce qui est l’un des compromis visibles de ce positionnement tarifaire. Les deux micros à formation de faisceau directionnelle assurent une bonne isolation de la voix en appel visio, et les deux haut-parleurs latéraux supportent le Spatial Audio et le Dolby Atmos.

Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C, d’une prise jack 3,5 mm, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Un détail important à noter : seul le port gauche (USB 3) supporte la connexion d’un écran externe — le port droit est en USB 2 et ne gère que la charge et les périphériques.

Apple ne mentionne pas MagSafe ni de port SD, ce qui distingue clairement ce modèle du MacBook Air. Pour un usage nomade standard, la connectique est suffisante ; pour un setup bureau avec moniteur externe, il faudra penser à quel port utiliser.

macOS Tahoe, Apple Intelligence et intégration iPhone

Le MacBook Neo tourne sous macOS Tahoe et bénéficie de toutes les fonctionnalités Apple Intelligence disponibles sur Mac : Writing Tools, Live Translation, résumés automatiques, et intégration avec les apps tierces via le framework Foundation Models. Les fonctionnalités de continuité avec l’iPhone sont également présentes — Handoff, Universal Clipboard, iPhone Mirroring — ce qui renforce l’intérêt du produit pour les utilisateurs déjà dans l’écosystème Apple.

L’angle environnemental : le Mac le plus recyclé d’Apple

Apple met en avant les engagements écologiques du MacBook Neo avec une intensité inhabituelle. L’appareil intègre 60 % de matériaux recyclés en masse — le pourcentage le plus élevé de tous les produits Apple — dont 90 % d’aluminium recyclé dans le châssis et 100 % de cobalt recyclé dans la batterie. Le procédé de fabrication de l’enclosure utilise 50 % moins d’aluminium qu’un usinage traditionnel. C’est visiblement un argument de différenciation qu’Apple a choisi de mettre en avant pour ce modèle en particulier.

Prix, disponibilité et ce qu’il faut retenir

Le MacBook Neo est disponible en précommande depuis le 4 mars, avec une livraison prévue à partir du 11 mars. Il démarre à 699 euros.

Ce produit est une décision stratégique claire de la part d’Apple : descendre sous la barre psychologique des 600 dollars pour conquérir un segment du marché qu’elle n’t avait jamais vraiment adressé jusqu’ici — les acheteurs de Chromebooks haut de gamme, de PC d’entrée de gamme sous Windows, ou simplement les personnes tentées par macOS mais rebutées par le prix d’entrée du MacBook Air. Le MacBook Neo ne remplace pas le MacBook Air ; il s’installe en dessous, avec des compromis acceptables (caméra 1080p, connectique USB-C limitée, puce A18 Pro plutôt que M-series) pour un tarif qui n’a jamais existé dans la gamme Mac.