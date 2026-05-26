Accueil » Apple et Samsung à égalité en Europe avec 30 % du marché smartphone

Apple et Samsung à égalité en Europe avec 30 % du marché smartphone

Apple et Samsung à égalité en Europe avec 30 % du marché smartphone

Le marché européen du smartphone démarre 2026 sous tension. Selon Counterpoint Research, Apple et Samsung détiennent désormais chacun 30 % de parts de marché au premier trimestre, une égalité symbolique dans une région longtemps dominée par le constructeur coréen.

Apple rattrape Samsung au meilleur moment

Samsung reste légèrement devant en volume, mais son avance s’est nettement réduite. Sa part recule de 33 % à 30 % sur un an, tandis qu’Apple progresse de 26 % à 30 %.

Cette bascule s’explique en partie par le calendrier produit. Le Galaxy S26 est arrivé plus tard dans le trimestre, tandis qu’Apple a profité d’une demande toujours solide pour les iPhone 17 et l’iPhone 17e.

Un marché européen qui se contracte

Derrière ce duel au sommet, le marché reste fragile. Les livraisons de smartphones en Europe ont chuté de 6 % sur un an au premier trimestre 2026, dans un contexte macroéconomique plus difficile.

Samsung recule de 12 %, Xiaomi de 11 %, OPPO de 8 % et Honor de 4 %. Apple apparaît ainsi comme le seul grand acteur du top 5 à progresser sur la période.

Le premium résiste mieux que le reste

Cette égalité raconte surtout une Europe de plus en plus polarisée. Les consommateurs renouvellent moins souvent leurs smartphones, mais lorsqu’ils le font, ils privilégient davantage les modèles premium, les écosystèmes solides et les appareils capables de tenir plusieurs années.

Apple profite ici de sa stabilité logicielle, de la fidélité à iOS et d’un catalogue plus lisible. Samsung, lui, conserve une force de frappe énorme, mais dépend davantage du rythme de lancement de ses Galaxy S et de la performance de ses modèles milieu de gamme.

Le deuxième trimestre sera décisif

La vraie question est désormais de savoir si le Galaxy S26 pourra relancer Samsung sur un trimestre complet. Si ce n’est pas le cas, Apple pourrait transformer cette égalité en avantage durable.

En Europe, la bataille ne se joue plus seulement sur le meilleur smartphone. Elle se joue sur la capacité à convaincre des utilisateurs qui changent moins souvent, mais attendent beaucoup plus.